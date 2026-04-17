【西武園ゆうえんち】毎週月曜日は１日レヂャー切符が最大１，０００円おトクに！『西武園ゆうえんち　スーパーマンデー』【２０２６年５月１８日（月）～７月１３日（月）期間中月曜日】

株式会社 横浜八景島

西武園ゆうえんち（所在地：埼玉県所沢市、総支配人：西田知宏）では、２０２６年５月１８日（月）～７月１３日（月）にて、毎週月曜日を「スーパーマンデー」と称し、“１日レヂャー切符”を通常販売価格より最大１，０００円引きにて販売いたします。

「レッツゴー！レオランド」や「夕陽の丘プレイランド」など、お子さまと一緒に楽しめるファミリーエリアも充実しており、西武園ゆうえんちオリジナルの昔懐かしいグッズなども豊富に取り揃えています！学校行事や、お仕事の振替休日などに是非お越しください！

■「ス―パーマンデー」対象日

○２０２６年５月１８日（月）、２５日（月）、６月１日（月）、８日（月）、１５日（月）、

２２日（月）、２９日（月）、７月６日（月）、１３日（月）

■“１日レヂャー切符（入園＋アトラクションフリー）”

○大人 ・・・・・・・・・・・・・・３，９００円 （通常４，９００円）

○中高生 ・・・・・・・・・・・・・３，５００円 （通常４，２００円）

○小学生 ・・・・・・・・・・・・・２，９００円 （通常３，６００円）

○未就学児（３歳～）・・・・・・・ １，６００円 （通常１，９００円）

■販売場所：西武園ゆうえんちチケット窓口および、Webサイトにて販売

※アソビュー！での販売は４月２１日（火）１４：００からとなります。

■「西武園ゆうえんち スーパーマンデー」開催日の営業時間について

５月１８（月）、２５日（月）・・・・・・１０：００～１７：００

※６月以降の営業時間は順次公開いたします。

※詳細はWebサイト「営業時間」をご確認ください。

https://www.seibuen-amusement-park.jp/

※内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

○お客さまのお問合せ先

西武園ゆうえんちコールセンター TEL.(04)2929-5354

［受付時間 開園３０分前～閉園時間］