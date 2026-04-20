株式会社コドモン（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：小池義則）は、長野県御代田町の公立保育所2施設において、当社が展開している保育・教育・療育施設向けICTサービス「CoDMON」（以下、コドモン）を、2026年4月1日から導入したことをお知らせいたします。 御代田町によると、コドモンの導入により、業務の省力化と保護者の利便性向上を図るとのことです。 具体的には、紙とシステムが混在している連絡帳の移行や手書き帳票のデジタル化をはじめ、手作業による出席日数の集計や写真選定などの煩雑な業務をさらに効率化し、現場職員のさらなる業務省力化を図っていきたいとのことです。 これにより、長野県内では計38自治体の保育・教育施設での普及が進んでいます。 ※県内の契約自治体数は2026年4月1日時点の情報です

■御代田町における導入の背景と目的

現状、御代田町ではすでにシステムを導入しているものの、保護者との連絡帳において紙とシステムが混在しており、手書きによる帳票作成や、年間出席日数の手作業での集計などに課題がありました。

【導入の目的】

・業務の省力化 ・保護者の利便性向上

■御代田町で導入するコドモンのサービス

複数あるコドモンのサービスのうち、御代田町の公立保育所2施設で導入するのは下記のサービスです。

【1】保護者からの遅刻・欠席・お迎え・延長の連絡

アプリからの保護者連絡や申請により、園はリアルタイムで状況を把握。朝の電話対応を削減します。

【2】お知らせ一斉配信

クラスや個人を指定して園からの情報を配信。保護者への情報伝達と共有をスムーズにします。

【3】連絡帳

園児の様子を伝え合う連絡帳をデジタル化。保護者はスマートフォンから入力でき、園側は写真などを添えた柔軟なフィードバックが可能になります。

【4】登降園管理

二次元コードなどによる登降園打刻で、出席簿作成や延長保育料計算の自動化を図ります。

【5】指導案・日誌作成

園独自の帳票（日誌・発達経過記録・週案・月案など）をデータ連携させ、一貫性のある指導案作成が可能になります。

【6】発育・健康記録

検温や排便、発達状態などを記録。園児の成長経過をデジタルで一元管理できます。

【7】請求管理

延長保育料などの請求額を計算し、請求することができます。登降園/入退室管理で打刻すると、打刻の時間によって延長保育料が自動で計算されます。

【8】保育ドキュメンテーション

「写真つきの日々の記録」を行うだけで、一括で「日誌・掲示物・連絡帳・週日案」が作成されます。このドキュメンテーションは玉川大学教授 大豆生田啓友先生監修のもと、コドモンとベネッセが共同開発し2020年より提供が開始されています。https://www.codmon.com/service/connect/documentation

【御代田町担当者からのコメント】

「保護者のみなさまにとっても、保育士にとっても、こどもと向き合う時間と心にゆとりを！」（御代田町 町民課 こども係 佐藤さま）

■株式会社コドモンについて

株式会社コドモンは、「子どもを取り巻く環境をテクノロジーの力でよりよいものに」というミッションを掲げ、業界シェアNo.1(※)の保育・教育・療育施設向けICTサービス「CoDMON(コドモン)」 を提供しています。園児/児童情報と連動した成長記録や指導案のスマートな記録、登降園管理、保護者とのコミュニケーション支援機能などを通して、先生方の業務負担を省力化します。これにより、子ども施設で働く職員と保護者の方々が、子どもたちと向き合うゆとりをもち、より質の高い保育ができる環境づくりを支援しています。 また、ICTによる支援だけでなく、保育施設向けECサービス「コドモンストア」、全てのこども施設職員が利用可能な優待プログラム「せんせいプライム」、保育施設向けオンライン研修プラットフォーム「コドモンカレッジ」も展開しています。これらの多角的な取り組みを通じて、「子どもの育ちや学びを社会全体で支えられる世の中へ」というビジョンの実現を目指します。 ※「SaaS型業務支援システムの導入園調査 2025」 株式会社東京商工リサーチ（2026年1月）

【会社概要】

◆社名：株式会社コドモン ◆所在地：東京都品川区西五反田八丁目4番13号 五反田JPビルディング10階 ◆資本金：6,825万円 ◆代表者：代表取締役CEO 小池 義則 ◆設立：2018年11月 ◆事業内容：保育・教育・療育施設向けICTサービス「コドモン」の運営、写真販売サービスの運営、決済代行サービス、採用支援・園児募集支援事業「ホイシル」、保育施設向けECサイト「コドモンストア」の運営、オンライン研修事業「コドモンカレッジ」、こども施設職員への福利厚生サービス「せんせいプライム」の運営等。 サービスサイト：https://www.codmon.com/ コーポレートサイト：https://www.codmon.co.jp/

【コドモン契約自治体】

全国の契約自治体数：726自治体 ※契約自治体数は2026年4月1日時点の情報です ※自治体の一覧はこちらをご覧ください https://www.codmon.com/proposal/municipality/ ＜甲信越エリア＞ 新潟市：長岡市 佐渡市 妙高市 新発田市 見附市 魚沼市 胎内市 燕市 上越市 柏崎市 村上市 聖籠町 津南町 長野県：長野市 上田市 佐久市 安曇野市 伊那市 塩尻市 中野市 諏訪市 千曲市 大町市 須坂市 辰野町 軽井沢町 信濃町 箕輪町 立科町 飯綱町 佐久穂町 南木曽町 上松町 長和町 小海町 富士見町 飯島町 中川村 木島平村 朝日村 根羽村 泰阜村 山形村 筑北村 川上村 木祖村 麻績村 生坂村 松川村 白馬村 山梨県：甲府市 都留市 韮崎市 富士吉田市 中央市 北杜市 富士河口湖町 西桂町 山中湖村 鳴沢村 忍野村 ※契約自治体名は2026年4月1日時点の情報です

【お問い合わせ・ご質問等】

＜＜報道機関からのお問い合わせ・ご質問等＞＞ 株式会社コドモン 広報 press@codmon.co.jp 080-7303-6026／080-4466-6738 ＜＜ご契約済みの施設・契約施設専用窓口＞＞ 株式会社コドモン サポートセンター Mail： inquiry@codmon.com Tel： 050-2018-3196(平日9:00-18:00) ※株式会社コドモン以外の販売元と契約されている施設は販売元までお問い合わせください。