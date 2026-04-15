コラボ・ライセンス専門サイト「FanFun MARKET」は、大人気クリエイター「にしむらゆうじ」の2025年 活動10周年を記念して、10thアニバーサリーメダルセットの受注を開始いたしました。（受注期間：4/15～5/13） ※2026/4/15(水)より開催される「広報課企画 にしむらゆうじ活動10周年アフターパーティー」にて実物を特別展示予定です。

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■にしむらゆうじ 10thアニバーサリーメダルセット

大人気クリエイター・にしむらゆうじ活動10周年を記念したメダルセットです。 表面には「スタジオ UG」の仲間たちが描かれ、裏面には10周年ロゴをデザインしました。 オリジナルBOXは、蓋の窓から中が見える仕様で、そのまま飾ってお楽しみいただけます。 思い出としても、コレクションとしても楽しめる、心温まるアイテムです。

商品内容：メダル5枚、オリジナルBOX 素材：亜鉛化合金、金メッキ 大きさ：メダル直径 約 31.0㎜厚み3.0㎜ オリジナルBOX 約11.4 × 11.4 × 2.4㎝ (縦×横×厚み） 価格：8,800円(税込)

■使用イメージ

にしむらゆうじプロフィール

にしむらゆうじ "なんらかのクリエイター" （イラストレーター・まんが家・アニメーターなど） 「ごきげんぱんだ」や「こねずみ」「ラブラビット」などの「スタジオUG」の仲間たちを中心に、イラスト作品・まんが作品・アニメ作品を数多く発表している。 SNS上でのイラストやまんが作品の発表だけでなく、書籍出版やグッズ展開、イベントなど幅広く活動しており、 YouTube上では、自らが監督・アニメーション作画を手掛けるアニメ作品を定期的に発表するなど、一つの表現技法・媒体に留まらずに幅広い表現技法を併せ持つクリエイターである。 自身の作品発表だけではなく、新規キャラクターの創出・運用、キャラクターコラボも手掛けており、 「宇宙なんちゃら こてつくん(TVアニメ化/NHK Eテレ)」のWEBまんが連載や、 日清食品カップスープ公式キャラクターの「とうふ係のくま」、 ロッテクランキー公式キャラクターの「クランキーぼうや」などで、定期的にイラストやまんがを公開している。 他にも「サンリオ」など、日本国内外の人気キャラクターをにしむらゆうじタッチで描き下ろすキャラクターコラボを多数手掛けている。 2025年 にしむらゆうじは活動10周年を迎えました。 にしむらゆうじを支えてくださった方々への感謝の想いを伝え、みんなで一緒に盛り上げていく「みんなが主役の10周年」 ファン↔UG双方向の企画を実現し、思い出深い特別な1年を創り上げていきます。 詳しくはこちら▶ https://10th.nishimura-yuji.com ーーー にしむらゆうじ広報課 X(旧Twitter)：@PRnishimurayuji にしむらゆうじ広報課 Instagram：prnishimurayuji にしむらゆうじLINE公式アカウント：@nishimurayuji にしむらゆうじYouTube：https://www.youtube.com/c/nishimurayuji にしむらゆうじWEBサイト：https://nishimura-yuji.com/ ©studio UG - NishimuraYuji

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