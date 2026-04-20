エアーの力で肩甲骨剥がし！膨らんで身体を伸ばすストレッチクッション「エアーほぐレッチ」新発売

株式会社 惣田製作所

健康機器の企画・開発を手掛ける株式会社惣田製作所（本社：滋賀県彦根市、代表取締役社長：惣田 亘）は、オリジナルブランド「Medi Labo（メディラボ）」より、エアーの力で身体を芯から押し伸ばす、ストレッチクッション「エアーほぐレッチ」の販売を開始します。

エアーほぐレッチは、内部に搭載したエアーバッグがゆっくりとふくらみ、身体を下から持ち上げることで、こわばった肩や背中、骨盤まわりをストレッチできるセルフケアアイテムです。クッションのような形状で、テレビを見ながらや寝る前など、日常のすきま時間に場所を選ばず手軽にお使いいただけます。

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/souda-1959/ite0540/

Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/souda-1959/ite0540.html

Amazon ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWH8QS2Y

開発背景

長時間のデスクワークやスマートフォンの使用により、肩や背中のこわばりを感じる方が増えています。しかし、ストレッチ器具は「出したり片づけたりするのが面倒」「使用場所に困る」といった理由から、結局使わなくなってしまうという方も少なくありません。

そこで着目したのが、「出したままにする」という発想です。クッションのように部屋に置いて、気づいたときにすぐに使える、そんな続けやすさを第一に考えました。

「エアーほぐレッチ」の特長

主な特徴は以下のとおりです。

肩甲骨まわりを心地よく押し広げる設計

こだわりの弾力性と肩甲骨の間にフィットする形状、そしてエアーによるふくらみの動きにより、背中を縦方向に伸ばしながら、横方向に胸を心地よく開きます。人の手で支えられながらストレッチしてもらっている感覚を目指しました。

縦・横置きや乗り方で幅広い部位に対応

肩甲骨・背中のケアに加え、横向きに置いて使うことで骨盤まわりや腰のケアにも対応。エアーで交互に膨らむことで、骨盤や腰のこわばりに効果的な「ひねりストレッチ」を実現します。また、上に座って使えば、普段意識しづらい股関節まわりをほぐす効果も期待できます。

骨盤まわりのひねりストレッチ股関節まわりのストレッチ部位ごとのモードを搭載

ストレッチする部位に合わせて、最適なエアーの動きを設計しました。リモコン操作で部位と強・弱を切り替えられます。

利用シーン

リモコン

クッションサイズなので、床はもちろん、ソファやベッド、椅子の上など場所を選ばずお使いいただけます。

ソファの上での利用イメージベッドでの利用イメージ- テレビを見ながらのリラックスタイムに- 寝る前の軽いストレッチとして- 在宅ワークの合間のリフレッシュに- 朝起きたときの身体ほぐしに

クッションのように部屋に置いて、気づいたときに乗るだけ。

「エアーほぐレッチ」で、毎日のすきま時間を、心地よいリフレッシュタイムに変えてみてはいかがでしょうか。

商品概要

販売名/ 品番：エアーほぐレッチ/ITE-0540-GY (グレー) / ITE-0540-RD (レッド)

充電時間：約200分

使用可能時間：約150分（使用回数・使用環境によって異なります）

外形寸法：約 幅210 ×奥行き525 ×高さ90mm

質量：約1.4kg

適応体重：90kg 未満

付属品：充電用USB ケーブル（Type A-Type C）

販売価格：13,800円（税込）

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/souda-1959/ite0540/

Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/souda-1959/ite0540.html

Amazon ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWH8QS2Y

Medi Labo（メディラボ）について

Medi Laboは、毎日の疲れや不調をすっきりと整え、心もからだもリセットできる“からだリペア”をお届けする健康家電ブランドです。長年にわたり大手メーカー向けにマッサージ機器を開発・製造してきた惣田製作所が、企画から開発、製造に至るまでのすべての工程を担い、こだわりの商品を提供しています。2025年には、シリーズ累計販売台数10万台を突破しました。

惣田製作所について

1959年創業。「顧客に寄り添ったモノづくり」を強みに、お客様の「いいなあ」をカタチにするモノづくりに取り組んでいます。

製作会社として長年培ってきたモノづくり経験をベースにした設計品質、製造品質で、大手家電メーカーの健康グッズを多数OEM提供しています。

発表者

株式会社 惣田製作所

URL ：https://souda-ss.com/

業種 ：製造業

本社所在地 ：〒522-0004 滋賀県彦根市鳥居本町492

電話番号 ：0749-22-5984

代表者名 ：代表取締役社長 惣田 亘

資本金 ：1,000万円

設立 ：昭和34年6月