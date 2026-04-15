テクミラホールディングスの子会社であるネオス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：池田 昌史、以下 ネオス）は、株式会社しんきん情報システムセンター(以下 しんきん情報システムセンター)が提供する信用金庫向けネットワークサービスを通じて、信用金庫向けにAIエージェント【OfficeAI社員】を提供いたします。

信用金庫の厳格なセキュリティ環境下でのAIエージェント活用を支援

機密情報を取り扱う信用金庫では、外部クラウドサービスの利用において高度なセキュリティ対策が不可欠です。そのため、金庫内システムから安全に外部クラウドサービスへ接続できる仕組みとして、しんきん情報システムセンターが提供する「Face To Faceネット（クラウド接続サービス）」が広く活用されています。 ネオスではこれまで、同サービスを通じて約20の信用金庫にRAG※型AIチャットサービス【OfficeBot】を提供しており、問い合わせ対応工数の削減をはじめとする業務効率化を支援してまいりました。この実績を背景に、本年3月にリリースしたAIエージェント【OfficeAI社員】についても庫内で活用したいとのご要望を多数頂いており、その堅牢なセキュリティ設計が評価されたことから、この度「Face To Faceネット（クラウド接続サービス）」を通じて提供することが可能となりました。※RAG (Retrieval Augmented Generation）： 生成AIに外部ソースなど独自の情報源を付与することで回答精度を向上させる仕組み

今回の対応により、信用金庫内で日常的に利用する業務PCから、用途に合わせて2つのAIを柔軟に使い分けることが可能になります。【OfficeBot】による効率的なナレッジ活用と、【OfficeAI社員】による高度な作業の自動化を組み合わせることにより、信用金庫における業務効率化及び生産性の向上を一層強力に支援してまいります。

AIエージェント【OfficeAI社員】について

【OfficeAI社員】は、複数のエージェントを連携させるマルチエージェントシステムにより、AIが自律的に「役割・計画・行動・記憶」のプロセスに沿って業務を遂行します。これにより、ユーザーの質問意図が不明瞭な場合は追加ヒアリングを行うなど、従来は人が担っていた問題整理のプロセスをAIが代替することが可能です。さらに、必要に応じて検索クエリの自動拡張、アルゴリズムの切り替え、社内ナレッジとインターネット検索を組み合わせて対応し、最適な回答へ導きます。 なお、本サービスは、Microsoft Azure上で運用するSaaSとしてご利用いただけます。

https://officebot.jp/aiworker.html

今後もネオスは、生成AIの社会実装を通じて、あらゆる業種における業務効率化やナレッジ共有などの経営課題解決に貢献してまいります。

＜ネオスについて＞ 【商号】ネオス株式会社 【本社】東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館 【URL】https://www.neoscorp.jp 【代表者】池田 昌史 【事業内容】情報通信サービスおよびソフトウェア、コンテンツ開発＜テクミラホールディングスについて＞ 【商号】テクミラホールディングス株式会社 【本社】東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館 【上場市場】東京証券取引所 スタンダード市場 （証券コード：3627） 【代表者】池田 昌史 【URL】https://www.tecmira.com 【グループ事業内容】 ◆ライフデザイン事業 エンタメやHealthTech、FinTech、HRTech、EdTech等のデジタルテクノロジーを活用したサービスとソリューションを提供 ◆AI&クラウド事業 AIチャットやクラウドアドレス帳などのSaaSや、Azure等を活用したTechソリューションを提供 ◆IoT&デバイス事業 通信デバイスの開発・製造や関連したプラットフォーム・アプリの開発を通じて、モノとインターネットを融合した価値を提供 ※記載されている社名、製品名、ブランド名、サービス名は、すべて各社の商標または登録商標です。

https://newscast.jp/attachments/1rZsX3xI9IE1AmYlcRv0.pdf