ヒストリア、Epic Games認定パートナーとしてUnreal Engine 5エンタープライズライセンスの国内販売を開始

株式会社ヒストリア

Unreal Engine専門のソフトウェア開発会社 株式会社ヒストリアは、Epic Gamesとパートナー契約を結び、Unreal Engineのエンタープライズ向け有償ライセンス「Unreal Subscription」の国内販売を2026年4月16日より開始いたしました。

Unreal Engine専門の開発会社ならではの特典として、独自の「バージョン管理導入ガイド」の提供や、当社エンジニアによる技術サポートの特別割引をご用意し、国内ノンゲーム企業によるUnreal Engineを用いたプロジェクトの開始を手助けします。

製品ページ :https://historia.co.jp/archives/62973/

■Unreal Engineとは

Unreal Engineは、『フォートナイト』の開発元であるEpic Gamesが提供するリアルタイム3D制作ツールです。映画品質のビジュアルをリアルタイムで実現できる高い表現力を備え、ゲーム開発にとどまらず、建築・製造・放送・自動車など産業分野での導入が広がっています。

■Unreal Subscriptionとは

Unreal Subscriptionは、Unreal Engine 5を商用目的で利用する企業向けのエンタープライズライセンスです。本ライセンスには以下のツールが含まれます。

- Unreal Engine 5：ゲーム開発から建築・映像制作・シミュレーションまで、幅広い産業で採用されているリアルタイム3D制作ツール- Twinmotion：建築・都市計画・造園などの分野で、高品質なビジュアライゼーションを直感的に作成できるツール- RealityScan：画像から高精度な3Dモデルを生成するプロフェッショナル向けフォトグラメトリソフトウェア

■想定される対象用途（参考例）

- 自動車・モビリティ：自動運転シミュレーションシステムの制作- 映像・広告：バーチャルプロダクション、CM・MV・アニメーションのリアルタイムレンダリング- 建築・建設：設計段階でのリアルタイム3DレビューやBIMデータの可視化- 製造・プロダクトデザイン：デジタルモックアップ、製品コンフィギュレーター- 教育・安全訓練：危険作業や設備操作のVRトレーニング、医療・防災シミュレーション- インフラ・エネルギー：プラントや都市のデジタルツインや保守計画の可視化

＜ヒストリア・エンタープライズによる事例＞

ヒストリアのエンタープライズ事業では、Unreal Engineを活用して産業分野向けのアプリケーション開発に取り組んでいます。以下はその一例です。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=pT3CGb2yLH8 ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=RWSa6KpNrLk ]

■購入特典

１. UE5の基本が学べる入門書

書籍「#休日ゲーム開発部 土日で始めるゲームづくり for UE5」を、1社につき1冊ご提供。UE5に初めて触れる方でも、UE5のインストール方法や基本操作をステップバイステップで学習できます。

（画像はAmazon販売ページ(https://www.amazon.co.jp/dp/4862465889)より引用）

２. バージョン管理導入ガイドのご提供

ヒストリアが作成した「バージョン管理導入ガイド」をご提供いたします。初めてUnreal Engineを使用する際につまずきやすいバージョン管理システム導入をサポートし、スムーズにプロジェクトを開始できます。

※ 内容は順次拡大予定です

■ヒストリアの開発者に技術的な相談ができる「ヒストリアUE技術サポート」も提供（別途ご契約）

ヒストリアでは、アンリアルエンジンに関する技術的なご質問・ご相談に、豊富な開発経験を持つエンジニアやアーティストなどの専門スタッフがオンラインでサポートするサービスを提供しています。

機能の使い方支援やプロジェクトで発生した技術的課題など、チャットなどを介してお気軽にご相談いただけます。ヒストリアからUnreal Subscriptionをご購入いただいた場合、特別価格でご利用いただけます。

※ヒストリアUE技術サポートは、ヒストリアが独自に提供するサービスであり、Epic Gamesが提供するものではありません。

※Unreal Subscriptionとは別に、ヒストリアUE技術サポートのみのご利用も可能です。

■ヒストリア 実績紹介

ヒストリアは、Unreal Engine専門の開発会社として多数のプロジェクトを手がけ、自動車や建築など幅広い業界での開発実績があります。

＜historia UE Annotation Tool＞

Unreal Engine上の仮想空間からアノテーション情報を出力し、AI用の教師データ作成に活用できるプラグインツールです。クラスやインスタンスごとに色分けしたセグメンテーション画像、Depth、RGB/Maskなど、多様な出力形式に対応しています。

＜historia HMI Realize＞

Unreal Engine 5を用いたHMI（ヒューマン・マシン・インターフェース）のデモです。「リッチなビジュアル」と「最適化」の両立をテーマに、実車環境での運用を想定した処理負荷内で高品位な3D HMI表現を実現しています。

■価格

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23321/table/113_1_beb45ee33359d9e1a97cb5406a2b551c.jpg?v=202604160551 ]

■お問い合わせ

Unreal Subscriptionの購入・ご相談は、以下よりお問い合わせください。

https://forms.office.com/r/k3RfnpP0FP

ヒストリアUE技術サポートの契約・ご相談は、以下よりお問い合わせください。

https://forms.office.com/r/Tnq9QXY8wc

■株式会社ヒストリア 会社概要

Unreal Engine専門のソフトウェア開発会社です。ゲーム事業とエンタープライズ事業の2つの軸でソフトウェアの企画、開発を行っています。代表作は『Faaast Penguin / ファーストペンギン』（開発・販売）、『ライブアライブ』（開発）、『Caligula2』（開発・PC版販売）、『ジョジョの奇妙な冒険 ラストサバイバー』（開発）など。

エンタープライズ事業では、自動車業界、建築業界、映像・放送業界向けコンテンツやメタバース等を制作。また、『UE5ぷちコン』を始めとするイベントの主催・運営や技術ブログの発信など、Unreal Engineコミュニティを盛り上げる活動を行う他、WEBメディア「ゲームメーカーズ」運営等、開発者への情報発信にも力を入れる。

公式ウェブサイト :https://historia.co.jp/公式X :https://x.com/historia_Inc公式YouTubeチャンネル :https://www.youtube.com/@historiaInc