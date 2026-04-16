【札幌】1,000坪の日本庭園に桜が咲く6日間限定　創業80周年のエルムガーデン、琴の生演奏付きランチ会席を開催

マスダプランニング株式会社

札幌料亭エルムガーデン（所在地：北海道札幌市、運営：マスダプランニング株式会社）は、2026年4月22日（水）から5月8日（金）までの特定日6日間限定で、約1,000坪の日本庭園を臨む特別ランチ会席「春爛漫桜まつり」を開催いたします。本州では葉桜となるゴールデンウィーク時期に満開を迎える北海道の桜とともに、プロの奏者による琴の生演奏、旬の道産食材を贅沢に使用した会席料理をお楽しみいただけます。

＜開催背景＞北海道の「遅い春」を観光

エルムガーデン会場

本州の桜シーズンが終わる4月下旬から5月上旬、北海道・札幌は華やかな季節を迎えます。創業80周年という節目を迎えたエルムガーデンでは「北海道ならではの季節感」を五感でお楽しみいただきたく、歴史ある1,000坪の日本庭園を眺められる、総料理長特選のランチ会席を企画いたしました。

「春爛漫桜まつり」3つの見どころ

1．日本庭園と琴の生演奏が「春」を演出

春の日差しが差し込む食事会場では、プロの奏者が季節の楽曲を琴で生演奏します。桜が咲く日本庭園の景観と、優雅な音色が日本ならではの「春」を演出します。

2．北海道の「旬」を味わう総料理長特選会席

琴の生演奏日本庭園の眺め

厳しい冬を越えて旨みが凝縮された北海道の春の食材を総料理長が厳選。

・「春鰊（にしん）」や「桜鱒」など旬の魚介

・540日間長期熟成させた希少食材の「俱知安じゃが五四〇」を紹介

・北海道のブランド豚「乳酸豚」を春野菜とともに

その他、北海道の山菜ヒトビロ、ゆり根など「春」を味わう8品を提供します。

3．ウェディングのパティシエによるデザートワゴン

総料理長料理イメージ

結婚式場ならではの当社のウェディング専属パティシエが、本イベントのために和と洋を融合させたスイーツを考案。お好きなものを選べるデザートワゴン形式で提供します。

■ 開催概要

デザートワゴンのイメージデザートワゴン（例）

名称 春爛漫桜まつり

※桜の開花状況は気象や天候により変動するため、開催日に庭園の桜が多く咲いていない場合がございます。予めご了承ください。

期間 2026年4月22日（水）・23日（木）・27日（月）・5月1日（金）・7日（木）・8日（金）の6日間

時間 11:30～15:00（最終入店12:30）

料金 10,000円（税込・サービス料10％別）

場所 札幌料亭エルムガーデン（北海道札幌市中央区南13条西23丁目5-10）

アクセス 地下鉄「円山公園駅」より車で約10分／大通公園より車で約15分

一般のお客様からのご予約・お問い合わせ 011-551-0707（火曜定休）

公式サイト https://www.elm.cc/restaurant/lunch/

■ お品書き（予定）

先付 春鰊のテリーヌ

お椀 蛤桜蒸し

御造里 平目昆布締め桜オイル

焼物 桜鱒とゆり根塩麴

揚物 俱知安じゃが五四〇のヒトビロバター

強肴 乳酸豚と春野菜 野菜みそ

食事 桜海老炊き込みご飯

甘味 デザートワゴン

札幌料亭エルムガーデン

約1,000坪の日本庭園を有する料亭・結婚式場です。1946年創業の「エルム山荘」の歴史を受け継ぎ、国内外の賓客をお迎えしてきました。北海道産の食材を活かした日本料理を提供しています。

ホームページ https://www.elm.cc/

Instagram https://www.instagram.com/elm_garden/

マスダプランニング株式会社について

北海道札幌市を拠点に、エルムガーデンの他、結婚式場の宮の森フランセス教会、ブライダルフォトスタジオLily、ウェディングドレスショップマリアクリスティ、ケーキショップフランセスファーム、プライベートヴィラSONEKA、飲食店の天ぷら弥平、カネマス弥平とうふ店を運営しています。

会社概要

会社名 マスダプランニング株式会社

代表者 代表取締役社長 増田幸夫

所在地 北海道札幌市中央区宮の森3条10丁目3-25

設立 1992年1月

事業内容 ウェディング事業、レストラン事業、フォト・ドレス事業、宿泊事業

WEBサイト https://www.j-mpe.com/

【以下の取材が可能です】

・日本庭園、施設、料理の撮影・取材

・エルムガーデン総料理長へのインタビュー

・エルムガーデン支配人へのインタビュー

撮影推奨枠 月・水・木・金 15:00～17:30（営業時間前後での撮影）