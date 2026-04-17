Desktop Mate DLC「琴葉茜」「琴葉葵」4月24日発売決定！2026年4月17日（金）よりストアページ公開

株式会社エーアイ

高品質AI音声合成エンジン「AITalk(R)」を開発・提供する株式会社エーアイ（本社：東京都文京区、代表取締役社長：廣飯 伸一、証券コード：4388、以下「エーアイ」）は、自社キャラクター「琴葉茜」「琴葉葵」のデスクトップマスコット 「Desktop Mate 琴葉茜 DLC / Desktop Mate 琴葉葵 DLC」が株式会社インフィニットループ(本社：北海道札幌市、代表取締役社長：小野真弘)のデスクトップマスコットプラットフォーム「Desktop Mate」にて、2026年4月24日（金）より発売されることをお知らせします。本日よりSteamストアページが公開され、ウィッシュリストへの登録が可能になります。

Desktop Mate 琴葉茜 DLC / Desktop Mate 琴葉葵 DLC 製品概要

関西弁でちょっと天然の姉「茜」と、標準語でしっかり者の妹「葵」の琴葉姉妹が、2人の魅力が詰まったモーションとキャラクターボイスで、あなたのデスクトップを彩ります。

また、本製品最大の特徴は「コンビアクション機能」です。「琴葉茜DLC」と「琴葉葵DLC」の両方を購入いただくと、双子姉妹ならではの特別なインタラクションがお楽しみいただけます。ぜひあなたのデスクトップで琴葉姉妹のコンビ芸を披露させてください。

コンビアクション一覧

Desktop Mate 琴葉茜 DLC/Desktop Mate 琴葉葵 DLC

- 画面端で茜と葵が手をふりあう- 隣に並べてどちらかをクリックすると、もう片方を驚かせる- 片方がつままれると、もう片方が驚く- リアクション片方が出現・退場すると、もう片方が手をふる- コンビアラーム：2人同時に表示中にアラームが発動すると、茜と葵が一緒に登場※コンビアクション機能は琴葉茜と琴葉葵の組み合わせに対応しています。

「Desktop Mate 琴葉茜 DLC」「Desktop Mate 琴葉葵 DLC」ではクリックすると「！」を出して驚くリアクション、飛び降り・飛び出し時に花びらが舞い散るエフェクト、なでなででリボンが花びらに変化する演出など、琴葉姉妹ならではの愛らしいモーションをお楽しみいただけます。

「Desktop Mate 琴葉茜 DLC」イメージ

「Desktop Mate 琴葉葵 DLC」イメージ

Desktop Mate 琴葉茜 DLC/Desktop Mate 琴葉葵 DLC 製品情報

- 製品名：Desktop Mate 琴葉茜 DLC / Desktop Mate 琴葉葵 DLC- リリース日：2026年4月24日(金)- 価格：各2,200円(税込)- 対応OS：Windows 10/11(64bit)- 対応言語：日本語・英語 ・配信プラットフォーム：Steam

＜Steam URL＞

・Desktop Mate：https://store.steampowered.com/app/3301060/Desktop_Mate/

・Desktop Mate 琴葉茜 DLC：https://store.steampowered.com/app/4474310/

・Desktop Mate 琴葉葵 DLC：https://store.steampowered.com/app/4474320/

システム要件

Desktop Mateとは

- メモリ：8GB RAM 以上- プロセッサー：Intel Core i5-8250U / AMD Ryzen 3 3300U 以上- グラフィック：Intel UHD Graphics 730 / Radeon VEGA 8 以上- ストレージ：500MB の空き容量 ※動作にはGPUもしくはGPU内蔵型CPUが必要です

Desktop Mate(デスクトップメイト)は、あなたのPCデスクトップに、かわいいキャラクターたちが寄り添う次世代のデスクトップマスコットプラットフォームです。最新の3D技術を駆使した美麗なグラフィックで、公式監修のもと制作された高クオリティーなキャラクターたちがデスクトップ上で魅力的に動き回ります。

ウィンドウの上に座ったり、ウィンドウ間をジャンプしたり、マウスカーソルと戯れたりと、愛らしい仕草であなたのデスクトップライフを楽しく彩ります。キャラクターたちと触れ合うことで、まるで本当にそこにいるかのような体験を提供します。

すべての機能は仕事や作業の邪魔にならないよう慎重に設計されており、長時間使用しても快適にお楽しみいただけます。DLCには公式ライセンスのもと様々な人気キャラクターが続々登場予定。デスクトップの新しい仲間たちをぜひお楽しみください！

インフィニットループについて

- 会社名：株式会社インフィニットループ- 所在地：北海道札幌市中央区北一条東四丁目1番地1 サッポロファクトリー1条館- 代表者：代表取締役社長 小野真弘- URL : https://infiniteloop.co.jp/

北海道札幌市と宮城県仙台市に拠点を置くシステム開発会社です。ゲームやスマートフォン向けアプリ、VR/AR/MR、Webシステムなどの開発を行っています。2007年に北海道札幌市で創業し、東京を中心に全国の仕事を行っています。社是は「最先端の最後尾を独走する」で、アイデアの力で他者の追随を許さない最先端技術を生み出しています。エンジニア人材の育成にも取り組んでおり、情報技術やプログラミング分野において、次世代のエンジニア人材の育成を目指し、専門スキルの研修や若手エンジニアの成長支援に取り組んでいます。

本件に関するお問い合わせはdesktopmate@infiniteloop.co.jp へお願いいたします。

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