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神奈川工科大学地域連携・貢献センターが医療的ケア児と家族のための「停電対策ガイド」を発行 ― 災害時の電源確保と日頃の備えを分かりやすく
神奈川工科大学（神奈川県厚木市）地域連携・貢献センターはこのたび、冊子「医療的ケア児と家族のための停電対策ガイド」を発行した。これは、在宅生活を送る医療的ケア児（者）とその家族を対象として、災害時の停電に備えるための情報をまとめたもの。同大健康医療科学部臨床工学科の山家敏彦特命教授が監修を務め、電気の基本から医療機器に必要な電気の特徴、地域や周囲との連携などについてやさしく解説している。
人工呼吸器、酸素濃縮器、吸引器、加温加湿器といった医療機器を在宅で使用する家庭にとって、電気の供給は生命維持の要である。
このたび発行した「医療的ケア児と家族のための停電対策ガイド」は、停電時の備えに必要な基礎知識を、日常生活に即したストーリー形式でわかりやすくまとめたもの。医療的ケア児を主人公とし、全ページにイラストを入れながら「電気の基本のキ」を紹介。電気や給電に関する知識を整理している。
医療的ケア児（者）とその家族に限らず、避難所運営や地域の防災を考える人にとっても、備えを見直すきっかけとなることが期待される。
神奈川工科大学では、当事者本人とその家族をはじめ、支援者や医療・福祉・看護などの専門職が、必要な電気の知識と給電に関するスキルを学べる仕組みづくりに取り組んできた。
2025年12月4日には「神奈川県域における災害時の要配慮者に関わる支援対策についての意見交換会」を開催し、県内の産学官民の代表者が災害時の給電対策の重要性について共有。さらに、医療的ケア児をもつ家族へのヒアリングを重ね、その声を反映しながらガイドを制作した。
【写真】2025年12月4日に開催した意見交換会の様子
関連記事：「災害時の停電・避難、どうする？ ― １人でも多くの命を守るため 産学官民で意見交換」
同大は今後、個別のワークショップ開催などを通じて、医療的ケア児と家族の停電対策・災害時給電対策の定着を図る方針としている。
また、蓄電池や発電機をすべての家庭が十分に備えることには限界もあることから、地域で支え合う仕組みづくりも視野に入れ、安心・安全な共生社会の実現に向けた取り組みを進めていく。
■関連資料
医療的ケア児と家族のための「停電対策ガイド」PDF：こちら
※本PDFは自由に閲覧・リンク共有いただけます。内容の転載、加工、再配布、画像・イラストの二次利用はご遠慮ください。
■概要
名称：医療的ケア児と家族のための停電対策ガイド
発行日：2026年3月1日
発行元：神奈川工科大学
編集：神奈川工科大学 地域連携・貢献センター、かながわ医療的ケア児支援センター県央圏域相談窓口
ストーリー原案：半谷 尚子（医療的ケア児家族）
協力：横浜重症心身障害児グループ連絡会ぱざぱねっと 渡邊 聡美
構成・制作：デザインオフィスボールド 鈴木 太輔
監修：神奈川工科大学 地域連携災害ケア研究センター長 臨床工学科 特命教授 山家 敏彦
※本冊子は、公益財団法人フランスベッド・ホームケア財団の助成を受けて発行されました。
■補足
地域連携災害ケア研究センターは、2026年4月1日付で地域共創研究センターへ名称を変更した。
■監修 山家 敏彦 特命教授
健康医療科学部 臨床工学科 特命教授。
神奈川工科大学に事務局（本部）を置く日本災害時透析医療協働支援チーム（JHAT）の代表。旧・地域連携災害ケア研究センター長として、地域の災害ケア、避難所運営システム、医療的ケア児のための停電対策に関する講習会やシンポジウムなど、災害時に誰も取り残さない地域社会の構築に向けた活動に取り組んできた。
2026年4月1日より地域共創研究センター災害ケア研究室長として、こうした活動を引き続き進めている。
■関連リンク
○神奈川工科大学 地域連携・貢献センター
○これまでの地域連携災害ケア研究センターの活動はこちら
▼本件に関する問い合わせ先
神奈川工科大学 研究推進機構
研究広報部門
住所：〒243-0292 神奈川県厚木市下荻野1030
TEL：046-291-3218
メール：ken-koho@mlst.kanagawa-it.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
このたび発行した「医療的ケア児と家族のための停電対策ガイド」は、停電時の備えに必要な基礎知識を、日常生活に即したストーリー形式でわかりやすくまとめたもの。医療的ケア児を主人公とし、全ページにイラストを入れながら「電気の基本のキ」を紹介。電気や給電に関する知識を整理している。
医療的ケア児（者）とその家族に限らず、避難所運営や地域の防災を考える人にとっても、備えを見直すきっかけとなることが期待される。
神奈川工科大学では、当事者本人とその家族をはじめ、支援者や医療・福祉・看護などの専門職が、必要な電気の知識と給電に関するスキルを学べる仕組みづくりに取り組んできた。
2025年12月4日には「神奈川県域における災害時の要配慮者に関わる支援対策についての意見交換会」を開催し、県内の産学官民の代表者が災害時の給電対策の重要性について共有。さらに、医療的ケア児をもつ家族へのヒアリングを重ね、その声を反映しながらガイドを制作した。
【写真】2025年12月4日に開催した意見交換会の様子
関連記事：「災害時の停電・避難、どうする？ ― １人でも多くの命を守るため 産学官民で意見交換」
同大は今後、個別のワークショップ開催などを通じて、医療的ケア児と家族の停電対策・災害時給電対策の定着を図る方針としている。
また、蓄電池や発電機をすべての家庭が十分に備えることには限界もあることから、地域で支え合う仕組みづくりも視野に入れ、安心・安全な共生社会の実現に向けた取り組みを進めていく。
■関連資料
医療的ケア児と家族のための「停電対策ガイド」PDF：こちら
※本PDFは自由に閲覧・リンク共有いただけます。内容の転載、加工、再配布、画像・イラストの二次利用はご遠慮ください。
■概要
名称：医療的ケア児と家族のための停電対策ガイド
発行日：2026年3月1日
発行元：神奈川工科大学
編集：神奈川工科大学 地域連携・貢献センター、かながわ医療的ケア児支援センター県央圏域相談窓口
ストーリー原案：半谷 尚子（医療的ケア児家族）
協力：横浜重症心身障害児グループ連絡会ぱざぱねっと 渡邊 聡美
構成・制作：デザインオフィスボールド 鈴木 太輔
監修：神奈川工科大学 地域連携災害ケア研究センター長 臨床工学科 特命教授 山家 敏彦
※本冊子は、公益財団法人フランスベッド・ホームケア財団の助成を受けて発行されました。
■補足
地域連携災害ケア研究センターは、2026年4月1日付で地域共創研究センターへ名称を変更した。
■監修 山家 敏彦 特命教授
健康医療科学部 臨床工学科 特命教授。
神奈川工科大学に事務局（本部）を置く日本災害時透析医療協働支援チーム（JHAT）の代表。旧・地域連携災害ケア研究センター長として、地域の災害ケア、避難所運営システム、医療的ケア児のための停電対策に関する講習会やシンポジウムなど、災害時に誰も取り残さない地域社会の構築に向けた活動に取り組んできた。
2026年4月1日より地域共創研究センター災害ケア研究室長として、こうした活動を引き続き進めている。
■関連リンク
○神奈川工科大学 地域連携・貢献センター
○これまでの地域連携災害ケア研究センターの活動はこちら
▼本件に関する問い合わせ先
神奈川工科大学 研究推進機構
研究広報部門
住所：〒243-0292 神奈川県厚木市下荻野1030
TEL：046-291-3218
メール：ken-koho@mlst.kanagawa-it.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/