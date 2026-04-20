「マイナビ・日経 2027年卒大学生就職企業人気ランキング」を発表

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：粟井俊介）は、株式会社日本経済新聞社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：飯田展久）と共同で、2027年卒学生を対象とした「マイナビ・日経 2027年卒大学生就職企業人気ランキング」を実施し、文系ランキング（総合・男子・女子）と理系ランキング（総合・男子・女子）の各上位100社を発表します。

なお、当社では、「マイナビ大学生就職企業人気ランキング」を1978年（1979年卒）より毎年実施しており過去の順位等は同調査を参照しています。上位10社（文系総合、理系総合）および概況は以下の通りです。

■文系総合： 「ニトリ」が4年連続トップ。前年3位の「味の素」が2位にランクアップした。「コナミグループ」が前年10位から4位と前年に引き続きさらに順位を上げたほか、「セガ」「トヨタ自動車」「Sky」が新たにトップ10入りを果たした。

■理系総合：前年2位の「味の素」が首位に。6位「ダイキン工業」が前年115位から大きく順位を上げた。「本田技研工業（Ｈｏｎｄａ）」が前年13位から4位、「デンソー」が前年10位から7位、「トヨタ自動車」が8位をキープするなど、自動車関連が存在感を示している。

「マイナビ・日経 2027年卒大学生就職企業人気ランキング」調査概要

I.調査対象： 2027年3月卒業・修了見込みの全国大学3年生、大学院1年生（調査開始時点）

II.調査期間： 2025年10月1日（水）～2026年3月23日（月）

III.調査方法： 就職情報サイト『マイナビ2027』および当社発行の就職情報誌、当社主催のイベント会場でアンケート

告知を行い、WEB上のアンケートフォームで回収

■ 企業人気ランキングは5社連記方式 ■ 選社理由は1社につき2項目を選択する複数回答

IV.有効回答：34,905名（文系男子 11,531人、文系女子14,449人、理系男子 5,793人、理系女子 3,132人）

※文系ランキング（総合・男子・女子）と理系ランキング（総合・男子・女子）の各上位100社・本社所在地別・業種別ランキング・選社理由などの詳細は＜こちら(https://career-research.mynavi.jp/reserch/20260420_109950/)＞、および『マイナビ2027』（https://job.mynavi.jp/conts/2027/tok/nikkei/ranking27/index.html）で公開しています