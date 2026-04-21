こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【東京農業大学】駐日タンザニア大使が表敬訪問
タンザニア連合共和国および協定校との連携を一層深化、教育・研究を通じた国際貢献と世界展開力強化を目指して
駐日タンザニア連合共和国大使館 アンダーソン・グクウィ・ムタテンブワ特命全権大使が4月20日（月）、東京農業大学を表敬訪問しました。
最初に東京農業大学 江口 文陽 学長から歓迎の挨拶と、アンダーソン・グクウィ・ムタテンブワ特命全権大使から特命全権大使就任にあたってのご挨拶があり、しばし懇談の時間をたのしんだ後、東京農業大学の学内研究施設を視察していただきました。
懇談では東京農業大学の教育・研究の特色や、タンザニア連合共和国のソコイネ農業大学と築いてきた協力関係について紹介するとともに、今後の学生交流や人材育成の可能性について活発な意見交換が行われました。
東京農業大学とソコイネ農業大学（SUA）の交流実績
https://digitalpr.jp/table_img/2209/133425/133425_web_1.png
東京農業大学は今後もタンザニア連合共和国および協定校との連携を一層深化させ、教育・研究を通じた国際貢献と世界展開力を強化していきます。
本件に関するお問合わせ先
東京農業大学 学長室 企画広報課
TEL: 03-5477-2650 / FAX: 03-5477-2804 / Email: info@nodai.ac.jp
関連リンク
Sokoine University of Agriculture
https://www.sua.ac.tz/
世界学生サミット
https://www.nodai.ac.jp/cip/iss/
駐日タンザニア連合共和国大使館 アンダーソン・グクウィ・ムタテンブワ特命全権大使が4月20日（月）、東京農業大学を表敬訪問しました。
最初に東京農業大学 江口 文陽 学長から歓迎の挨拶と、アンダーソン・グクウィ・ムタテンブワ特命全権大使から特命全権大使就任にあたってのご挨拶があり、しばし懇談の時間をたのしんだ後、東京農業大学の学内研究施設を視察していただきました。
前列左から、駐日タンザニア大使館 Hosea Chikolongo政務・文化担当官、同 Anderson Mutatembwa特命全権大使、
東京農業大学 江口文陽 学長、同 三原真智人 副学長（国際担当）
後列左から、駐日タンザニア大使館 Edna Chuku 経済担当参事官、東京農業大学 グローバル連携センター Fredrick Mussa Mwaikendaさん、同 宮浦 理恵 センター長、同 岩井 慎一 部長
東京農業大学 江口文陽 学長、同 三原真智人 副学長（国際担当）
後列左から、駐日タンザニア大使館 Edna Chuku 経済担当参事官、東京農業大学 グローバル連携センター Fredrick Mussa Mwaikendaさん、同 宮浦 理恵 センター長、同 岩井 慎一 部長
東京農業大学とソコイネ農業大学（SUA）の交流実績
https://digitalpr.jp/table_img/2209/133425/133425_web_1.png
東京農業大学は今後もタンザニア連合共和国および協定校との連携を一層深化させ、教育・研究を通じた国際貢献と世界展開力を強化していきます。
本件に関するお問合わせ先
東京農業大学 学長室 企画広報課
TEL: 03-5477-2650 / FAX: 03-5477-2804 / Email: info@nodai.ac.jp
関連リンク
Sokoine University of Agriculture
https://www.sua.ac.tz/
世界学生サミット
https://www.nodai.ac.jp/cip/iss/