【今週4/24（金）オンライン開催】「使いにくい」をリリース前にゼロにする。ProtoPie AI × ユーザーテストで実現する、 UXデザインの最適化【参加無料】

株式会社ボーンデジタル

株式会社ボーンデジタル（本社：東京都千代田区、CEO：新 和也、URL：https://www.borndigital.co.jp/、以下ボーンデジタル）は、プロトタイピングツール「ProtoPie」の新機能に焦点を当てたオンラインセミナー「『使いにくい』をリリース前にゼロにする。ProtoPie AI × ユーザーテストで実現する、UXデザインの最適化」を、2026年4月24日（金）に開催いたします。

詳細を見る :https://www.borndigital.co.jp/seminar/protopie-ai-ux/

ProtoPieの新機能を通じて、リリース前のUX検証をより実践的に解説



今回のウェビナーは、日々ユーザーにとって心地よい体験を追求しているUI/UXデザイナーやプロダクトマネージャーの方々、さらに自動車・製造分野などでHMIに携わる方々に向けたオンライン勉強会です。

ProtoPieは、コードを1行も書かずに本物のアプリのような高精度な動きを備えたハイファイ・プロトタイプを制作できるツールです。センサー連携や複雑なロジックも実装できるため、単なる試作にとどまらず、より実践的な検証に活用できる点が大きな特徴です。

本ウェビナーでは、ProtoPieに新たに搭載されたAI機能と、検証に欠かせないユーザーテスト機能にフォーカスし、リリース前の品質検証を加速させる新しいワークフローをわかりやすくご紹介します。本番さながらのAIチャットボットのインタラクションをはじめ、マルチデバイス連携やハードウェア連携といった高度なデモンストレーションも交えながら、明日からの業務に直結する実践的な活用法をお届けします。

IT、製造、エンターテインメントなど幅広い業界でUI/UX設計に携わる方にとって、ProtoPieの可能性と具体的な導入イメージを深めていただける内容です。ProtoPieをこれから知る方にも、すでに活用されている方にもおすすめのウェビナーです。ぜひお気軽にご参加ください。

■ゲスト

Ike Ji 氏

Studio XID（ProtoPie） | Creative Technologist

ProtoPieのクリエイティブ・テクノロジスト。AI機能やマルチデバイス連携など、複雑なインタラクションの実装に精通し、実践的なデモを通じてデザイナーの製品理解とデザインプロセス向上に貢献しています。

ProtoPie：https://www.protopie.jp/

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73594/table/240_1_7e73d8016b72c82d037f079b2d9ee518.jpg?v=202604210151 ]詳細・申込はこちら :https://www.borndigital.co.jp/seminar/protopie-ai-ux/

■ボーンデジタルについて

ボーンデジタルは、アニメ・ゲーム・映画といったエンターテインメント業界をはじめ、製造・建築・アパレル業界など幅広い分野でデジタルコンテンツ制作に携わる方々を支援しています。お客様が優れたコンテンツを生み出すために必要なソフトウェアやハードウェアの導入支援、技術習得に役立つ書籍や雑誌の発行、セミナーやトレーニングの企画運営など、多角的なサポートを行っています。

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