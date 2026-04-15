「第6回 デジタル化・DX推進展（ODEX）東京会場」内「経理・財務サポートEXPO」へ初出展

株式会社ミロク情報サービス

財務・会計システムおよび経営情報サービスを開発・販売する株式会社ミロク情報サービス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝 周樹、以下「MJS」）は、2026年5月13日（水）～15日（金）の3日間、東京ビッグサイトで開催される「第6回 デジタル化・DX推進展（ODEX）東京会場」内の専門展「経理・財務サポートEXPO」へ初出展します。

本展示会でMJSは、ITツールの導入を前提とせず、業務改善や経営戦略の視点から課題を整理し、成果につながるDXの実現を地域密着で伴走支援する人的サービス『MJS DXコンサルティング』をはじめ、経理業務の省力化や決算早期化、内部統制の強化など、企業全体の業務最適化を実現する中堅企業向けERPシステム『Galileopt DX（ガリレオプト ディーエックス）』や、AI解析による入力支援機能を搭載した証憑書類保管・電子契約クラウドサービス『MJS e-ドキュメントCloud（エムジェイエス イー ドキュメント クラウド）』、適格請求書（インボイス）の電子化・デジタルインボイス送受信対応クラウドサービス『Edge Tracker（エッジ トラッカー） 電子請求書』など、AIやクラウドの活用により業務効率化や迅速な経営判断をサポートし、個々の課題にあわせてDX推進を支援する製品・サービスをご紹介します。

また、マルチデバイス対応で従業員と管理部門の業務効率化を実現するクラウドサービス『Edge Tracker（エッジ トラッカー） 経費精算・勤怠管理・給与明細参照・年末調整申告（※1）』など、人事・労務や経理・財務などそれぞれの分野における業務のさらなる効率化を支援するサービスもご用意しています。

※1 『Edge Tracker 経費精算』と『Edge Tracker 勤怠管理』にはワークフロー機能がバンドルされます。

■ 主なご紹介ソリューション

・中小企業の成長と発展に向けDXを推進する伴走支援サービス『MJS DXコンサルティング』

https://www.mjs.co.jp/products/support/consulting/

・業務のDXを推進し、さらなるビジネスの成長を加速する中堅企業向けERPシステム『Galileopt DX』

https://www.mjs.co.jp/products/galileopt/

・電子帳簿保存法対応の証憑書類保管・電子契約クラウドサービス『MJS e-ドキュメントCloud』

https://www.mjs.co.jp/products/mjs-edocument/

・適格請求書（インボイス）の電子化・デジタルインボイスの送受信対応サービス『Edge Tracker 電子請求書』

https://www.mjs.co.jp/products/edgetracker/e-invoice/

・業務効率化を推進する従業員向けクラウドサービス『Edge Tracker 経費精算・勤怠管理・給与明細参照・年末調整申告』

https://www.mjs.co.jp/products/edgetracker/

■ 開催概要

名称 ：第6回 デジタル化・DX推進展（ODEX）東京会場

公式URL ：https://odex-expo.jp/tokyo/

主催 ：デジタル化・DX推進展 実行委員会

会期 ：2026年5月13日（水）～15日（金） 各日10：00～17：00

会場 ：東京ビッグサイト 西3・4ホール、南1～4ホール

（〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1）

出展ブース ：経理・財務サポートEXPO 小間番号：W4-44

入場料 ：無料（事前登録制）

来場登録 ：https://innovent-expo.jp/odex/entry/

出展社情報 ：https://innovent-expo.jp/odex/exhibitors/detail/?cid=216

ブース訪問予約：https://timerex.net/s/odex.salesmember_3368/7813b67f

■ 株式会社ミロク情報サービス（MJS）について （https://www.mjs.co.jp/）

全国の会計事務所と中堅・中小企業および小規模事業者に対し、経営システムおよび経営ノウハウならびに経営情報サービスを提供しています。現在、約8,400の会計事務所ユーザーを有し、財務会計・税務を中心とした各種システムおよび経営・会計・税務等に関する多彩な情報サービスを提供しています。また、財務を中心としたERPシステムを利用する約18,000社の中堅・中小企業をはじめ、約10万社の企業ユーザーを有し、各種ソリューションサービスの提供および企業の経営改革、業務改善を支援しています。

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ミロク情報サービス

社長室 経営企画部 広報・IRグループ 宮城・安藤

Tel：03-5361-6309

Fax：03-5360-3430

E-mail：press@mjs.co.jp