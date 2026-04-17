“食べて応援”でチームを支える地産地消の取り組み静岡県産米100％＜静岡ブルーレヴズ応援米＞が発売
静岡ブルーレヴズのオフィシャルパートナーおよびオフィシャルサプライヤーである有限会社土屋米穀店が、静岡県産米を100％使用した＜静岡ブルーレヴズ応援米＞を2026年4月16日(木)より発売いたします。
本商品は、静岡ブルーレヴズの選手寮でも提供されているお米と同様の「金芽米」を使用しており、トップアスリートの身体づくりを支える品質をご家庭でもお楽しみいただけます。また、本商品の売上の一部はチームの強化・運営費に充てられ、日常の消費行動がクラブ支援につながる仕組みにもなっています。
明治初期創業で熱海市に拠点を置く土屋米穀店と磐田市をベースに活動する静岡ブルーレヴズの連携により、静岡県で生産された農産物が地元のプロアスリートの栄養を支えつつ、その価値を一般家庭へも提供。同時に地産地消を推進しながらプロスポーツチームも応援する“オール静岡”の取り組みとなります。
１.魂のオール静岡！
厳選された静岡県産のお米を100%使用。地元のパワーが詰まっています
２.栄養満点「金芽米」で健康サポート！
普通白米には無い玄米の栄養と、旨味成分が多く含まれる「亜糊粉層（あこふんそう）」を残す特別な製法で作られた「無洗米」です
３.食べるだけでレヴズを応援！
売上の一部は、静岡ブルーレヴズにチーム強化・運営費として還元されます。あなたの「美味しい！」がレヴズの力に！
【商品特徴】
１.静岡県産米100％の“オール静岡”仕様
静岡で生産されたお米のみを使用した地産地消の取組み
２.栄養価と美味しさを両立した「金芽米」
玄米の栄養と旨み成分を残す特別精米方法の無洗米
３.食べることが応援につながる仕組み
売上の一部をチーム強化・運営費へ還元
【商品概要】
■商品名：静岡ブルーレヴズ応援米
■使用原料：にこまる(静岡県産／JA遠州中央)
■販売開始：2026年4月16日(木)17:00
■販売価格(税込)
・5kg：5,580円
・10kg：10,480円
購入はこちら（5kg） :
https://store.shopping.yahoo.co.jp/komenotsuchiya-y/r50.html
購入はこちら(10kg) :
https://store.shopping.yahoo.co.jp/komenotsuchiya-y/r100.html
※Yahooショッピングへのリンクになります。
選手寮でも提供されている金芽米(河田 和大選手）
実際に提供されている金芽米