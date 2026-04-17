週刊新潮（20206年4月9日号）の特集記事にて、RAUL株式会社 代表 江田健二のコメントが掲載されました ～電気代の上昇によると企業や国民への影響を解説～
週刊新潮4月9日号の特集記事「電気・ガス代の“記録的上昇”は確実 高市政権『原油高対策』の過ち」において、RAUL株式会社 代表 江田健二のコメントが掲載されました。
本特集では、中東情勢による原油価格の高騰、それに伴うガソリンや電気・ガス料金、物価の上昇に対する政府の対策について有識者の分析がなされています。記事の後半では電気代の高騰が取り上げられ、江田は、電気代のコスト上昇が企業に与える影響や、政府の補助金政策によって一時的に負担が見えにくくなっている現状について指摘しています。
本特集はデイリー新潮においても公開されております。
https://www.dailyshincho.jp/article/2026/04080459/?all=1&page=2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347256/images/bodyimage1】
RAUL株式会社 代表取締役社長 江田 健二
1977年、富山県生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）に入社。エネルギー/ 化学産業本部に所属し、電力会社・大手化学メーカーなどを担当。アクセンチュアで経験したITコンサルティング、エネルギー業界の知識を活かし、2005年に起業後、RAUL（ラウル）株式会社を設立。
東京大学 Executive Management Program（EMP）修了。
一般社団法人エネルギー情報センター理事、一般社団法人サステナビリティコミュニケーション協会理事、ASIA WOMEN LEADERS FORUM アドバイザー、環境省 地域再省蓄エネサービスイノベーション委員会委員（2018-2019）等を務める。
X（旧Twitter）アカウント： https://twitter.com/kenji__eda/
主な著作
むしろ、じっくり話していい
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■RAUL 株式会社
・本社：東京都新宿区新宿2-9-22 多摩川新宿ビル3階
・代表者： 江田健二
・事業について
RAULは、環境／エネルギー分野を事業領域としています。
最先端のデジタルテクノロジーを活用して、資源循環型社会の実現を目指します。
・URL： http://www.ra-ul.com/
■本件に関するプレスからのお問い合わせ先
ラウル株式会社
配信元企業：RAUL株式会社
本特集では、中東情勢による原油価格の高騰、それに伴うガソリンや電気・ガス料金、物価の上昇に対する政府の対策について有識者の分析がなされています。記事の後半では電気代の高騰が取り上げられ、江田は、電気代のコスト上昇が企業に与える影響や、政府の補助金政策によって一時的に負担が見えにくくなっている現状について指摘しています。
本特集はデイリー新潮においても公開されております。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347256/images/bodyimage1】
RAUL株式会社 代表取締役社長 江田 健二
1977年、富山県生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）に入社。エネルギー/ 化学産業本部に所属し、電力会社・大手化学メーカーなどを担当。アクセンチュアで経験したITコンサルティング、エネルギー業界の知識を活かし、2005年に起業後、RAUL（ラウル）株式会社を設立。
東京大学 Executive Management Program（EMP）修了。
一般社団法人エネルギー情報センター理事、一般社団法人サステナビリティコミュニケーション協会理事、ASIA WOMEN LEADERS FORUM アドバイザー、環境省 地域再省蓄エネサービスイノベーション委員会委員（2018-2019）等を務める。
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むしろ、じっくり話していい
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■RAUL 株式会社
・本社：東京都新宿区新宿2-9-22 多摩川新宿ビル3階
・代表者： 江田健二
・事業について
RAULは、環境／エネルギー分野を事業領域としています。
最先端のデジタルテクノロジーを活用して、資源循環型社会の実現を目指します。
・URL： http://www.ra-ul.com/
■本件に関するプレスからのお問い合わせ先
ラウル株式会社
配信元企業：RAUL株式会社
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