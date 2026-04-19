IWCシャフハウゼンが「星の王子さま」の探検心を讃えるパイロット・ウォッチアニバーサリーエディションを発表

リシュモン ジャパン合同会社

シャフハウゼン／ジュネーブ、2026年4月14日。IWCシャフハウゼンは、アントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリの遺族との 20年にわたるコラボレーションを記念し、ジュネーブで開催中のウォッチズ＆ワンダーズ(https://www.iwc.com/jp-ja/watches/watches-and-wonders)にて5つのパイロット・ウォッチ “プティ・プランス”アニバーサリーエディションを発表しました。18Kレッドゴールド製およびステンレススティール製 マーク XX（2モデル）、43 mmおよび41 mmのステンレススティール製クロノグラフ（2モデル）、「パイロット・ウォッチ・ オートマティック 36（1モデル）が登場しました。サン＝テグジュペリの代表的な小説に捧げられたIWCの特別限定モデルの特徴である、サンレイ仕上げを施したディープブルーの文字盤を備えており、スーパールミノバ（Super-LumiNova(R)）でコーティングされたゴールドメッキの針と、裏蓋に描かれた「星の王子さま」の愛らしいイラストが、これらのモデルの特徴的なデザインとなっています。

IWCシャフハウゼンは20年にわたり、アントワーヌ・ド・ サン＝テグジュペリの遺族と協力し、フランス人パイロッ トであり作家であったサン＝テグジュペリのヒューマニス トとしての価値観と文学的遺産を称え、数々の特別モデル を発表してきました。「星の王子さま」にインスピレーションを得た魅惑的なブルーの文字盤のエディションは、この パートナーシップの重要な特徴となっています。

650以上の 言語と方言に翻訳され、サン＝テグジュペリの最も有名な 文学作品を称えるこれらのエディションは、IWCのパイロ ット・ウォッチ・コレクションの中でも愛される象徴となっ ています。この不朽の物語は、幼い王子が故郷の小惑星を 離れ、はるか彼方の惑星をめぐる壮大な宇宙の旅に出る様子を描いています。彼は出会う人々との会話を通じて、愛、 喪失、友情といった深遠なテーマに関する普遍的な真実を見つけます。20年にわたるパートナーシップを記念し、IWC は「星の王子さま」に捧げた5つのパイロット・ウォッチの アニバーサリーエディションを、36から43 mmまでの幅広 いケースサイズで発表します。

「パイロット・ウォッチ・マーク XX “プティ・プランス”」 （Ref. IW328301

「パイロット・ウォッチ・マーク XX “プティ・プランス”」 （Ref. IW328301）(https://www.iwc.com/jp-ja/watches/pilot-watches/iw328301-pilots-watch-mark-xx-le-petit-prince)は、40 mmのケース、18Kレッドゴールド 製リューズと裏蓋リングを備えており、サンレイ仕上げを施したディープブルーの文字盤が、ゴールドと美しいコントラ ストをなしています。アプライド・インデックスは18Kレッ ドゴールド製、ゴールドメッキの針にはスーパールミノバ(R) がコーティングされています。このひと際エレガントなパイ ロット・ウォッチには、18Kレッドゴールド製ピンバックルと、素早く簡単にストラップを交換できるEasX-CHANGE(R) システムを備えたブルーのラバー・ストラップが組み合わされます。

「パイロット・ウォッチ・マーク XX “プティ・プランス”」 （Ref. IW328221）

40 mmのステンレススティール製ケースに収められ た「パイロット・ウォッチ・マーク XX “プティ・プランス”」 （Ref. IW328221）(https://www.iwc.com/jp-ja/watches/pilot-watches/iw328221-pilots-watch-mark-xx-le-petit-prince)は、ホワイトのインデックスと数字がプリントされたサンレイ仕上げを施したディープブルーの 文字盤を備えています。ゴールドメッキの針には、視認性を向上させるためにスーパールミノバ(R)がコーティングさ れ、EasX-CHANGE(R)システムを備えたブルーのラバー・ ストラップが組み合わされます。いずれのモデルにも、 自動巻き機構を組み込んだIWC自社製ムーブメント、 キャリバー32112が搭載され、パワーリザーブは120時間に 達します。18Kレッドゴールドのバージョンは、「星の王子さ ま」のイラストが描かれた着色サファイアガラスの裏蓋が 特徴です。

一方、ステンレススティールのバージョンの裏蓋 には、同じ図柄の刻印が施されています。

「パイロット・ウォッチ・クロノグラフ “プティ・プランス”」 （Ref. IW378011）

「星の王子さま」に捧げる2つのクロノグラフ 「パイロット・ウォッチ・クロノグラフ “プティ・プランス”」 （Ref. IW378011）(https://www.iwc.com/jp-ja/watches/pilot-watches/iw388120-pilots-watch-chronograph-41-le-petit-prince)と「パイロット・ウォッチ・クロノグラフ 41 “プティ・プランス”」（Ref. IW388120）(https://www.iwc.com/jp-ja/watches/pilot-watches/iw378011-pilots-watch-chronograph-le-petit-prince)は、いずれもステン レススティール製です。前者のケース径は43 mm、後者は 41 mm。いずれもサン＝テグジュペリの代表的な小説に 捧げられたIWCの特別限定モデルの特徴であるサンレイ 仕上げを施したディープブルーの文字盤を備えています。文字盤にはインデックスと数字がホワイトでプリントされ ています。特徴的なデザインの要素として、このクロノグラ フはスーパールミノバ(R)をコーティングしたゴールドメッキ の針を採用。着色サファイアガラスの裏蓋には、特徴的な 「Le Petit Prince」の文字、月、そして2つの星に囲まれた 「星の王子さま」が描かれています。

クロノグラフに は、IWC自社製キャリバー69385を搭載しており、クラシックなコラムホイール設計の機械式クロノグラフムーブメン トで、46時間のパワーリザーブを備えています。時計には 耐久性のあるブルーのラバー・ストラップが組み合わされ ます。内蔵されたEasX-CHANGE(R)システムにより、工具を 使わずにストラップを素早く簡単に交換できます。

「パイロット・ウォッチ・オートマティック 36 “プティ・プランス”」（Ref. IW458802

「パイロット・ウォッチ・オートマティック 36 “プティ・プランス”」（Ref. IW458802）(https://www.iwc.com/jp-ja/watches/pilot-watches/iw458802-pilots-watch-automatic-36-le-petit-prince)は、36 mmのステンレススティール製ケース、サンレイ仕上げを施したディープブルーの文字盤を備えています。インデックスと数字はホワイトでプリントされたインデックスと数字、スーパールミノバ(R)がコーティングされたゴールドメッキの針で視認性を高めています。ステンレススティール製の裏蓋には「星の王子さま」を描いた精巧な刻印が施されています。この自動巻きモデルには、IWC自社製ムーブメント、キャリバー32102が搭載され、パワーリザーブは120時間を誇ります。このモデルに組み合わされるのは、ステンレススティール製ピンバックルを備えたブルーのカーフスキン・ストラップです。

IWCシャフハウゼン

IWCシャフハウゼンは、スイス北東部のシャフハウゼンに拠点を置く、スイスの大手高級時計マニファクチュールです。1868年、米国の時計技師でエンジニアでもあったフロレンタイン・アリオスト・ジョーンズが設立したIWCは、人間ならではの職人技、その最良の部分と最先端の技術および工程とを組み合わせた、時計製造に対する独自のエンジニアリングで知られています。150年以上にわたる歴史の中で、IWCはプロ仕様の計器時計や複雑機構（とりわけクロノグラフとカレンダー機能）を組み込んだ時計をつくり、高い名声を得てきました。チタンやセラミックの採用の先駆者であるIWCは、現在、カラーセラミック、セラタニウム(R)などの先進的な素材を用いた、高度なエンジニアリングと専門知識

を駆使したケースの製造も行っています。IWCが開発したこの素材は、チタンのような明るさおよび構造的完全性と、セラミックのような硬さと傷つきにくさを兼ね備えています。