【TAC公務員】4/19（日）東京都・特別区の本試験日《夜》に開催！YouTubeライブ「本試験、みんなどうだった？雑談ライブ」

TAC株式会社

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）では、2026年4月19日（日）に実施される公務員試験の東京都職員採用試験・特別区職員採用試験の受験生へ向けて「本試験、みんなどうだった？雑談ライブ」をYouTubeライブで配信します。

いよいよ東京都、特別区の本試験が近づいてきましたね。

これまで積み重ねてきた努力は決して裏切りません。

体調管理には十分気を付けて、そして最後は自分を信じて、ぜひ頑張ってください！

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_dr.html#04受験直後の気持ちをシェアしよう

そして本試験当日《夜》、YouTubeライブで『雑談ライブ』を開催します！



受験直後の不安や心配、そんなモヤモヤをシェアして気持ちが軽くなるように・・・



トークテーマをもとに、皆さまからコメントを大募集。

チャットに届いたコメントを見ながら、本試験にまつわるトークを繰り広げます。



どうぞリラックスしてご参加ください。

■開催日時／テーマ

[東京都]

- 開催日時 4月19日（日）19：00～- テーマ１ 本試験の ”グチ・反省” 大募集！- テーマ２ 講評会で触れてほしい問題、受け付けます

[特別区]

- 開催日時 4月19日（日）19：55～- テーマ１ 本試験の ”グチ・反省” 大募集！- テーマ２ 教養復元チャレンジタ～イム！- テーマ３ 講評会で触れてほしい問題、受け付けます詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_dr.html#04

- 担 当 講 師富田 恒明（とみた つねあき）講師関内 悠真（せきうち ゆうま）講師

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_dr.html#04

合格の可能性がわかる！択一試験順位判定＆問題ごとの正答率のフィードバックを行う「本試験データリサーチ」を実施！≪参加無料≫

TAC本試験データリサーチはこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_dr.html

本試験予想ボーダーラインがわかる！正答番号、模範解答を知ることができる！

無料Web採点サービス「本試験データリサーチ」は、Web上でご自身の解答を入力（選択）いただくと、全国の受験者からのデータ集計・分析した試験別の平均点・順位、問題別の正解率等が確認できるTAC独自のシステムです。パソコン・スマートフォンを利用して、無料でご参加いただけます。

多くの受験生が参加するTACの本試験データリサーチによるデータ分析に、ぜひ積極的にご参加ください。TAC以外の受験生の方もご参加いただけます。また、ご登録いただいたくと、公務員試験「東京都I類B［行政／一般方式］採用試験」・「特別区I類［一般事務］採用試験」専門記述試験・論文試験 TAC模範解答 をご覧いただけます。

＜対象試験種・実施スケジュール＞

東京都I類B［行政／一般方式］

解答入力期間：4/19（日）本試験終了後～5/8（金）10：00まで

結果閲覧開始：4/23（木）13：00から

特別区I類［一般事務］

解答入力期間：4/19（日）本試験終了後～5/8（金）10：00まで

結果閲覧開始：4/28（火）13：00から

TAC本試験データリサーチはこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_dr.html

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html