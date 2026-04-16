株式会社G.Oホールディングス 2026-04-16 17:00

株式会社G.Oホールディングスが展開するプロテインブランド「FIXIT（フィックスイット）」は、成長期のお子様の健やかな体づくりをサポートする新感覚プロテイン「STEP+ONE ジュニアプロテイン[ココアdeクランチ]」を、2026年4月28日（火）より、公式オンラインストア、楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピングにて発売いたします。

本製品は、従来の「飲む」プロテインの概念を覆すザクザクとした食感と、お子様が毎日楽しく続けられるココア味を実現しました。 小中学生の成長に不可欠なタンパク質に加え、ビタミン11種とミネラル4種を含む計15種類の栄養素をバランス良く配合しています。 偏食やスポーツに励むお子様の栄養サポートに最適な「おやつ」と「栄養管理」を両立する、まさに新常識となるジュニアプロテインの誕生です。

「おやつ」も「栄養」も諦めない！成長期の子どもたちを応援する新習慣

成長期のお子様にとって、バランスの取れた栄養摂取は健やかな体づくりに欠かせません。

しかし、偏食や少食、部活動などで運動量が増えるお子様の場合、日々の食事だけで必要な栄養素を十分に補給することは難しいという課題がありました。

また、保護者の皆様からは「おやつもあげたいけれど、健康的なものを選びたい」「美味しくなければ続かない」といった声が多く聞かれます。

FIXITは、こうした悩みに寄り添い、お子様が毎日楽しく、そして美味しく続けられるプロテインの開発に着手いたしました。

「飲む」から「食べる」へ。飽きさせないザクザク食感で毎日が楽しみに

「STEP+ONE ジュニアプロテイン[ココアdeクランチ]」は、従来のプロテインの弱点である「単調な味」や「粉っぽさ」を克服しました。

チョコクランチを贅沢に配合することで、まるでチョコクッキーのようなザクザクとした新感覚の食感を実現しています。

噛むことで満足感がアップし、毎日のおやつタイムが楽しみになる「食べる」プロテインとして、お子様の習慣化をサポートいたします。

成長期の土台を作る「15種の黄金バランス」で、未来の体を育む

本製品は、お子様の成長に不可欠な栄養素を厳選し、最適なバランスで配合しています。

たんぱく質だけでなく、ビタミン11種とミネラル4種（カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛）を贅沢に配合。

これ一杯で、食事だけでは補いきれない「成長の栄養素」を効率的に摂取いただけます。

特に、骨とスタミナを支えるカルシウム428mg、鉄5.4mgを1食で摂取でき、スポーツに励むジュニアアスリートの体づくりや、貧血・スタミナ切れ対策にも貢献いたします。

毎日飲むものだから、こだわり抜いた安心と優しさ

原料のソイプロテインは、品質管理の行き届いた国内製造大豆を100%使用しています。

吸収が穏やかなソイプロテインは腹持ちも良く、朝食のプラスワンや塾の前の軽食としても最適です。

また、人工甘味料を気にされる保護者の方も安心して与えられるよう、キク科の植物由来である天然甘味料「ステビア」を採用いたしました。

親しみやすいココア味で、体への優しさを追求した配合です。

さらに、1袋で約50食分と、1食あたりのコストを抑えました。 「毎日続けてほしい」という願いを込めて、ご家庭の家計にも優しい設定にしています。

「STEP+ONE ジュニアプロテイン[ココアdeクランチ]」製品概要

STEP+ONE ジュニアプロテイン(ソイプロテイン)[ココアdeクランチ]

容量 ：600g 味：ソイプロテイン (ココアdeクランチ) 販売元：株式会社G.Oホールディングス 生産国：日本 価格：4,280円（税込） 流通：公式サイト・Amazon・楽天市場・Yahoo!

販売情報

発売日: 2026年4月28日（月）

https://item.rakuten.co.jp/import-garden/fixit-stepone-cocoa/ https://store.fix-it.jp/products/stepone-600g https://www.amazon.co.jp/dp/B0GSZC6V3J https://store.shopping.yahoo.co.jp/az-market/fixit-stepone-cocoa.html

※各販売ページのURLは、発売日以降に順次公開されます。

■ブランド概要

『FIXIT』／あなたの求めるカラダを作る。無駄なく、シンプル。そしてハイクオリティ。

https://store.fix-it.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社G.Oホールディングス 広報PR担当

E-mail: press@go-hd.jp