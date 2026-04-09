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【スギ薬局創業50周年】スギ薬局グループ公式キャラクター スーギー・スーニャがサンリオのクロミと初コラボ！サンリオキャラクター大賞 パートナー部門にもエントリーぜひ応援してください♪
株式会社スギ薬局(本社：愛知県大府市／代表取締役社長：杉浦克典、以下スギ薬局)は、2026年12月に創業50周年を迎えます。これを記念して、スギ薬局グループ公式キャラクタースーギー・スーニャが株式会社サンリオの人気キャラクター
クロミと初のコラボ企画を実施いたします。
本コラボでは、スギ薬局オリジナルのグッズが当たるアプリキャンペーンの開催をはじめ、スギ薬局限定のクロミのコラボデザイン商品の発売や店内装飾など、ファンの皆さまにお楽しみいただける企画を順次展開してまいります。そしてなんと株式会社サンリオが開催するサンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」にもエントリーさせていただきます。 ぜひ応援してください。
コラボのテーマは、「50周年をみんなでお祝い♪」。スーギー・スーニャとクロミが一緒に、お祝いを楽しむ様子がとてもかわいらしいです。ケーキなどの素敵な小物もお祝いを盛り上げてくれています。
■サンリオキャラクター大賞 パートナー部門にエントリー
スーギー・スーニャとクロミが、2026年サンリオキャラクター大賞のパートナー部門にエントリーいたします。企業や地方自治体などの公式キャラクターがサンリオキャラクターとパートナーを組み、皆さまからの投票により順位を決める人気企画です。
全国のファンの皆さんとともに、サンリオキャラクター大賞 パートナー部門を全力で盛り上げていきます！スーギー・スーニャとクロミへの応援をぜひよろしくお願いします♪2026年4月9日(木)11時〜5月24日(日)まで毎日投票可能です。
▼詳細はこちら https://ranking.sanrio.co.jp/partner/
■コラボを記念してキャンペーン第1弾を開催中！
スーギー・スーニャとクロミのコラボを記念して、オリジナルデザインのクロミのグッズやスギポイントが当たるキャンペーンを開催中です。
期間中、キャンペーン対象商品をご購入のうえ、スギ薬局アプリよりお好きなコースにご応募いただけます。かわいいだけではない、ここでしか手に入らないグッズが当たる機会となっております♪ぜひご参加ください。
▼詳しくはこちら
https://www.sugi-net.jp/sugi-channel/3732
また、キャンペーン期間限定で、店舗でしか聞くことのできないクロミのオリジナルの店内放送も実施中です！ぜひ聞きに来てくださいね。
■5月にはキャンペーン第2弾を開催予定
2026年5月11日(月)より第2弾キャンペーンの開催を予定しております。
詳細は、スギ薬局アプリやスギ薬局お客様サイト、スギ薬局公式Xの投稿をご確認ください。
■スギ薬局限定 クロミのコラボデザイン商品発売
スギ薬局の店舗にて、クロミがデザインされたスギ薬局オリジナル商品が順次発売予定です。ここでしか手に入らない、とてもかわいい商品をぜひ店頭で探してみてください。数量限定ですので、お早めにお買い求めください。
▼商品ラインアップ
※一部店舗限定
※数量限定のため、無くなり次第終了
■クロミ プロフィール
自称マイメロディのライバル。乱暴者に見えるけれど、実はとっても乙女チック！？イケメンがだ〜い好き。黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイント。世界中をクロミ化するため奮闘中！
■スギ薬局について
スギ薬局は引き続き、調剤併設型ドラッグストアを起点に、調剤、ヘルスケア、DXを軸とした「トータルヘルスケア戦略」を推進してまいります。
あらゆる人々と向きあい、経営理念の実践で、皆さまの健康で豊かな生活の支援に努め、50周年を迎える2026年を飛躍の年として邁進してまいります。
■会社概要
■社名 ：株式会社スギ薬局
■所在地 ：愛知県大府市横根町新江 62 番地の 1
■創業 ：1976年12月
■設立 ：2008年9月
■代表者 ：代表取締役社長 杉浦 克典
■事業内容 ：在宅医療にも対応した、地域連携・地域密着型ドラッグストアの運営
■公式サイト ：https://www.sugi-net.jp/
クロミと初のコラボ企画を実施いたします。
本コラボでは、スギ薬局オリジナルのグッズが当たるアプリキャンペーンの開催をはじめ、スギ薬局限定のクロミのコラボデザイン商品の発売や店内装飾など、ファンの皆さまにお楽しみいただける企画を順次展開してまいります。そしてなんと株式会社サンリオが開催するサンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」にもエントリーさせていただきます。 ぜひ応援してください。
■サンリオキャラクター大賞 パートナー部門にエントリー
スーギー・スーニャとクロミが、2026年サンリオキャラクター大賞のパートナー部門にエントリーいたします。企業や地方自治体などの公式キャラクターがサンリオキャラクターとパートナーを組み、皆さまからの投票により順位を決める人気企画です。
全国のファンの皆さんとともに、サンリオキャラクター大賞 パートナー部門を全力で盛り上げていきます！スーギー・スーニャとクロミへの応援をぜひよろしくお願いします♪2026年4月9日(木)11時〜5月24日(日)まで毎日投票可能です。
▼詳細はこちら https://ranking.sanrio.co.jp/partner/
■コラボを記念してキャンペーン第1弾を開催中！
スーギー・スーニャとクロミのコラボを記念して、オリジナルデザインのクロミのグッズやスギポイントが当たるキャンペーンを開催中です。
期間中、キャンペーン対象商品をご購入のうえ、スギ薬局アプリよりお好きなコースにご応募いただけます。かわいいだけではない、ここでしか手に入らないグッズが当たる機会となっております♪ぜひご参加ください。
▼詳しくはこちら
https://www.sugi-net.jp/sugi-channel/3732
また、キャンペーン期間限定で、店舗でしか聞くことのできないクロミのオリジナルの店内放送も実施中です！ぜひ聞きに来てくださいね。
■5月にはキャンペーン第2弾を開催予定
2026年5月11日(月)より第2弾キャンペーンの開催を予定しております。
詳細は、スギ薬局アプリやスギ薬局お客様サイト、スギ薬局公式Xの投稿をご確認ください。
■スギ薬局限定 クロミのコラボデザイン商品発売
スギ薬局の店舗にて、クロミがデザインされたスギ薬局オリジナル商品が順次発売予定です。ここでしか手に入らない、とてもかわいい商品をぜひ店頭で探してみてください。数量限定ですので、お早めにお買い求めください。
▼商品ラインアップ
※一部店舗限定
※数量限定のため、無くなり次第終了
■クロミ プロフィール
自称マイメロディのライバル。乱暴者に見えるけれど、実はとっても乙女チック！？イケメンがだ〜い好き。黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイント。世界中をクロミ化するため奮闘中！
■スギ薬局について
1976年の創業以来、スギ薬局は「私たちは、まごころを込めて親切に応対し、地域社会に貢献します。」という経営理念のもと、地域の皆さまの健康で豊かな生活を支える存在として歩みを続けてまいりました。
スギ薬局は引き続き、調剤併設型ドラッグストアを起点に、調剤、ヘルスケア、DXを軸とした「トータルヘルスケア戦略」を推進してまいります。
あらゆる人々と向きあい、経営理念の実践で、皆さまの健康で豊かな生活の支援に努め、50周年を迎える2026年を飛躍の年として邁進してまいります。
■会社概要
■社名 ：株式会社スギ薬局
■所在地 ：愛知県大府市横根町新江 62 番地の 1
■創業 ：1976年12月
■設立 ：2008年9月
■代表者 ：代表取締役社長 杉浦 克典
■事業内容 ：在宅医療にも対応した、地域連携・地域密着型ドラッグストアの運営
■公式サイト ：https://www.sugi-net.jp/
本件に関するお問合わせ先
スギ薬局グループ お客様サポート室
TEL：0120-921-771 受付時間 10：00〜19：00 年中無休
関連リンク
スギ薬局グループお客様サイト
https://www.sugi-net.jp/