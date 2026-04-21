【国内初】北海道トップクラスの建売住宅メーカー Amazon「Ring 防犯ドアホン プロ」を全棟搭載へ

グッドフィールド株式会社

グッドフィールド株式会社（本社：北海道札幌市、代表：和多田 真人）は、Amazonのホームセキュリティブランド「Ring」が日本市場向けに新たに開発した「Ring 防犯ドアホン プロ」を、新築建売住宅メーカーとして、国内初採用することを発表しました。

本製品は、4月8日にAmazonが正式発表した日本限定のスマートセキュリティデバイスです。「Ring」史上初めて「Designed for Japan」をコンセプトに、日本の住宅環境に合わせて開発されました。

【公式ＨＰ】https://goodfield.ne.jp/

「Ring 防犯ドアホン プロ」叶う３つの安心

1. 犯罪を未然に防ぐ「攻めの防犯」

2. 共働き世帯の社会課題を解決

3. 「OS」のようにアップデートされる防犯性能

1. 犯罪を未然に防ぐ「攻めの防犯」

「Ring 防犯ドアホン プロ」は、4K高画質防犯カメラを搭載したドアホンと屋内チャイムのセット製品です。ドアホン・防犯カメラ・サイレンの3機能を統合し、玄関の見守り・訪問者対応・防犯を一つのデバイスで実現します。AIが不審な動きを検知すると、「Ring Always Homeアプリ」を通じてスマートフォンへ即座に通知。外出先からでも大音量のサイレンや音声で警告を発することができます 。これにより、犯罪の下見段階での抑止効果が期待されます※。

※ 外出先でのRingアプリの使用には、モバイル通信又はwifi接続が必要です。

4K高画質の美麗なグラフィック

4Kの鮮明な映像により、ズーム時でも細部まで確認可能。ナイトビジョン機能により、暗闇でもカラー映像での確認が可能です。

サイレン機能

スマートフォンから遠隔操作でサイレンを30秒間鳴らして警告。防犯性を高めます。

2. 共働き世帯を支える「見守り機能」

AI が人・動物・荷物を識別し、帰宅や異変を検知してスマートフォンへ通知します。子どもの帰宅確認や、置き配の盗難対策など、日常の安心をサポート。物理的な防犯を超え、生活の質（QOL）の向上にも寄与します。 グッドフィールドは、本製品を AI テクノロジーによって家族の安全と時間の余白を生み出す「暮らしの新しいインフラ」と位置づけ、社会課題の解決に寄与すると考えています。

3.「OSアップデート」で進化し続ける防犯性能

本製品は、PCやスマートフォンのように「OSアップデート」を実行することにより機能が継続的に進化します。新しいAI検知機能や連携サービスが追加されることで、長期的に防犯性能・防犯価値が向上。今までの住宅防犯設備の新常識を提案します。

また、Alexa搭載デバイスと連携することで、音声操作やディスプレイでの来訪者確認も可能です。

【製品詳細】

https://www.amazon.co.jp/ringdoorphonepro

● グッドフィールドの全商品ラインへ標準採用

グッドフィールドは、「Ring 防犯ドアホン プロ」を当社が展開する全商品ラインに標準採用することを決定しました。

本製品の導入により、お客様の安心・安全を守るだけでなく、地域の防犯意識の向上にも寄与し、お客様が暮らす街がより安心して暮らしやすい場所になると考えています。 また、住宅会社としての取り組みを通じて、空き巣被害や子どもの見守りといった社会課題の解決にも貢献していきます。

北海道内の建売住宅販売棟数で常にトップを走っている当社が本製品を導入することで、今後同様の取り組みが広がり、日本全体の住宅防犯の底上げにつながることを期待しています。

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● 分譲住宅のイメージを変えていく。

建築コストや住宅ローン金利の上昇により、住宅取得のハードルが高まる中、建売住宅は合理的な選択肢のひとつとなっています。しかし、合理性だけで選ばれる住まいではなく、「好きだから選びたくなる建売住宅」を実現することが、グッドフィールドの考えです。

地域の人気ショップとのコラボレーションや、暮らしやすさとデザイン性を両立した住まいを通じて、価格だけでは語れない価値を提供していきます。また、住まいを通じて地域の魅力や人とのつながりを育み、新たな価値や賑わいを生み出していくことも、私たちの役割だと考えています。

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■会社概要

企業 ：グッドフィールド株式会社

所在地 ：北海道札幌市白石区北郷5条5丁目4-5

電話番号：011-221-5200

代表者 ：代表取締役 和多田真人

業務内容：戸建て住宅の開発・販売、

リフォーム工事の設計・販売

公式ＨＰ：https://goodfield.ne.jp/