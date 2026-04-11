令和7年度年間入園者数が過去2番目の54万人超となりました（国営讃岐まんのう公園）

一般財団法人 公園財団ウインターファンタジー（2025年11月27日撮影）

香川県にある国営讃岐まんのう公園では、令和7年度（2025年4月1日～2026年3月31日）の年間入園者数が平成10年の開園以来、過去2番目に多い546,331人となりました。これは平成27年度（2015年度）の562,007人に次ぐ入園者数でした。

年間を通じて、4月度、12月度、1月度が過去1位を更新。4月度はネモフィラが良好な生育状況で多くの皆様にお越しいただき、4月の月間入園者数が過去1位を更新。

12月度、1月度は、今回20周年の節目を迎えたイルミネーションイベント「ウィンターファンタジー」が大盛況で、イベント期間中（2025年11月29日～2026年1月12日：37日間）も20万人を超える皆様にご入園いただき、2か月連続で月間入園者数の過去1位を更新いたしました。また、有料開園日の単日での入園者数も12月28日に新記録の14,438人を記録しました。

今年度のトピックス

・4月度の月間入園者数 過去1位 70,966人

・12月度の月間入園者数 過去1位 131,474人

・1月度の月間入園者数 過去1位 67,782人

・ウィンターファンタジー期間中入園者数過去1位：37日間 208,268人

・有料開園日の単日での入園者数 過去1位：2025年12月28日（日）14,438人（音楽フェスの開催日をのぞく）

・8月：MONSTER baSH2025に2日間で約5万人の入園者

・9月：コキアが台風等で割れてしまう被害が発生

生育状況が良く、開花も長く続いたネモフィラ（2025年4月26日撮影）

MONSTER baSH2025空海ステージの様子（2025年8月23日撮影）

台風による大雨で割れたコキア（2025年9月5日撮影）

国営讃岐まんのう公園について

ウィンターファンタジー（2025年12月6日撮影）

国営讃岐まんのう公園は、350haの公園面積を有する四国で唯一の国営公園です。

本公園は、香川県まんのう町にあるわが国最大級の農業用ため池である「満濃池」を望む丘陸地に位置しており、満濃池とその周辺の豊かな自然、そして空海を生んだ四国の文化的土壌を活かして、基本テーマを『人間との語らい、自然・宇宙とのふれあい』とし、昭和59年度に整備に着手、平成10年に第一期開園、平成25年4月に全面開園しました。



＜所在地＞

〒766-0023 香川県仲多度郡まんのう町吉野4243-12

＜開園時間＞

3月1日～7月19日 9:30～17:00

7月20日～8月31日 9:30～18:00

9月1日～10月31日 9:30～17:00

11月1日～2月末日 9:30～16:30

＜休園日＞

毎週火曜日休園

＊ただし、火曜日が祝日の場合、当日の火曜日は開園し、翌日の水曜日は休園します。

＊水曜日が祝日の場合、前日の火曜日は開園します。

12月29日～1月1日、1月の第4水曜日～金曜日の3日間

下記の期間は無休です。

3月20日～5月31日、7月20日～8月31日、9月11日～10月31日

その他の期間の休園日については公園ホームページをご確認ください。

※まんのう町が「洪水」「暴風」等の警報発令が伴う異常気象時は、臨時閉園になる場合があります。



＜アクセス＞

車をご利用の方へ

広島・岡山方面から／瀬戸中央自動車道・坂出I.C.より車で約35分

愛媛・高知方面から／高松自動車道・善通寺I.C.より車で約25分

徳島方面から／徳島自動車道・美馬I.C.より車で約40分

電車をご利用の方へ

JR利用／JR「琴平駅」よりタクシーにて約15分

琴電利用／琴電「琴平駅」または「岡田駅」よりタクシーにて約15分

お問い合わせ先

まんのう公園管理センター

運営管理：まんのう公園マネジメント共同体

代表企業：一般財団法人公園財団

構成員：グリーンパークまんのう株式会社、香川県造園事業協同組合

まんのう公園管理センター(公園全体について)

TEL 0877-79-1700 FAX 0877-79-1705

自然生態園・さぬきの森

TEL 0877-79-1807 FAX 0877-79-1704

ホッ！とステイまんのう(キャンプ場)

TEL 0877-79-1717

公園ホームページ

https://sanukimannopark.jp/

公式SNS

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