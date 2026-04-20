【日経主催エコプロ】riverが企業版ふるさと納税パビリオンを企画・運営！

株式会社river

株式会社river（本社：東京都品川区、代表取締役：小坪拓也）は、12月2日(水)～4日(金)に東京ビッグサイトにて開催される「BEYOND SDGs エコプロ」（日本経済新聞社主催）にて、「企業版ふるさと納税パビリオン」の企画・運営を担当することが決定いたしました。

日本経済新聞社主催「エコプロ」の「企業版ふるさと納税パビリオン」を株式会社riverが企画・運営！

「企業と自治体の関係が、その場で一歩進む」をテーマに、本パビリオンでは企業の経営層と自治体の担当者が直接対話し、具体的な連携につながる仕組みをご用意いたします。ぜひご来場いただき、官民連携や自治体ビジネスの実現にご活用ください。

エコプロ 開催概要

「BEYOND SDGs エコプロ」は環境に配慮した製品や技術を集めた総合展示会で、2026年12月2日（水）～4日（金）に開催されます。過去27回に亘り開催されてきた「エコプロ」から、展示テーマの拡大・再編と大型カンファレンスの同時開催によって、専門性と発信力を兼ね備えた総合イベントへと進化します。150周年を迎えた日本経済新聞社による強力な発信力も魅力です。

「企業版ふるさと納税パビリオン」が生む質の高い出会い

弊社riverが企画・運営を担当する「企業版ふるさと納税パビリオン」。

テーマは「企業と自治体の関係が、その場で一歩進む」です。

従来の展示会は出会うだけで動きにつながらないことも多くありました。

単なるPRや情報発信になりがちな展示会を本気で変えたい。

その強い思いから、

・企業の経営層との対話で具体的な連携につながる

・既存の制度などを活用した「次の一歩」がその場で生まれる

など「その場で一歩進む」仕組みをご用意しています。

自治体様が参加する4つのメリット

企業版ふるさと納税パビリオンで

企業の経営層・自治体の担当者との質の高い出会いを、

具体的な官民連携にご活用ください。

自治体様向けオンラインセミナーのお知らせ

「官民連携を推進したいが、具体的な連携先が見つからない」

「展示会は費用対効果（ROI）を議会で説明しづらい」

「職員の数が足りず、数日間のブース常駐が難しい」

「企業版ふるさと納税の寄附獲得を加速させたい」

こんな自治体様の悩みを解決すべく、出展の効果と議会を突破するための方法を徹底解説する、完全無料のオンラインセミナーを開催いたします。

参加された自治体様には特別な割引も！ぜひお気軽にご参加ください。

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・日時：4月24日（金）14:00～15:00

・形式：オンライン（Zoom）

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https://ri-ver.com/info/event/20260317.html

※エコプロ 昨年の開催概要はこちら(https://messe.nikkei.co.jp/eco-pro/)

■会社概要

株式会社river

【社名】 株式会社river

【代表取締役】 小坪拓也

【所在地】 東京都品川区上大崎三丁目2番1号

目黒センタービル8階

【設立】 2025年1月

【事業内容】国策と連動した地域課題解決事業の総合アドバイザリー、自治体マッチング支援

公式サイト :https://ri-ver.com/