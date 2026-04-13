【INNISFREE】ご好評につき再登場！『スーパーヴォルカニック ポア クレイマスク クールミントチョコレート』～4月13日（月）よりオンラインにて数量限定発売～

アモーレパシフィックジャパン株式会社

アモーレパシフィックジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区）が展開する、自然主義アクティブスキンケアブランド [INNISFREE｜イニスフリー] は、2025年に発売して好評だった『スーパーヴォルカニック ポア クレイマスク クールミントチョコレート』を2026年4月13日（月）より公式オンラインストア、公式モールにて数量限定で発売いたします。

ご好評につき再登場！ スーパーヴォルカニック ポア クレイマスク クールミントチョコレート

夏の過剰な皮脂による毛穴汚れやざらつきを徹底ケア。

暑く蒸した季節の毛穴ケアの心強いパートナーとして、使うたび爽快リフレッシュ！

Point.1

今だけ限定！スイートで爽やかなミントフレーバー

爽やかなミントの香りが暑い夏に清涼感をもたらします。

心地よいクーリング感が夏の開き毛穴にもアプローチし、肌を引き締めます。

Point.2

夏肌のための処方！

ヴォルカニックスフィア*¹ × 3種の角質ケア成分で、透明感のあるすべすべ肌に

従来処方にグレープシードパウダー*²をプラス！皮脂吸着に優れたヴォルカニックスフィア*¹が毛穴の奥の汚れや黒ずみをディープクレンジングし、グレープシードパウダー*²、テウチグルミ殻粒、乳酸が古い角質を除去。明るく透明感のある*³すべすべな肌に導きます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/31376/table/195_1_481766b3142957e34bae06626c3bbd31.jpg?v=202604131151 ]

がっつり毛穴大掃除！スーパーヴォルカニック ポア クレイマスク

定番人気！

皮脂吸着成分ヴォルカニックスフィア*¹が

毛穴の奥の汚れを取り除き、集中ケアするクレイパック

皮脂コントロール、角質オフすることにより毛穴の悩みを多方面から集中ケア。

皮脂吸着成分ヴォルカニックスフィア*¹が、イヤなテカリやベタつきの原因となる余分な皮脂をしっかり落とし、テウチグルミ殻粒、乳酸が古い角質を除去してすべすべな肌へ。

透明感*³アップ、毛穴の奥の汚れや黒ずみのディープクレンジングをこのマスク１つで叶えます。

なめらかでクリーミーで塗りやすいテクスチャー。

80gサイズが新登場！

使い切りやすい大きさで、

お値段もより手に取りやすく♪

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/31376/table/195_2_89dcf0099c8e1c6124464ac0c31fbb89.jpg?v=202604131151 ]

ヴォルカニック ラインについて

火山灰の高い皮脂吸着力で毛穴をケアし、

皮脂バランスの整ったなめらかな肌へ導く

「ヴォルカニック」ライン

チェジュ島の火山灰から生まれた独自成分ヴォルカニックスフィア*¹が過剰な皮脂を吸着し、古い角質や毛穴の奥の汚れを取り除きます。

毛穴の汚れ・黒ずみが気になる方や、肌のざらつき・ゴワつきが気になる方にはもちろん、夏に向けて皮脂のベタつきが気になる方にもおすすめのラインです。

*¹ 火山灰、 (乳酸／グリコール酸)コポリマー

*² ブドウ種子（角質ケア成分）

*³ 汚れや角質を除去することによる

INNISFREE について

美の島由来の自然主義アクティブスキンケア[INNISFREE | イニスフリー]。2000年のブランド誕生以来、チェジュ島の自社農園で栽培する美容茶葉をはじめとする、パワフルな自然の恵みをサイエンスで引き出し健やかな肌に導くスキンケアを提供。

ナチュラル、かつ確かなスキンケアを求める世界中の方の支持を集めています。

持続可能なものづくりに積極的に取り組むクリーンビューティの理念を大切に、世界的動物愛護団体PETA（ペタ）より「Beauty Without Bunnies（ビューティ ウィズアウト バニーズ）」のグローバル・アニマル・テスト・フリー認証を取得。その他、売上金の一部を「more trees」への寄付などをはじめ、さまざまな形で持続可能な社会へ貢献しています。

■公式サイト：https://www.innisfree.jp/

■公式Instagram：https://www.instagram.com/innisfreejapan/

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