“食べて応援”でチームを支える地産地消の取り組み静岡県産米100％＜静岡ブルーレヴズ応援米＞が発売

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静岡ブルーレヴズ株式会社


静岡ブルーレヴズのオフィシャルパートナーおよびオフィシャルサプライヤーである有限会社土屋米穀店が、静岡県産米を100％使用した＜静岡ブルーレヴズ応援米＞を2026年4月16日(木)より発売いたします。




本商品は、静岡ブルーレヴズの選手寮でも提供されているお米と同様の「金芽米」を使用しており、トップアスリートの身体づくりを支える品質をご家庭でもお楽しみいただけます。また、本商品の売上の一部はチームの強化・運営費に充てられ、日常の消費行動がクラブ支援につながる仕組みにもなっています。




明治初期創業で熱海市に拠点を置く土屋米穀店と磐田市をベースに活動する静岡ブルーレヴズの連携により、静岡県で生産された農産物が地元のプロアスリートの栄養を支えつつ、その価値を一般家庭へも提供。同時に地産地消を推進しながらプロスポーツチームも応援する“オール静岡”の取り組みとなります。








１.魂のオール静岡！


厳選された静岡県産のお米を100%使用。地元のパワーが詰まっています﻿


２.栄養満点「金芽米」で健康サポート！


普通白米には無い玄米の栄養と、旨味成分が多く含まれる「亜糊粉層（あこふんそう）」を残す特別な製法で作られた「無洗米」です


３.食べるだけでレヴズを応援！


売上の一部は、静岡ブルーレヴズにチーム強化・運営費として還元されます。あなたの「美味しい！」がレヴズの力に！


【商品特徴】

１.静岡県産米100％の“オール静岡”仕様


静岡で生産されたお米のみを使用した地産地消の取組み




２.栄養価と美味しさを両立した「金芽米」


玄米の栄養と旨み成分を残す特別精米方法の無洗米




３.食べることが応援につながる仕組み


売上の一部をチーム強化・運営費へ還元



【商品概要】

■商品名：静岡ブルーレヴズ応援米


■使用原料：にこまる(静岡県産／JA遠州中央)


■販売開始：2026年4月16日(木)17:00


■販売価格(税込)


・5kg：5,580円


・10kg：10,480円



購入はこちら（5kg） :
https://store.shopping.yahoo.co.jp/komenotsuchiya-y/r50.html
購入はこちら(10kg) :
https://store.shopping.yahoo.co.jp/komenotsuchiya-y/r100.html

※Yahooショッピングへのリンクになります。





選手寮でも提供されている金芽米(河田 和大選手）

実際に提供されている金芽米