関内エリア最大級のコワーキング&シェアオフィス「co-ba 横浜関内」、5月20日（水）グランドオープン。旧市庁舎跡地の複合施設「BASEGATE横浜関内」に誕生

バ・アンド・コー株式会社

バ・アンド・コー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中村真広）は、横浜市旧市庁舎跡地の複合施設「BASEGATE横浜関内」タワー11階に、シェアオフィス＆コワーキングスペース「co-ba（コーバ）横浜関内」を5月20日（水）にグランドオープンします。

関内エリア最大級（※自社調査による、2026年4月時点）のシェアオフィス＆コワーキングスペースである本施設は、フリーアドレス席140席のほか、個室、固定席、フォンブース等を備え、合計約200席を有しています。コンセプトは"WORK OUT PARK！"。働くコンディションを整え、ワークエンゲージメントを高める場を目指します。

本日4月14日より、フリーアドレス4プラン（月額5,000円～）および法人向け2プラン（月額113,000円～）の募集を開始しました。またグランドオープンを記念し、5月20日（水）～22日（金）の3日間、事前申込制の無料イベント「OPEN THE PARK ～没頭・活力・熱意をデザインするワーク体験～」の開催を予定しています。

公式WEBサイト：https://co-ba.net/yokohamakannai/(https://co-ba.net/yokohamakannai/)

施設概要：関内エリア最大級のシェアオフィス＆コワーキングスペース。フリーアドレス席140席を備え、ワークエンゲージメント向上を目指す拠点

「co-ba横浜関内」は、フリーアドレス席140席、5・8・9名用の個室8部屋（47席）、1名用の固定席12席、フォンブース5席を備えた合計約200席、関内エリア最大級のシェアオフィス＆コワーキングスペースです。

コンセプト"WORK OUT PARK！"には、仕事に思いきり集中できる環境と、心身のコンディションを整えることが、ワークエンゲージメント向上の土台になるという考えが込められています。



モニター付き1名席やフォンブースなどの集中エリアのほか、運動・読書・交流といった「すぐに成果には結びつかない時間」をあえて設計に組み込みました。こうした「余白の時間」こそが、働く意欲や創造性を引き出す本質的な要素と捉えています。2011年のブランド誕生以来、全国で展開してきたco-baのコミュニティ運営実績が評価され、この度「BASEGATE横浜関内」のイノベーションオフィス運営事業者に選定されました。

＜ワークエンゲージメントを高める4社とのコラボレーション＞

・PREDUCTS株式会社：ワークスタイルに合わせて自由にカスタマイズ可能なデスク・壁面モジュールシステムを個室に実装

・株式会社YAMAGIWA：商談やプレゼンなど多様なシーンを演出できる会議室をはじめ、施設全体の光環境をディレクション

・MIRROR FIT. ：スマートミラーを導入した軽運動エリアを常設

・株式会社バリューブックス：学びと創造性を刺激するシェアライブラリー＆ブックストアを設置

イベント概要：5月20日～22日の3日間、オープニングイベントを開催

フロアマップ左上から：ラウンジ（GARDEN）、フリー席（集中エリア）、完全個室（9人区画）、軽運動スペース（ATHLETIC）

グランドオープンを記念し、3日間の無料体験イベントを開催します。 施設ツアーを通じて空間・設備を体感いただけるほか、コワーキングスペースのドロップイン利用や各コラボレーション企業のサービス・軽運動エリアなども自由にお試しいただけます。

「横浜関内で働く人・これから働こうとしている人に、まずこの場所を体感してほしい」 そんな思いから企画されたこのイベントでは、ワークエンゲージメントを構成する「没頭・活力・熱意」を軸にしたプログラムを予定しています。

本日より会員募集開始：フリーアドレス・法人向けプラン

[表: https://prtimes.jp/data/corp/133269/table/19_1_826252f9e35bb6d658b682ee99f72124.jpg?v=202604141051 ]

4月14日（火）より、フリーアドレス4プランおよび法人向け2プランの募集を開始しました。

フリーアドレスプランは、24時間利用可能なEverydayプランをはじめ、利用回数・時間帯に応じたプランや登記利用に対応したプランなど、利用頻度やライフスタイルに合わせて選べる4つのプランをご用意しています。法人登記やロッカー利用などのオプションも活用可能です。



法人プランは、フリーアドレス利用（3名または5名）と登記・住所利用（1社分）がセットになったプランです。会議室の無料枠が毎月付与されるほか、複数名のアカウント登録が可能なため、チームの出社頻度に応じた柔軟な活用ができます。サテライトオフィスや事業立ち上げ期の拠点としての活用に適しています。

なお、先行募集を行っておりました個室（8名用）および固定席（1名用）については、グランドオープンを前に満床となりました。 キャンセル待ちをご希望の方は下記よりご登録ください。個室（5名用・9名用）は引き続き募集しています。

▶︎プラン詳細URLはこちら(https://note.com/coba_ebisu/n/nc3a5b308afb4?magazine_key=m71fdf9044954)

▶︎プランのお申し込みURLはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdqOrHBinkVmY-EWNN1JuV2blM_bqh2mHeSgqacrjmnr-VRg/viewform)

バ・アンド・コー株式会社 執行役員 co-baカンパニー社長 奥澤 菜採のコメント

歴史ある横浜・関内の地で、私たちの新しい挑戦「co-ba yokohama kannai」が誕生します。

多様な文化を継承しながら、新しい街の活気を生み出そうとしているBASEGATE横浜関内。街にとって大きなターニングポイントなる場所で、地に足をつけてチャレンジする人たちの熱量が混じり合う、ワクワクする場をつくれないか、そんな想いからプロジェクトがスタートしました。

コンセプトは「WORK OUT PARK！」、仕事に思いきり向き合え、通うほどに心身が整う場です。まるでお気に入りの公園を散歩するように、自然体で仕事に向き合える環境を目指しました。起業家やクリエイターはもちろん、企業の垣根を越えて挑戦したい会社員や複業家にとっても良いひらめきが得られるはずです。ここで生まれる新しい繋がりが、横浜関内の未来を創る一歩になればと考えています。

【施設概要】

施設名：co-ba 横浜関内（co-ba yokohama kannai）

住所：神奈川県横浜市中区港町1丁目1番地1 BASEGATE横浜関内タワー11階

面積：961.81平方メートル

主要機能：シェアオフィス、コワーキングスペース、会議室、イベントスペース、軽運動スペース等

運営会社：バ・アンド・コー株式会社

co-ba 横浜関内 WEBサイト：https://co-ba.net/yokohamakannai/

バ・アンド・コー株式会社 会社概要

会社名：バ・アンド・コー株式会社（Ba & Co Inc.）

所在地：東京都渋谷区恵比寿西一丁目３３番６号J P noie 恵比寿西１Ｆ

設立：2023年11月

代表者：代表取締役会長 中村真広

事業内容：シェアードワークプレイス、インキュベーション施設の企画及び運営、各種施設開設の運営企画、コンサルティング、オフィス、店舗、住宅等の空間デザイン、制作、コンサルティング等

ウェブサイト： https://ba-and.co/



◆本件に関するお問い合わせ

co-ba_pr@ba-and.co