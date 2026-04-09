株式会社Mavericksは、動画生成AI「NoLang」のスライド生成機能にて、コンサル・BPO・SIer企業向けのサンプルスライドを追加。提案・マニュアル・研修資料の作成工数を大幅削減

株式会社Mavericks

日本発、動画生成AI「NoLang（ノーラン）」を提供する株式会社Mavericks（本社：東京都文京区、代表者：Founder CEO 奥野 将太）は、この度、NoLangのスライド生成機能において、コンサルティングファーム・BPO事業者・SIer企業向けのサンプルスライドを新たに追加しました。クライアント提案資料やシステム導入時の操作マニュアル、研修教材のリデザインなど、現場で頻発する資料作成ニーズに対応した5種類のテンプレートを用意。WordやPDFの既存資料を素材として投入するだけで、要点が整理された高品質なスライドや動画を自動生成できるため、提案・マニュアル・研修資料の作成工数を大幅に削減し、コンサルタントが本来注力すべきクライアント対応や課題分析にリソースを振り向けられるようになります。

■提案・マニュアル・研修資料が現場を圧迫。コンサル業界の作成負担

コンサルティングファーム、BPO事業者、システムインテグレーター（SIer）は、クライアント提案、運用支援、研修、マニュアル作成といった「資料の作成業務」が日常的に発生する業界です。市場が拡大を続ける一方で、現場では「クライアント提案の頻度の高さ」「マニュアル・研修資料の作り直し負担」「中堅人材の不足によるリソース制約」という3つの要因が重なり、資料作成のキャパシティが追いつかなくなっています。

まず、提案資料・営業資料の作成負担は深刻です。営業現場における業務実態調査（2021年、営業・営業企画職400名対象）によると、最も時間がかかっている業務として「資料作成」が30.5%で最多となり、2位の「移動」（19.3%）に10ポイント以上の差をつけています（※1）。さらに、半数以上の営業パーソンが「業務時間全体の50%以上を資料作成に費やしている」と回答しており、1人あたり年間619時間、人件費換算で約167万円のコストが発生していると報告されています（※1）。コンサルタントやSIerの営業フェーズでは、ヒアリング後のソリューション提案、見積、スケジュール、RFP対応など、案件ごとに一から組み立てる資料が大量に発生するため、こうした負担はさらに大きくなりやすい状況にあります。

次に、コンサルティング業界では中堅・マネジメント層の不足が顕著になっています。コンサル業界の最新動向調査によると、近年は新卒採用数が計画以上に増加した一方で、中堅・マネジメント層がスタートアップや事業会社に流出しており、「若手コンサルタントは過剰だが、案件をリードできる中堅層が不足している」という人員構成の偏りが生じています（※2）。マネージャー層が薄いため、コンサルタント1人がヒアリングからデリバリーまでを担う体制が増え、提案資料の作成に十分な時間を確保できず、見栄えの整った資料を準備しづらいという現場の声も多く聞かれます。

BPO・SIer業界では、システム導入時のマニュアル整備や研修資料の作成も大きな負担となっています。経済産業省のSIer企業参入促進調査では、ものづくり業界の業務体系を理解した上でドキュメント整備や運用手順書を準備する負担の大きさが指摘されており（※3）、SIer現場では1回の社内教育に費やす時間が約400時間にのぼる事例も報告されています（※4）。BPO事業者においても、企業独自の業務ルールや承認フローに合わせたマニュアル作成・更新を継続的に行う必要があり、業務プロセスの可視化・標準化が課題として挙げられています（※5）。

さらに、研修プログラムの改定やリスキリング需要の高まりに伴い、研修資料を全面的に刷新する必要性も増しています。リスキリングに関する調査では、推進にあたっての課題として「社員の学習時間の確保が難しい」が40%で最多、続いて「予算が十分に確保できない」が34%となっており、限られたリソースの中で研修コンテンツを準備する難しさが浮き彫りになっています（※6）。コールセンターやBPO現場の研修では、堅いテキスト形式の教材を視覚的でわかりやすいスライドに作り直す作業が必要となり、リデザインの工数が現場に重くのしかかっています。

こうした提案・マニュアル・研修資料の作成負担が積み重なる一方で、IT業界全体ではDX推進を担う人材の不足も深刻化しています。IPA「DX動向2024」によると、DXを推進する人材が「大幅に不足している」と回答した企業の割合は62.1%と、調査開始以降初めて過半数を超えました（※7）。SIer・コンサル各社もDX案件の引き合いが増えるなかで、限られた人材をコア業務に集中させる必要性が高まっており、資料作成のような周辺業務をいかに効率化するかが、現場運営における大きなテーマとなっています。

※1 スマートスライド「営業現場における業務実態調査2021」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000052185.html)（営業・営業企画職400名対象、2021年10月実施）

※2 コンコードキャリア「2024年 コンサル業界の最新動向」(https://www.concord-career.com/column/serial_consul/2024trends/)

※3 経済産業省「令和2年度 ものづくり中小・中堅企業の生産性向上（DX実現）に向けたSIer企業参入促進のための競争環境整備調査」(https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2020FY/000071.pdf)

※4 日経クロステック「あるSIerの社内教育工数を400時間削減した、Webシステム用ナビゲーション作成ツールとは」(https://active.nikkeibp.co.jp/atcl/sp/b/21/08/03/00534/)

※5 パーソルビジネスプロセスデザイン「BPO業界とは？市場規模や動向、世界と日本のBPO業界の違いや課題」(https://www.persol-bd.co.jp/column/bpo/gyokai/)

※6 ヒューマンホールディングス「企業のリスキリング実態調査」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001747.000005089.html)

※7 IPA（独立行政法人情報処理推進機構）「DX動向2024 - 深刻化するDXを推進する人材不足と課題」(https://www.ipa.go.jp/digital/chousa/discussion-paper/dx-talent-shortage.html)

■コンサル・BPO・SIer向けサンプルスライドを新たに追加

NoLangのスライド生成機能は、テキストやPDFなどの素材をもとに、図表・グラフ・見出し付きのスライドを自動生成し、さらにそのままナレーション付き動画として出力できる機能です。スライドの作成から動画化までを一つのサービス上で完結できる点が特長であり、従来であれば資料作成ツールと動画制作ツールを別々に用意し、それぞれの操作を習得する必要があった工程を一気通貫で実現します。

今回、このスライド生成機能にコンサル・BPO・SIer企業向けのサンプルスライドを新たに追加しました。サンプルスライドをテンプレートとして選択することで、用途に合ったデザイン・構成のスライドをすぐに作成開始することが可能です。たとえば、システム導入時のマニュアル説明資料を作成したい場合、該当するサンプルスライドを選び、Word形式のマニュアルをアップロードするだけで、要点が整理されたスライドが自動生成されます。専門的なデザインスキルがなくても、高品質なスライドや動画を制作できるため、提案・マニュアル・研修といった現場で発生する資料作成の負担を軽減します。

■提案・研修・マニュアル対応。現場の頻出ニーズに応える5事例

今回追加したコンサル・BPO・SIer企業向けサンプルスライドの中から、代表的な5つの活用例を紹介します。いずれも、コンサルティング・BPO・SIer各社の現場で頻繁に発生する資料作成のニーズに対応しています。

1つ目は「操作マニュアル説明スライド」です。40～50ページのWordやPDFで作成された既存マニュアルを、要点が整理されたスライドへ自動変換できるサンプルです。システム導入のたびにエンドユーザー向けのマニュアル説明資料が必要となるものの、量産が追いつかないという課題に対応しています。Word/PDF形式のマニュアルをそのまま素材として投入するだけで、研修や操作説明会で使えるスライドをすぐに制作することが可能です。これにより、システム導入プロジェクトの立ち上げフェーズで発生するドキュメント整備の負担を軽減し、エンドユーザー教育のスピードを高められます。

2つ目は「研修スライドのデザインリニューアルスライド」です。既存の堅いテキスト形式の研修教材を、視覚的で親しみやすいスライドへ変換できるサンプルです。既存研修テキストやPDFを素材として投入するだけで、コールセンターやBPO現場の受講者向けに視覚的でわかりやすいスライドへリニューアルすることが可能です。受講者の理解度や学習意欲を高めるとともに、研修担当者のリデザイン工数を大幅に削減できます。

3つ目は「クライアント提案スライド」です。課題整理、ソリューション、スケジュール、見積をまとめた提案スライドを生成できるサンプルです。コンサルタント1人がヒアリングからデリバリーまでを担う体制では、提案資料の作成に十分な時間を確保できず、見栄えの整った資料を用意することが難しいですが、ヒアリングメモや分析レポートPDFを素材として投入するだけで、案件ごとの提案スライドを短時間で組み立てることが可能です。提案準備にかかる時間を削減することで、コンサルタントが本来注力すべきクライアントとの対話や課題分析に時間を振り向けられるようになります。

4つ目は「RFP対応の提案スライド」です。RFPに記載された要件項目に沿って構成した、入札・コンペ向けの提案スライドを生成できるサンプルです。複数案件のRFPが同時期に重なると、提案スライドの作成リソースが不足し、品質を維持しながら期限内に提出することが困難になるという課題に対応しており、RFP資料PDFや過去の提案書を素材として活用することで、要件への回答を網羅した提案スライドを迅速に制作することが可能です。提案体制の限界によって応札を見送るケースを減らし、受注機会の拡大につなげられます。

■今後の展望

今回追加したコンサル・BPO・SIer企業向けサンプルスライドは、コンサルティングファーム、BPO事業者、SIer各社へのヒアリングをもとに選定した代表的な活用シーンに対応したものです。今後も現場の声を反映し、サンプルスライドの種類を順次拡充していく予定です。

NoLangは引き続き、企業の資料作成・動画制作にかかる負担の軽減と、提案・研修・マニュアル整備といった日常業務の効率化に貢献するための機能強化を進めてまいります。

■動画生成AI「NoLang」とは

動画生成AI「NoLang」は、テキストやPDF・pptx資料、WebサイトのURL、さらには画像や音声・動画ファイルを入力するだけで、最短数秒で動画を生成できる日本発の動画生成AIサービスです。

2024年7月のリリース以来、登録ユーザー数は15万人、法人企業の導入社数は60社を突破。ニュース記事の要約動画作成、SNS向けコンテンツ制作、社内研修資料の動画化など、幅広い用途で活用されており、日本発の動画生成AIプロダクトとして日本最大級の規模を誇ります（2026年3月時点）※。

100体以上のアバターや300種類以上の音声などの豊富なアセットに加え、独自のアバターを作成できる機能や感情豊かな音声合成機能を備えており、専門知識がなくても誰でも瞬時に高品質な動画を作成できます。

※ 登録ユーザー数で比較（当社調べ）

NoLangで動画を作成してみる :https://no-lang.com

■資料請求・お問い合わせ

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「NoLang」の導入支援をはじめ、PoC（概念実証）の実施、AI研修のご相談、貴社の課題に合わせたシステム開発に至るまで、日々AIプロダクト開発の最前線を走る我々が直接ご提案します。まずはお気軽にお問い合わせください。

■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/129953/table/116_1_0275b3c1639c4f75944f4afb95695b86.jpg?v=202604100351 ]

株式会社Mavericksは、プロダクトアウト型の生成AIスタートアップです。リアルタイム動画生成AI「NoLang」や超解像化技術「カクダイ」など、先端的な自社プロダクトを多数保有しています。生成AI時代の開発現場の先端をキャッチアップしている、開発力に特化したチームです。

NoLangにご興味をお持ちの方はもちろん、事業会社関係者の方、顧客基盤へのAIサービス導入を考えていらっしゃる方、組織におけるDX担当者様など、以下のメールアドレスよりご連絡くださいませ。

お問い合わせ先：nolang-corporate@mvrks.co.jp