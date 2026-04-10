【無料／オンライン開催】ご好評につき第2回開催決定！　　　　　「評価面談 × 1on1」の相乗効果 ～「社員の自律性・チャレンジ意欲を引き出すために～

ビジネスコーチ株式会社

ビジネスコーチ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細川 馨、東証グロース：9562）の子会社であるB-Connect株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉本 博史、以下当社）は、4月21日（火）に、オンラインセミナーを開催いたします。

開催概要

本セミナーは、3月19日（木）に開催した際、100名を超えるお申し込みをいただき、大変ご好評を博したことから、この度、第2回の開催が決定いたしました。

前回と同様のプログラム内容にて開催いたします。

昨今の激しい環境変化に伴い、多くの企業で人事制度の見直しが加速しています。

その大きなテーマのひとつに、「いかに社員の自律性・チャレンジ意欲を引き出す評価制度を設けるか」がありますが、制度を整えるだけでは十分ではありません。

形ばかりの目標設定や評価面談は、時に自己評価との乖離を生み、社員のモチベーションを低下させる要因にさえなり得ます。また、多くの企業で導入が進んでいる「1on1ミーティング」においても、評価面談との目的や役割の違いが整理されず、現場に混乱を招いているケースが散見されます。

ですが、逆に言えば、「評価制度の本来の目的」「目標達成支援の仕方」を人事・上司側がしっかり理解することで、評価制度と1on1ミーティングの相乗効果を期待できるようになるのです。

本セミナーでは、数多くのお客様との対話で得た経験を基に、「なぜ多くの企業が人事制度の見直しを進めているのか？」「なにを実現していきたいと考えているのか？」というテーマや、評価面談×1on1を効果的に機能させるポイントと必要なスキルをお伝えいたします。

本セミナーは、人事制度の概要や構造に触れるものではありません。

セミナー詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/40945/table/84_1_7d2cbe26c671e6a30fbe6f3217ce1ee8.jpg?v=202604101252 ]

セミナープログラム

登壇者プロフィール

- なぜ今、多くの企業で人事評価制度の見直しが進んでいるのか？- 人事評価制度の運用の難しさと問題点- 評価面談×1on1を効果的に運用するためのポイント・必要なスキル- 質疑応答

B-Connect株式会社

代表取締役社長

杉本 博史（すぎもと ひろし）

電子部品メーカーで営業、新製品顧客開拓を担当。

マーケティングコンサルティングファームで、生産財企業を中心にマーケティング＆営業戦略立案～実行支援を行う複数プロジェクトに従事。実行支援していくプロセスのなかでコーチングに出会い、

ビジネスコーチ株式会社へ入社。2022年より営業本部 部長、2024年よりマーケティング本部長。

2025年1月に事業持株体制への移行に伴い、現職。

ビジネスコーチ株式会社について

ビジネスコーチ株式会社は、「あなたに、一人の、ビジネスコーチ」をコーポレートスローガンに、「一人ひとりの多様な魅力、想い、能力の発揮を支援し、働く人が幸せを感じられる社会の持続的発展を可能にする」ことを私たちの存在意義と考えております。日本経済新聞社との戦略的パートナーシップにより、「実行人財の創出」を共通の使命に掲げ、経営戦略と人材戦略の一体化を通じて人的資本経営をリードしています。ビジネスコーチングを主軸とした人材開発・組織開発の手段を、志ある一業を担う経営者や起業家の方々、そしてそこで働く社員の皆様にご提供し、日本経済のさらなる発展に貢献してまいります。

社名：ビジネスコーチ株式会社（東証グロース上場：9562）

代表者：代表取締役社長 細川 馨

所在地：東京都港区西新橋1丁目7番14号 京阪神虎ノ門ビル12階

設立：2005年4月6日

事業内容：人材開発および組織開発支援

URL：https://www.businesscoach.co.jp/

【イベント主催：B-Connect株式会社】

社名：B-Connect株式会社

代表者：代表取締役社長 杉本 博史

所在地：東京都港区西新橋1丁目7番14号 京阪神虎ノ門ビル12階

設立：2025年1月6日

事業内容：「人材育成」を軸に、成果に直結する「行動変容」を促す研修・コーチング支援・SaaS活用による「組織変革」支援

URL：https://bconnect-businesscoach.co.jp/

TEL：03-3528-8022



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