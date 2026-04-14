「海の京都」を代表する岩がきが旬へ。海上取材＆試食会

舞鶴市

舞鶴市は、夏の味覚として知られる「丹後の海 育成岩がき」のシーズン到来にあわせ、約3年間の歳月をかけて舞鶴湾で育成された岩がきの海上取材会および初出荷に合わせた試食取材会を開催しました。

本格的な出荷シーズンを迎える舞鶴湾の豊かな海で育まれた「丹後の海 育成岩がき」は、「海の京都」エリアを代表する夏の味覚です。

ぜひ、舞鶴にお越しいただき、海の幸をご堪能ください。

【海上取材会】

出荷を目前に控えた岩がきの選別作業を、舞鶴湾内の養殖イカダの上で公開いたします 。約3～4年間、丹精込めて育成されてきた岩がきが水揚げされる迫力ある現場を取材しました。

日時：4月6日

場所：京都舞鶴かき小屋「鶴昇丸」前駐車場（舞鶴市字佐波賀）

内容：漁船に乗船し、湾内のイカダへ移動後、選別作業の様子を取材

【試食取材会】

初出荷当日に合わせ、一般のお客様が実際に岩がきを味わう様子を取材しました。

日時：4月9日

場所：道の駅「舞鶴港とれとれセンター」

内容：同センター来店客へのプリプリの岩がきを試食していただきました

【お問い合わせ先】

舞鶴市 産業振興部水産課

住所：〒625-8555 舞鶴市字北吸1044

TEL：0773-66-1020

FAX：0773-62-9891

E-mail：suisan@city.maizuru.lg.jp