【徳島市】徳島市立考古資料館 ボランティア募集中です！
徳島市
- 埋蔵文化財の普及・活用に資する体験学習の運営・企画。
- 小・中学校団体見学の対応
- 徳島市内に所在する学校へ訪問して行う体験学習(出前授業)
- 展示用教材や体験学習用教材の企画・製作
- 考古資料館の展示室での見学者への展示説明。
- 阿波史跡公園など考古資料館周辺文化財の案内・説明。
- 徳島市内の石造物(板碑・狛犬・地神塔など)の分布調査。
- 考古資料館所蔵資料の整理・調査 気延山の文化財探索踏査。
〒779-3127 徳島県徳島市国府町西矢野10番地の1
徳島市立考古資料館では、体験学習の企画、準備、指導や、徳島市の歴史・ 文化に関連する資料の調査・整理を行うボランティアスタッフを募集しています。一緒に徳島市の歴史・文化の学びの場として、魅力を発信していく拠点として活動をおこなっていきませんか？
ボランティアへの参加はいつでも募集中で、いつからでも参加できます。みなさまのご参加を心よりお待ちしています。
活動内容
教育・普及
- 埋蔵文化財の普及・活用に資する体験学習の運営・企画。
- 小・中学校団体見学の対応
- 徳島市内に所在する学校へ訪問して行う体験学習(出前授業)
- 展示用教材や体験学習用教材の企画・製作
資料館・文化財ガイド
- 考古資料館の展示室での見学者への展示説明。
- 阿波史跡公園など考古資料館周辺文化財の案内・説明。
調査・研究
- 徳島市内の石造物(板碑・狛犬・地神塔など)の分布調査。
- 考古資料館所蔵資料の整理・調査 気延山の文化財探索踏査。
※上記以外の活動についてもボランティアのみなさんと考え、加えていく予定です。
募集対象の方
18歳以上の方。
参加申し込みについて
考古資料館の事務室に直接または電話または当ホームページのお問い合わせフォーム(http://www.tokushima-kouko.jp/form.html)からご連絡ください。直近の活動日をご案内します。
電話：088-637-2526
体験・様子見で参加されたうえで、活動への参加をご検討いただいても構いません。
問い合わせ
徳島市立考古資料館
〒779-3127 徳島県徳島市国府町西矢野10番地の1
電話：088-637-2526
FAX：088-642-6916