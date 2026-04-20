SINIS for X、Grok×テテマーチ監修プロンプトで伸びる理由を理解して投稿を自動生成する「AIアシスト投稿企画機能」をリリース

テテマーチ株式会社

企業向けSNSマーケティング支援を中心としたビジネス展開をするテテマーチ株式会社（本社：目黒区、代表取締役：上田 大介）が運営するX分析・運用支援ツール「SINIS for X（サイニスフォーエックス）」は、X（旧Twitter）において、新機能「AIアシスト投稿企画」を2026年4月20日にリリースします。

本機能は、業界・投稿種別・ターゲット・時期を選択するだけで、AIが現在トレンドの投稿を調査・分析し、「なぜ伸びているのか」を言語化したうえで投稿案を生成する機能です。担当者は提案された投稿案を確認・選択し、固有情報を書き換えたうえで予約投稿へ進むことができます。

■開発背景

近年、企業のSNS運用は「フォロワー数」や「エンゲージメント」の分析にとどまらず、「どんな投稿が伸びていて、自社はどのように伸ばしていけるのか」という高度な企画力が求められるようになっています。

一方、多くの現場担当者は以下のような課題に直面しています。

ゼロから投稿案を出すことに多大な労力を要する

伸びている投稿を見つけても「なぜ伸びているのか」が分からず、自社アカウントに転用できない

社内に相談相手がおらず、自分の投稿案が正しいのか判断できる環境がない

こうした「担当者の孤独な試行錯誤」を終わらせるため、SINISはこれまでの「分析するツール」から「運用を成功に導くパートナー」へと進化します。テテマーチが長年の支援を通じて培ってきた「SNS運用の型」をAIに注入し、知見のない担当者でも、プロが無意識に行っている運用フローを自然に経験できる環境を提供するために本機能を開発しました。

■機能概要

AIアシスト投稿企画

業界・投稿種別・ターゲット・時期を選択すると、条件に合致しかつ現在伸びている投稿をAIが調査

調査データから「伸びている理由」を抽出し、そのコンテキストをもとにした投稿案を複数出力

投稿案には「なぜ伸びるのか」の解説が付属しており、担当者自身のスキルアップにも活用可能

気に入った投稿案を選択し、商品名などの固有情報を書き換えてそのまま予約投稿へ連携

■本機能は、以下のような方に活用いただくことを想定しています。

伸びている投稿は見つけられるが、自社への転用方法が分からない方

投稿企画に時間を取られ、本来の業務に集中できていないSNS担当者

社内にSNSの相談相手がおらず、独学で運用しているマーケター

■「SINIS for X」とは

「SINIS for X（サイニスフォーエックス）」は、2022年11月に提供を開始し、無料から利用できるX（旧Twitter）アカウント分析ツールです。Xの公式APIを利用して開発されており、Xアカウントのインサイトデータをパソコン上で管理・分析し、効果的なX運用のサポートを行います。

日々のレポーティング業務の効率化や、データに基づいた戦略的なアカウント運用、コンテンツ改善を支援し、Xマーケティングの効果最大化を目指すことができます。

HP：https://sinis-x.tetemarche.co.jp/

■「SINIS for X」に関するお問い合わせ先

〇テテマーチ株式会社 担当：川久保

連絡先：cs@x.sinis.jp

サービスサイト：https://x.sinis.jp

テテマーチ株式会社とは



テテマーチ株式会社は企業向けにSNSマーケティング支援を中心としたビジネスを展開しています。「サキダチ、ヤクダツ。」をコンセプトに「これから世の中に広く普及するものをテテマーチが先立ってノウハウを習得し、世の中に役立てていこう」という願いを実現すべく活動をしています。2015年の創業時より、SNS領域に注目し、700社以上のサポートを実施。アカウントのコンサルティング、分析ツール開発など、さまざまなサービスをもって企業のSNS活用を支援しています。 今後も、企業のマーケティング活動を一気通貫してサポートすべく、プロダクトやサービスの開発に注力しています。



会社概要

〇社名 ：テテマーチ株式会社

〇所在地：東京都目黒区目黒1-24-12 オリックス目黒ビル6F

〇代表者：代表取締役 上田 大介

〇設立 ：2015年6月12日

〇社員数：87名（パート・アルバイト含む）（2025年5月末時点）

〇事業 ：SNSマーケティング支援／プロダクト開発／プロモーション支援／ブランドプロデュース

〇URL ：https://tetemarche.co.jp