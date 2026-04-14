ゴールデンウィークの海外旅行、穴場は「釜山」！まだ間に合う！「ゴールデンウィークにおすすめの旅行先5選」を発表

Skyscanner Limited

世界中の航空会社・旅行会社・ホテルなど約1,200の旅行パートナーから最適な旅行プランを提供する”グローバル旅行アプリ” Skyscanner Japan株式会社（本社：東京都港区、以下スカイスキャナー）は、2026年ゴールデンウィークにおすすめの旅行先5選を発表しました。

スカイスキャナーは、誰でも簡単かつ安心して旅行の計画・予約ができるグローバル旅行アプリです。スカイスキャナー上では、世界中で毎日1,000億件以上の検索が行われており、 毎月、180か国37言語の何百万人もの旅行者と、1,200社以上の信頼できる旅行パートナーをつなげ、最適なフライト、ホテル、レンタカーなどを見つけられるようお手伝いをしています。

今回は、スカイスキャナーが持つ膨大なフライトデータや価格トレンドを分析し、直前でも予約しやすい、ゴールデンウィークにおすすめの旅行先を厳選しました。円安や物価高の影響で費用面への懸念を抱きつつも、多くの人がロジカルに旅行する、コストパフォーマンスを最大化する旅のスタイル”ロジタビ”を実践しています 。

〈データサマリ〉

1.検索数1位は「ソウル」。直前期は「すべての場所から探す」機能が4位に浮上

最新の検索ランキングでは、ソウルや台北が引き続き高い人気を維持している一方で、渡航先を特定せずに最もお得な旅行先を見つけられるSkyscanner独自の機能が、4位にランクイン

2. 海外最安値は「釜山」！近場の東アジア・東南アジア都市がおトク

国内旅行と大差ない「釜山」のほか、ソウル・台北・香港・マニラといった短期間・低予算で楽しめる近場の都市が上位に。

3. “ベストシーズン”を賢く選ぶ。リゾート地やエキゾチックな都市がおすすめ5選にランクイン

5月に乾季を迎えマリンアクティビティに最適なセブ島やバリ、コロンボを選出。

2026年GW直前！2026年ゴールデンウィーク海外検索数ランキング2026年3月25日時点（検索期間：2026年4月28日～5月6日）

直近の検索数ランキングでは、ソウル、台北、バンコクといったアジアの主要都市が不動の人気を見せています。注目すべきは、4位にランクインしたスカイスキャナー独自の機能「すべての場所から探す」です。これは、目的地を固定せず予算から逆算して旅先を決めるスタイルが定着しつつあることを示しています。こうした結果からも、航空券高騰というハードルを前に旅行そのものを諦めるのではなく、スカイスキャナーのツールを駆使して「今、自分の予算で最も賢く行ける場所」を主体的に見つけ出そうとする、堅実かつ計画的な旅行者のインサイトが浮き彫りになっています。

限られた予算で最大限の旅を叶える、2026年ゴールデンウィークおトクな海外旅行先ランキング2026年3月25日時点（検索期間：2026年4月28日～5月6日）

今回の結果では、平均航空券価格が海外最安の釜山をはじめ、ソウル、台北、香港、マニラといった、短期間かつ低予算で本格的な海外旅行を楽しめる近場の都市が上位を占めました。これらの旅行先は日本からのフライト時間が短く、時差もほとんどないため、限られた連休をめいいっぱい活用できる点が魅力です 。5月の韓国や台湾は、猛暑前の穏やかな気候で街歩きにも最適なベストシーズンと言えます。この背景には、円安や物価高の影響で費用面への懸念を抱きつつも、データに基づいた判断でコストパフォーマンスを最大化しようとする“ロジタビ”へのシフトが鮮明に表れています 。

スカイスキャナーが厳選！2026年ゴールデンウィークにおすすめの旅行先5選

スカイスキャナーの最新価格データと、各都市の気候や旅行のしやすさを掛け合わせ、今からでも予約可能な「2026年ゴールデンウィークにおすすめの旅行先5選」を厳選しました。

釜山（韓国）

航空券価格の安さだけでなく、5月は厳しい寒さが明けて爽やかな快晴が続く1年で最も過ごしやすいベストシーズンであり、海沿いの散策やカフェ巡りを心ゆくまで楽しめます。日本から約2時間と国内旅行感覚で行けるタイパの良さも魅力。

ボラカイ島（フィリピン）

5月が乾季の終盤にあたり、穏やかな波とクリスタルブルーの海が広がる1年で最も美しいホワイトビーチを堪能できる最高のシーズン。世界屈指の美しい砂浜で、日常の疲れを癒やしたい旅行者に選ばれています 。

バリ島（インドネシア）

ベストシーズンを迎え、湿度が低く爽やかな気候の中で美しいビーチや寺院巡りを心ゆくまで楽しめる絶好のタイミング。早期から検討する人も多く、「一生に一度は訪れたい」と願う旅行者から圧倒的な支持を集めています。

コロンボ（スリランカ）

マリンアクティビティや観光を存分に楽しめる。都会的な喧騒と歴史的な寺院、そして豊かな自然が共存する独特な景観、さらには現地物価の安さを活かして短期間でも十分に充実した時間を過ごせます。

セブ島（フィリピン）

5月のセブ島は乾季の終盤にあたり、透明度の高い海と強い日差しに恵まれます。都会の喧騒から離れ、エメラルドグリーンの海と白い砂浜に包まれながら、心も体も解きほぐされるような開放的な時間を過ごせる季節です。

「すべての場所から探す」機能で、最安値のフライトをチェック

「すべての場所から探す」機能とは、目的地を決める代わりに「すべての場所から探す」と入力します。すると選択した出発地から行けるすべての目的地が、希望する旅行日程に基づいた価格順で表示され、お得な情報をすぐに見つけられます。行き先に縛られず、好奇心のままに旅を楽しみたい方、「とにかくどこかへ行きたい」という気分の方にもぴったりです。ゴールデンウィークでもできるだけお得に移動し、その分、現地で本当に満足できる体験にしっかりお金を使う--そんな“ロジタビ”スタイルの旅行に最適です。

直前期でも、賢い選択が最高のGWを作る。- スカイスキャナー トラベルエキスパート 岡田 健太郎-Skyscanner Japan トラベルエキスパート 岡田 健太郎

2026年のゴールデンウィークは、カレンダーの並びが良く最大9連休も狙える絶好の機会ですが、円安などの影響により、旅行者の『費用の不透明さ』は過去最大級の心理的ハードルとなっています。

しかし、多くの日本人が旅行を諦めるのではなく、日々の節約やデータ収集を通じて、より賢く計画的に旅を実現しようとする姿勢が明確になりました。私たちが提唱する『ロジタビ』において重要なのは、感覚ではなく客観的なデータに基づいた意思決定です。

また、出発まで日が迫った直前期であっても、賢く旅を実現するためにぜひ活用していただきたいのがスカイスキャナーの『すべての場所から探す』機能です。航空券高騰というハードルを前に旅行を諦めるのではなく、こうしたツールを味方につけることで、皆様がそれぞれの予算に合った最高のゴールデンウィークを叶えられるよう、私たちはこれからもデータとテクノロジーでサポートし続けてまいります。

時間がなくても後悔しない旅先選びのために。ぴったりなグローバル旅行アプリ スカイスキャナーのご紹介

スカイスキャナーでは旅行者の様々なニーズに併せてフライト、ホテル、レンタカーなどの旅のオプションのリサーチと予約を簡単にし、時間とお金の節約をする機能を提供しております。どんなタイミングでも、スカイスキャナーを利用すればお手軽に旅行計画を行うことが出来ます。

1.包括的な検索機能

スカイスキャナーは、先進のテクノロジーを活用して旅行計画をシンプルにし、毎日1,000億件以上の価格データを検索して、旅行者に最適なオプションを提供します。世界中の1,200以上の航空会社、旅行代理店、ホテル、レンタカーの情報を一つのプラットフォームで検索・比較することができます。ユーザーは、目的地や日付に関係なく、最適な旅行オプションをすぐに見つけることができ、効率的に旅行の計画を立てるお手伝いをいたします。

2. お得に効率よく旅行が出来るような便利なツールが満載！

スカイスキャナーには、より旅行の計画を簡単にするための便利な機能を３つ搭載しています。

・「すべての場所から探す」機能

旅の目的地がまだ決まっていない場合、航空券の価格を確認しながら、全世界の中から目的地を選ぶことができます。こんな場所で走ったら楽しそう、という都市に巡り合えるかも！

・「プライスアラート」機能

希望する旅行日程や目的地の価格を追跡し、リアルタイムで価格の変動を通知します。最もお得なタイミングで予約が可能で、費用を抑えることができます。

・「カレンダー／チャート表示」機能

1か月の全ての価格を一覧で見ることができます。お得な出発日を簡単に検索することが可能です。

3.旅行者に優しい、公正・誠実・透明性のある価格宣言

スカイスキャナーは旅行者を第一に考えるブランドであり、常に共感、正直さ、透明性を重視しています。私たちは偏りなく、公平な情報を提供し、不安を煽るような手法や購入を迫るようなプレッシャーは一切かけません。隠れた料金や、クッキーによる価格引き上げもありません。

Skyscanner Japan 会社概要

スカイスキャナー(https://www.skyscanner.jp/mobile.html)は、簡単かつ安心して旅行を計画・予約できるよう、世界をけん引するグローバル旅行アプリです。毎月、スカイスキャナーは180か国37言語で数百万人の旅行者と1,200以上の信頼できる旅行パートナーをつなぎ、最適なフライト、ホテル、レンタカーのオプションを提供しています。 2003年に設立されたスカイスキャナーは、ヨーロッパ、アジア太平洋、北アメリカに拠点を持っており、データと洞察に基づいて旅行者を最優先に考えたイノベーションを開発してきました。スカイスキャナーは最新のテクノロジーを活用して、旅行における煩雑な要素を簡素化、誠実で透明性のあるソリューションを提供します。毎日1,000億件以上の価格を検索することで、旅行者が「最良の選択肢をすべて一か所で確認できる」安心を実現しています。

【会社概要】

会社名 ：Skyscanner Japan株式会社

設立年月 ：2015年7月

コーポレートサイトURL ：http://www.skyscanner.jp/mobile.html

アプリダウンロードURL ：https://skyscanner.app.link/

対応OS ：iOS/Android