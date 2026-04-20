神奈川工科大学地域連携・貢献センターが医療的ケア児と家族のための「停電対策ガイド」を発行 ― 災害時の電源確保と日頃の備えを分かりやすく

神奈川工科大学地域連携・貢献センターが医療的ケア児と家族のための「停電対策ガイド」を発行 ― 災害時の電源確保と日頃の備えを分かりやすく