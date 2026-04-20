徳島市

徳島市立考古資料館では、体験学習の企画、準備、指導や、徳島市の歴史・ 文化に関連する資料の調査・整理を行うボランティアスタッフを募集しています。一緒に徳島市の歴史・文化の学びの場として、魅力を発信していく拠点として活動をおこなっていきませんか？

ボランティアへの参加はいつでも募集中で、いつからでも参加できます。みなさまのご参加を心よりお待ちしています。

活動内容

教育・普及

- 埋蔵文化財の普及・活用に資する体験学習の運営・企画。- 小・中学校団体見学の対応- 徳島市内に所在する学校へ訪問して行う体験学習(出前授業)- 展示用教材や体験学習用教材の企画・製作

資料館・文化財ガイド

- 考古資料館の展示室での見学者への展示説明。- 阿波史跡公園など考古資料館周辺文化財の案内・説明。

調査・研究

- 徳島市内の石造物(板碑・狛犬・地神塔など)の分布調査。- 考古資料館所蔵資料の整理・調査 気延山の文化財探索踏査。

※上記以外の活動についてもボランティアのみなさんと考え、加えていく予定です。

募集対象の方

18歳以上の方。

参加申し込みについて

考古資料館の事務室に直接または電話または当ホームページのお問い合わせフォーム(http://www.tokushima-kouko.jp/form.html)からご連絡ください。直近の活動日をご案内します。

電話：088-637-2526

体験・様子見で参加されたうえで、活動への参加をご検討いただいても構いません。

問い合わせ

徳島市立考古資料館

〒779-3127 徳島県徳島市国府町西矢野10番地の1

電話：088-637-2526

FAX：088-642-6916