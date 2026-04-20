JAPANESE NIGHT運営事務局は、俳優・プロデューサーのMEGUMIがファウンダーを務める国際文化交流イベント「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」を、2026年5月15日(金)19時より、フランス・カンヌにて開催することを発表いたします。本イベントは、表現者や創り手たちによって開催され、日本映画および日本文化の魅力を世界へ発信し、映画をはじめとする多様な産業分野における国際的な文化交流の促進を目的としています。





JAPANESE NIGHT in Cannes 2026





◆「JAPAN NIGHT」から「JAPANESE NIGHT」へ

2024年に第1回、2025年に第2回としてカンヌで実施された「JAPAN NIGHT」は、国内外から非常に高い評価を受け、メディアにも多数取り上げられるなど、国際的な文化交流の場として大きな反響を呼びました。そして、この目的をより深く、より効果的に実現していくため、2026年より「JAPANESE NIGHT」へと名称を変更いたします。日本の映画界と文化の価値を、より具体的な魅力として伝えていくために、“人・物・事”に焦点を当て、世界へ向けてさらに力強く発信してまいります。









◆世界的な注目が集まる熱狂の地・カンヌで、さらに進化したプログラムを展開

本年の「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」は、カンヌ国際映画祭の会期中にホテルマルティネスにて開催され、日本映画界を代表する監督・俳優陣をはじめ、世界各国の映画関係者、メディア、各界のリーダーなど、1,000名以上の参加を予定しています。今回は、パーティー、ワークショップ、交流会を組み合わせた複合的なプログラムを展開予定です。日本映画の魅力と多様で奥深い日本文化を直接体感していただくことで、参加者同士のコミュニケーションを促進し、新たなビジネスの創出やプロジェクトをサポートする場となることを目指しています。









◆ファウンダー MEGUMI よりコメント

「このたび、私がファウンダーを務める国際文化交流イベントが、名称を新たに『JAPANESE NIGHT』として、2026年5月15日にカンヌ国際映画祭の会期中に開催できる運びとなりました。本イベントを通じて、共にクリエイティブなビジョンを持つ人々がつながり合い、新たな価値や取り組みが次々と生まれる未来を目指し、日本の映画界と文化の価値をより具体的な魅力として世界へ向けて力強く発信してまいります。カンヌの地から、日本映画を通じたグローバルな文化交流をさらに広げてまいりますので、ぜひご注目ください！」 MEGUMI





MEGUMI





【MEGUMIプロフィール】

俳優・プロデューサー。1981年9月25日生まれ、岡山県出身。数多くの映画・ドラマに出演。2020年2月、映画「台風家族」「ひとよ」で「第62回ブルーリボン賞」助演女優賞を受賞。

近年ではプロデューサーとしても活躍しており、「ラヴ上等」(Netflix)、映画「FUJIKO」(2026年公開予定)などを企画、プロデュースしている。









◆「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」開催概要

・開催日時 ：2026年5月15日(金) 19:00～23:00(カンヌ国際映画祭会期中)

・会場 ：ホテルマルティネス

(Hotel Martinez - The Unbound Collection by Hyatt)

・形式 ：パーティー＆ワークショップ＆交流会の複合形式

・ご招待者数：1,000名様以上

・招致予定 ：日本映画界を代表する監督や俳優、世界各国の映画関係者、

影響力のあるメディア、

政治／文化／経済分野のリーダーの方々および関係者