【ラッコキーワード】API提供を開始。AIとの組合せでマーケティング業務の自動化を大きく推進

ラッコ株式会社

ラッコ株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役：坂谷泰翔）が運営するキーワードリサーチツール「ラッコキーワード」は、APIの提供を開始いたしました。ChatGPTやClaudeなどのAI、およびn8nやZapierといったノーコードツールとAPIを介したデータ取得との連携を行うことで、ユーザーは自社の業務に合わせたSEOツールの構築やAIを活用したデータ分析・自動化に、低コストで取り組めるようになります。

AI時代のSEO業務を「自動化」で支援

ラッコキーワードAPIの特長

AI技術の急速な発展に伴い、SEO業務においても「AIにデータを読み込ませて分析させる」「定型業務を自動化する」といったニーズが高まっています。

ラッコキーワードは、こうした需要の高まりを受け、生成AIが参照しやすい設計のAPIを公開いたしました。本APIの導入により、ラッコキーワードのキーワード検索データを活用した、より高度な業務の自動化・効率化が可能になります。

本APIの主な特長

1. AIが理解しやすいJSONドキュメント

APIの仕様書（ドキュメント）をJSON形式で用意しています。これにより、ChatGPTやClaudeなどの生成AIが仕様書の内容を参照しやすくなり、ツールや自動化フローの検討・実装プロセスがスムーズに進行します。

2. n8nやZapierなどのノーコードツールと好相性

APIドキュメントJSON :https://rakko.cc/4tjtcUl

APIを活用することで、n8nやZapierなどのワークフローツールを用いた自動化が可能です。従来、人間が行っていたデータ取得業務を効率化することができます。

新規キーワードの自動検知

自動化の例

関連キーワードを週に一度実行し、その週に発生した新規キーワードをSlackやメールで自動通知。

検索順位の自動モニタリング

毎日自動で順位を取得・保存し、変動があったときのみ通知を受け取る。

3. 圧倒的な低コストでの提供

ラッコキーワードでは月額2,475円の「スタンダードプラン」からAPIをご利用いただけます。 ※1

主要なSEOツールでのAPI利用は、月額1万円を超えるのが一般的です。※2

他社サービスと比較して圧倒的な低コストで、高品質なSEOデータを自社の業務に組み込むことができます。

※1 APIは2026年2月25日以降の新料金プランでのみご利用いただけます。旧プランをご利用の方は新プランへの移行が必要です。

※2 当社調べ（主要SEOツール提供会社5社のサービスを比較）

さらに発展的な活用例

システムをご自身またはAIを活用して構築できる方は、さらに多様なツールにご活用いただくことが可能です。

ツール作成の例

競合・トレンド分析ツール

特定テーマの関連キーワードを定期的に取得・蓄積し、関連語の増減、新しい検索ニーズ、季節性・トレンドなどの傾向を可視化し、企画立案や戦略設計の判断材料を提供します。

AIライティング連携ツール

APIで取得したキーワードをAI活用に最適化して連携するツール。キーワードのグルーピング・整形、プロンプトへの自動組み込み、構成案や本文生成の補助などにより、AIライティングの精度と一貫性を高めることができます。

APIのご利用にあたって

ご利用にあたっては、「API利用ガイドライン」に必ずお目通しください。

なお、APIは原則としてご利用企業内での活用を想定しております。第三者向けサービスへの組み込みを検討される場合は、事前にお問い合わせください。

- ラッコキーワード API 利用ガイドライン：https://rakkokeyword.com/knowledge/9510/- APIドキュメントJSON：https://rakko.cc/4tjtcUl- APIキーの発行（ラッコキーワード マイページ）※：https://rakkokeyword.com/mypage/plan- お問い合わせフォーム：https://rakkoid.com/contact?service_name=rakko-keyword

※APIキーの発行には、ラッコIDのご登録およびラッコキーワードスタンダードプランのご契約が必要です

ラッコキーワードについて

ラッコキーワードは、インターネット上に存在する膨大な検索データをまとめて分析し、ユーザーニーズを素早く把握できるキーワードリサーチツールです。

SEOコンテンツ作成のみならず、商品開発・サービス開発など、あらゆる場面で活用され、2026年4月時点で利用ユーザー数は29万人を超えています。日々新たな機能が追加・強化され、スピーディーかつ直感的にユーザーニーズを捉えられるサービスとして進化を続けています。

企業概要

- サービスサイト： https://rakkokeyword.com/- 料金プランの詳細： https://rakkokeyword.com/pricing

会社名： ラッコ株式会社

所在地： 福岡市中央区舞鶴3丁目1番30号 祐徳ビル2号館5F

代表者： 代表取締役 坂谷 泰翔

設立日： 2015年11月

資本金： 1億円（資本準備金含む）

事業内容： マーケティングリサーチツールの提供、サイト売買プラットフォームの運営、インターネットインフラ事業

運営サービス一覧： https://rakko.inc/services/

※記載情報は、情報公開時点（2026年4月17日）のものです。情報は予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※ラッコキーワードのロゴなどのデータは、プレスキットからダウンロードしてご利用ください。