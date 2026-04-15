Lottaの視点で「幸福の概念」を表現した新作個展『ユートピア』。5月16日(土)からGallery & Bakery Tokyo ８分にて開催。

株式会社The Chain Museum

株式会社The Chain Museum（本社：東京都渋谷区、代表取締役：遠山正道、以下「The Chain Museum」）は、京橋にあるアートギャラリーとベーカリー＆カフェが併設する「Gallery & Bakery Tokyo ８分」にて、Lotta 新作個展『ユートピア』を2026年5月16日(土) ～ 6月16日(火) に開催します。

本展では、アーティスト・Lottaが描き続けているキャラクター・ソックスを投影したセルフポートレートとともに、豊かなストーリー性を秘めた作品群を発表します。

作品・展覧会詳細はこちら :https://artsticker.app/events/126062

※作品販売はすべて「先着制」にて販売いたします。

※レセプションは5月15日(金) 19:30~21:00にて開催を予定しております。なお、本レセプションは招待制となります。

※本展のプライスリストをご希望の方はリストが完成次第、先行してリストを送付いたしますのでお問合せフォーム(https://help.artsticker.app/hc/ja/requests/new)よりご連絡お願いいたします。

※プレスリリースの影響により、販売状況が変動する場合があります。

展覧会概要

アートギャラリーとベーカリー＆カフェが併設する「Gallery & Bakery Tokyo ８分」第18回目となる本展では、アーティスト・Lottaの新作個展『ユートピア』を2026年5月16日(土)から開催いたします。

本展では、アーティスト・Lottaが描き続けているキャラクター・ソックスを投影したセルフポートレートとともに、豊かなストーリー性を秘めた作品群を発表します。

本展のタイトルでもある「ユートピア」は理想郷や夢のような世界、そして人が絶えず追い求める「幸福の概念」を意味します。そんな「ユートピア」をアーティスト・Lottaならではの視点と色彩で表現した新作群を発表いたします。

会場は訪れる人々を優しく招き入れるようにLottaの世界観そのものを纏います。キャンバスから溢れ出し、空間全体に広がるアーティストの感性に触れたとき、そこには日常から切り離された「理想郷」が立ち現れます。

この機会にぜひご高覧ください。

展覧会ステートメント

参考作品参考作品参考作品

私にとってのユートピア：明るいより薄暗く、寒いよりあたたかい場所。喧騒より静寂。森、竹藪の中（風の音と鳥の声がする。虫は少なめ）。

花粉症じゃなかった頃の春の夜。あの日の夏の夜。ハロン湾。

湿った土、イチジクの葉っぱ、ジャスミン、コーヒーの香りに包まれてるとき。

視界の隅に入ってくる散らかった塗料缶。落書きされたコンクリートの壁、路地裏。

レコードから出るパチパチ音、室内で聴く雨の日のホワイトノイズ。

ここで挙げたのは、私が落ち着けるものとか場所とか記憶の一部とか、要するに私の人生を幸福にしてくれるものたちである。

すべて実在するし誰かにとってはどうでもいいものだったりするのだろうけど。

そこにちょっとした「夢」の要素を足すと、私だけのユートピアになる。

ぜんぜん覇気のないゴーストが漂ってたり、猫耳型のキノコが生えてたり、時々ウインクしてくる花瓶があったり…。

この調子で、きっとこれからも私だけのユートピアは増えていくだろう。

そしてできればこれからも、その場所にたくさんの人を招きたいと思っている。

今日、この時、あなたがこうして私のユートピアを訪れてくれたように。

Lotta

Information

Lotta 新作個展『ユートピア』

会期

2026年5月16日(土) ～ 6月16日(火)

※レセプションは5月15日(金) 19:30～21:00にて開催

営業時間

08:00 - 19:00

休館日

会期中無休

観覧料

無料

会場

Gallery & Bakery Tokyo８分

住所

〒104-0031

東京都中央区京橋1-7-1 TODA BUILDING 1F

アクセス

東京メトロ銀座線「京橋駅」6番出口 徒歩3分

東京メトロ銀座線「日本橋駅」B1出口 徒歩5分

JR各線「東京駅」八重洲中央口 徒歩8分

展覧会ページURL

https://artsticker.app/events/126062

アーティストプロフィール

Lotta

略歴

1993年生まれ。2021年頃から独学で画家として『Socks the Ghost Cat』の制作を開始。主にアクリル、スプレーペイントを使用。

『Socks the Ghost Cat』（以下ソックス）は、Lottaが描くアイコン的なキャラクターであり、たびたび作品の中に登場する猫のゴーストである。

ソックスは時にLotta自身を投影するセルフポートレートにもなる。ストーリー性を感じさせる作品が多く、物語を読みながら作品を鑑賞する

といった形の展覧会なども開催している。Lottaの描くキャラクターは表情がないものが多く、そこに鑑賞者の思考の余白を持たせている。

参考作品

Gallery & Bakery Tokyo ８分

Photo: Ryohei TomitaPhoto: Kenta Hasegawa

「Gallery & Bakery Tokyo ８分」は、ArtStickerを運営する株式会社The Chain Museumと、THE CITY BAKERY を運営する株式会社フォンスがプロデュースする、アートギャラリーとベーカリー＆カフェが併設するスペースです。

芸術や文化にも注力した都市開発が進む東京の中心地にて街に開かれたアートスペースを目指します。

場所は、戸田建設株式会社が「ART POWER KYOBASHI」をコンセプトに様々なアートプログラムを展開する、2024年11月2日に開業した TODA BUILDINGの1階です。空間の設計は建築家・元木大輔が率いる株式会社 DDAAが担当しました。

アートのために設計されたミュージアムを思わせる贅沢な空間にて、これからが楽しみなアーティストにスポットライトを当てます。また、アートを鑑賞した後の余韻に浸ったり、感想を語り合うことができるベーカリー＆カフェもアートスペースの中に設置をいたしました。アート作品を鑑賞するだけでなく、誰かと語り合いたくなる空間として、食事を楽しみながら体験できる特別なスペースです。

Gallery & Bakery Tokyo ８分 公式インスタグラム（＠tokyo8min(https://www.instagram.com/tokyo8min/?hl=ja)）

ArtStickerについて

株式会社The Chain Museumが運営する、アートに出会う機会と、対話を楽しむ場所を提供し、アート鑑賞の「一連の体験をつなぐ」プラットフォーム。著名アーティストから注目の若手アーティストの作品まで、幅広く収録。作品のジャンルも、インスタレーション、絵画、パフォーミングアーツなど、多岐にわたっています。

▽ArtSticker Webサイト

https://artsticker.app/

▽ArtSticker ダウンロードURL

App Store：https://apps.apple.com/app/artsticker/id1446438049

The Chain Museum 概略

The Chain Museumは「気付きのトリガーを、芸術にも生活にも。」というミッションを掲げ、これまで、気付きのトリガーを世界中に伝播させるために、アーティストと鑑賞者の新しい関係性が生まれる場をつくる「ArtSticker事業」、生活の中にアートを散りばめるために、ホテルや商業施設、オフィスなどの空間プロデュースを行う「Coordination事業」、そして、アートとのより多様な関わり方を提案するために、自らが運営する「Gallery事業」を展開。デジタルとリアルを相互に駆使し、気付きのトリガーを伝播させてまいります。

社名 ：株式会社 The Chain Museum（読み：ザ・チェーンミュージアム）

所在地 ：東京都渋谷区猿楽町17-10 代官山アートビレッジ3階 代官山TOKO

代表者 ：代表取締役 遠山 正道

▽株式会社 The Chain Museum 公式Webサイト

https://t-c-m.art/