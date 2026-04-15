株式会社カンゼン（東京都千代田区）は、初心者から経験豊富な競技者まで、故障を予防しながら目標の達成まで伴走する一冊『サイエンス・オブ・ランニング』（クリス・ネイピア 著、前河洋一 監修、三浦生紗子 翻訳）を4月17日に刊行いたします。

ついに日本版が上陸、ランニングのすべてが1冊でわかる！ 世界最強ランナーズバイブル！

ハイレベルなCGやデータを使用 自身の走法を分析し、効率と安全性を最大限まで高める方法が学べる。 エクササイズごとに筋肉の動きを解説。自力で正確に取り組める。 身体のエネルギーの仕組みを理解し、より多くのエネルギーを蓄え、 効率的に変換するトレーニング法が身に付く。 5kmのランニングからマラソンまで、幅広いレベルや目標に対応するトレーニングとエクササイズのプログラムを収録。 初心者から経験豊富な競技者まで、故障を予防しながら目標の達成まで伴走する一冊

サンプルページ

CONTENTS

ランニングの解剖学 故障の予防 筋力強化のエクササイズ トレーニング法

プロフィール

著者 クリス・ネイピア（CHRIS NAPIER） 理学療法士 ブリティッシュ・コロンビア大学（UBC）臨床助教（理学療法学科）、理学療法クリニック「リストア・フィジオセラピー」（民間／カナダ・バンクーバー）共同経営者、カナダ陸上競技連盟の理学療法士。臨床現場に立ち、ランニング障害の予防を専門に研究を続け、オリンピック、コモンウェルスゲームズ、パンアメリカン競技大会、世界選手権の代表チームで選手のケアやサポートを担当。1996年ジュニア陸上競技選手権（カナダ）銀メダル、1997年大学陸上選手権大会（カナダ）中距離種目銅メダル。2010年にマラソンに転向、本書の共著者ジェリー・ジアックをコ－チとして自己ベストを更新中。

監修者 前河洋一（まえかわ よういち） 新潟食料農業大学教授、陸上競技部監督 1982年3月、筑波大学体育専門学群卒業。1984年3月に筑波大学大学院体育研究科コーチ学専攻修了、1984年4月から国際武道大学に着任すると陸上競技部を創設してコーチ、監督、部長を歴任。2025年3月に国際武道大学を定年退職し、2025年4月から現職。ランナーズ財団・評議員、日本市民スポーツ海外交流協会理事長、ランニング学会理事、日本スポーツ協会公認（上級）コーチ・陸上競技コーチ4、健康運動指導士、世界陸連レベル1公認コーチ、ランニング学会認定上級指導員。 著書に「21世紀のマラソントレーニング」「ありそうでなかったマラソンの教科書」（ランナーズ刊）「ランナーズマイスター養成講座テキストBOOK」（アールビーズ刊）。訳書に「ダニエルズのランニング・フォーミュラ」「アドバンスト・マラソントレーニング」（ベースボール・マガジン社刊）ほか。雑誌「ランナーズ」や「ランニングマガジンクリール」をはじめ特集記事や執筆原稿多数。

書誌情報

書名：『サイエンス・オブ・ランニング』 ISBN：978-4-86255-789-6 著者：クリス・ネイピア（CHRIS NAPIER） 理学療法士 監修者：前河洋一（まえかわ よういち） 新潟食料農業大学教授、陸上競技部監督 ページ数：224P 判型：B5変型判 定価：3,630円（本体3,300円＋税） 発売日：2026年4月17日 出版社：カンゼン 商品URL：https://www.kanzen.jp/book/b10168129.html

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https://www.amazon.co.jp/dp/4862557899 https://books.rakuten.co.jp/rb/18521487/

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