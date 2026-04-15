Claude Codeから始める業務効率化！ ビジネスパーソン向けAIセミナーをIncertoが開始

Incerto合同会社

Incerto合同会社（本社：東京都荒川区、代表：佐藤碧人、https://www.incerto.tech/）は、生成AI・AIエージェントを現場で活用したいビジネスパーソンおよび中小企業向けのオンラインセミナーシリーズを開始します。

第1回は「ビジネスマンのためのClaude Code活用術 #1」として、2026年4月16日（木）19:00～21:00と4月18日（土）13:00～14:00 の2日程でオンライン（Google Meet）にて無料開催します。

勉強会（4/16（木））の詳細はこちら :https://connpass.com/event/391027/勉強会（4/18（土））の詳細はこちら :https://connpass.com/event/391032/

本シリーズは、生成AI、AIエージェント、業務自動化といったテーマを、非エンジニアにも分かりやすく実務へつなげることを目的とした入門企画です。第1回ではClaude Codeを入口に、AIツールを仕事でどう使うかを解説し、今後もビジネスの現場で役立つテーマを継続開催予定です。

■こんな方におすすめ

■セミナー概要

- 生成AIやAIエージェントに関心はあるが、何から始めればよいか分からない方- Claude Codeの名前は聞いたことがあるが、具体的な使い方がイメージできていない方- ChatGPTやCopilotとの違いを整理したい方- 業務効率化や業務自動化にAIをどうつなげるかを知りたい方- 中小企業や少人数組織で、実務に近いAI活用のヒントを得たい方[表1: https://prtimes.jp/data/corp/181058/table/8_1_fad8df1731472ceff11c8b4468c06796.jpg?v=202604150151 ]

■セミナー内容

第1回では、Claude Code の基本に加え、ChatGPT や Copilot, OpenClaw との違い、非エンジニアでも使える理由、初期セットアップ、簡単な業務活用デモまで扱います。単なるツール紹介ではなく、AIを仕事にどうつなげるかをイメージできる内容を予定しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/181058/table/8_2_daad6ac07613c7ee84d8e47f737d0b35.jpg?v=202604150151 ]

■過去のイベント

OpenClaw活用術 - 中小企業のためのAI業務効率化セミナー 4/11(土)・4/12(日)開催済み

■ 会社概要

インケルト

会社名： Incerto合同会社（インケルト）

代表社員： 佐藤碧人

所在地： 東京都荒川区

事業内容： AI時代の不確実性に備える社会・組織・プロダクトの実装支援

設立： 2026年3月23日

Webサイト：https://www.incerto.tech/

E-mail：info@incerto.tech

お問い合わせはこちら :https://www.incerto.tech/#contact