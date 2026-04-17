株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役社長：松岡 祐治）は、新刊「STAGEA エレクトーンで弾く 8～6級 Vol.85 エレクトーンの定番&ザ・ヒット30【11】～平成スペシャル2～」を、2026年4月24日に発売いたします。

ご好評いただいている『エレクトーンの定番＆ザ・ヒット30～平成スペシャル～』の待望の第2弾が登場！平成時代に生まれたヒットソングを厳選して収載！嵐の人気曲「Love so sweet」「Happiness」「Monster」、AKB48のヒット曲「フライングゲット」「ヘビーローテーション」他、ポップス、バラード、ドラマ主題歌、CMソングなど、平成の名曲とともに歩んだ思い出を振り返りながら、ぜひエレクトーンであの頃の感動を再現してください！発表会やコンサートはもちろん、ご自宅でのレパートリーにも最適です。 ※本書は、『月刊エレクトーン』掲載されたスコアを再収載しています。（楽譜にある音色名の表記、リズムパターン、操作手順などはそのまま記載されております）。一部の楽曲については新たな機種対応データを制作しております。 【収載曲】 A・RA・SHI(嵐)／Happiness(嵐)／Love so sweet(嵐)／truth(嵐)／One Love(嵐)／Monster(嵐)／フライングゲット(AKB48)／ヘビーローテーション(AKB48)／浪漫飛行(米米CLUB)／粉雪(レミオロメン)／瞳をとじて(平井 堅)／三日月(絢香)／愛をこめて花束を(Superfly)／YELL(いきものがかり)／負けないで(ZARD)／空も飛べるはず(スピッツ)／DEPARTURES(globe)／Automatic(宇多田 ヒカル)／PIECE OF MY WISH(今井 美樹)／白い恋人達(桑田 佳祐)／Choo Choo TRAIN(EXILE)／マツケンサンバII(松平 健)／Jupiter(平原 綾香)／HANABI(Mr.Children)／GIFT(Mr.Children)／家族になろうよ(福山 雅治)／ポリリズム(Perfume)／蕾(コブクロ)／Butterfly(木村 カエラ)／アゲハ蝶(ポルノグラフィティ） -全30曲- 【対応機種】 エレクトーンSTAGEA / ELS-02C / ELS-02X / ELS-02 / ELB-02 / ELC-02 / ELS-01C / ELS-01X / ELS-01 ※対応レジストデータ：別売 【編曲】 森田 和弥 / 小林 武 / 黒崎 美保 / 太田 美香 / 小林 武 / 豊島 円 / 文字 みゆき / 矢口 理津子 / 藤堂 真紀子/ 稲葉 夕佳 / 野島 幸子 / 平倉 由美 / 内田 誠 / 中村 美奈子 / 島田 聖子

【商品詳細】

STAGEA エレクトーンで弾く 8～6級 Vol.85 エレクトーンの定番&ザ・ヒット30【11】～平成スペシャル2～

定価：3,410円(10％税込) 仕様：菊倍判縦/112ページ 発売日：2026年4月24日 ISBN：978-4-636-12554-2 商品コード：GTE01102939 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTE01102939

【シリーズ既刊好評発売中！】

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817311867

STAGEA エレクトーンで弾く 8～5級 Vol.60 エレクトーンの定番&ザ・ヒット30 Vol.7 ～平成スペシャル～

定価：3,410円(10％税込) 仕様：菊倍判縦/108ページ ISBN：978-4-636-11931-2 商品コード：GTE01102275 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTE01102275

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【本商品に関するお問い合わせ】 (株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス ミュージックメディア部 (https://www.ymm.co.jp) 問い合わせフォーム：https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=2008&lcl=ja_JP