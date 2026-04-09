ディズニー&ピクサーのアニメーション映画『モンスターズ・インク』公開25周年をお祝いしたスペシャルカフェが東京・表参道に登場！「モンスターズ・インク」OH MY CAFE期間限定オープン！！

株式会社エルティーアール

株式会社CLホールディングス（東京都港区、代表取締役社長：内川 淳一郎）の子会社である株式会社エルティーアール（東京都港区、代表取締役社長：谷 丈太朗）は、「モンスターズ・インク」OH MY CAFEを、東京・表参道にて、2026年4月23日（木）から6月28日（日）まで、期間限定オープンいたします。

■「モンスターズ・インク」OH MY CAFE：https://monsters-ohmycafe.ltr-online.com/

ディズニー&ピクサーのアニメーション映画『モンスターズ・インク』は、2001年にアメリカで公開された長編フルCGアニメーション映画で、日本では2002年に公開されました。子どもを怖がらせた悲鳴でエネルギーを生み出すモンスターたちの電力会社を舞台に、サリーと相棒で大親友のマイクの驚きと感動の冒険は、子どもから大人まで、あらゆる世代に長きにわたり愛され続けています。

このたび、ディズニー&ピクサーのアニメーション映画『モンスターズ・インク』公開25周年をお祝いしたスペシャルなカフェの開催が決定しました。店内には、「サリー」と「マイク」の大迫力のスタチューも登場します。

メニューは、「サリー」をイメージしたグラタン、「マイク」をイメージした寿司、「ランドール」をイメージしたパスタプレート、人間の女の子「ブー」をイメージしたプレート、悲鳴ボンベをイメージしたカレーなどの他、カラフルで楽しいフォトジェニックなデザートやドリンクなどもご用意いたしました。

フードとドリンクは全て、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーなメニューとなっています。

その他、映画『モンスターズ・インク』、続編映画『モンスターズ・ユニバーシティ』をモチーフにした、カフェオリジナルグッズやスーベニア、特典なども登場します。

個性豊かなモンスター達がいっぱいの、ワクワク感あふれる世界観の中で、工夫を凝らしたメニューを心ゆくまでお楽しみください。

『モンスターズ・インク』

【作品紹介】

あらすじ

2002年アカデミー賞(R)受賞！世界で一番不思議な会社を舞台に、驚きと感動の冒険が幕を開ける！子供たちの悲鳴を集めてエネルギーにする会社、《モンスターズ株式会社》。会社のNo.1《怖がらせ屋》のサリーと相棒で大親友のマイクは、夜になると人間の世界で子供たちを絶叫させていた。しかしある日、サリーは会社でモンスターシティにいるはずのない人間の女の子を発見。サリーとマイクは、大騒動になる前に、こっそり女の子を人間の世界に戻そうとするが、うまく行かず苦戦する。やがて、サリーの中に胸がキュンとなる不思議な感情が芽生え…。

■『モンスターズ・インク』公式サイト - Disney.jp

https://www.disney.co.jp/fc/pixar/monsters-inc

＜開催概要＞

◇場所/期間

■東京/表参道：OH MY CAFE

2026年4月23日（木）～6月28日（日）

東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ 本館 地下3階

◇予約方法

【事前予約】予約開始日：2026年4月9日（木） 18:00～

・予約金：税込770円 ※１申込につき、4席迄予約可。

■「モンスターズ・インク」OH MY CAFE：https://monsters-ohmycafe.ltr-online.com/

※EC実施あり（自社ECサイト）

■OH MY CAFE X：https://x.com/ohmycafe_info （@ohmycafe_info）

■OH MY CAFE Instagram：

https://www.instagram.com/ohmycafe_official/ （@ohmycafe_official）

■OH MY CAFE公式サイト：https://ohmycafe.jp

特典

※画像はイメージです。仕様が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

■事前予約者限定 カフェ利用特典：事前予約(税込770円）/1名)をご利用いただき、メニューを

ご注文いただいた方に「オリジナル缶バッジ（全8種）」をランダムで1個プレゼント。

※種類はお選びいただけません。

■ドリンク特典：ドリンク1品をご注文につき、「オリジナルミニブロマイド（全7種）」をランダムで1枚プレゼント！※種類はお選びいただけません。※無くなり次第終了。

予約特典ドリンク特典

ドリンクメニュー

※画像はイメージです。仕様が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

【OH MY CAFEプロデュースのフード、ドリンクメニューに関して】

■ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーなメニューとなっています。

OH MY CAFEはすべてのお客様に、健康的で楽しい食事をお届けいたします。

すべてのフードとドリンクは、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合しており、

塩分控えめで、低糖質なレシピを開発しています。

下記URLより詳細をご確認ください。

https://www.disney.co.jp/healthyliving/check.html

（ディズニー・チェック）

ディズニー・チェックの表示がついた食品・飲料は、

ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合しています。

【フード】

＜サリー＞RRR!グラタンプレート

●＜サリー＞RRR!グラタンプレート 税込1,990円

成績トップの優秀な”怖がらせ屋”！ジェームス・P・サリバンをイメージしたチキンとポテトのグラタンプレートです。バケットには「モンスターズ社」のロゴの焼き印入り。

＜マイク＞ギョロ目お寿司プレート

●＜マイク＞ギョロ目お寿司プレート 税込2,090円

予約困難な名店「ハリーハウゼン」のお料理をイメージした、ガールフレンドのセリアとのデート気分が味わえる不気味で可愛い寿司プレートです！※赤いお寿司はマグロではなく、こんにゃく等を主原料とした代替食品を使用しております。

＜ブー＞モンスター？パスタプレート

●＜ブー＞モンスター？パスタプレート 税込2,090円

モンスターの着ぐるみを着たキュートなブーをイメージ

したミートソースパスタのプレートです。

＜ランドール＞青春の思い出サンドイッチプレート

●＜ランドール＞青春の思い出サンドイッチプレート 税込2,090円

「モンスターズ・ユニバーシティ」時代をイメージしたサンドイッチプレートです。怖がらせ大会でのハプニング、ハート柄のランドールがキュート(ハート)

＜悲鳴ボンベ＞悲鳴が詰まった！？トマトカレー

●＜悲鳴ボンベ＞悲鳴が詰まった！？トマトカレー 税込2,090円

子供たちの悲鳴が詰まった「悲鳴ボンベ」をイメージしたトマトのカレーライス。悲鳴の代わりに何が入っているかは食べてからのお楽しみ♪

※スミティとニードルマンのフォトプロップスはお持ち帰りいただけません。

【デザート】

＜サリー＆マイク＞相棒パフェ

●＜サリー＆マイク＞相棒パフェ 税込1,390円

親友で相棒の二人をイメージしたパフェ♪

サリーはモナカとホイップクリーム、マイクはメロンシャーベットで表現しています。

●＜OK（ウーズマ・カッパ）＞落ちこぼれケーキ 税込1,390円

サリーとマイクが入ることになった落ちこぼればかりの

クラブ「OK(ウーズマ・カッパ)」をイメージしたデザート

メニュー。透明の筒を外して“落ちこぼれた”ケーキを召

し上がれ♪

【ドリンク】

＜サリー＞ブルースムージー

●＜サリー＞ブルースムージー 税込1,190円

サリーのボディカラーをイメージした爽やかなミルクとバナナのスムージーです。

＜マイク＞メロンミルク

●＜マイク＞メロンミルク 税込1,190円

マイクのグリーンをメロン果肉を使用したミルクスムージーで表現！

目玉がインパクト抜群のドリンクです。

＜ランドール＞ブルーティーソーダ

●＜ランドール＞ブルーティーソーダ 税込990円

ランドールのボディカラーをイメージした炭酸入りのバタフライピーティーのソーダです。

※アクリルマドラーはお持ち帰りできません。

＜モンスターズ社＞バナナヨーグルトスムージー

●＜モンスターズ社＞バナナヨーグルトスムージー 税込1,190円

エネルギーチャージにぴったりのバナナ＆ヨーグルトと

ココナッツミルクのスムージー。

ホットコーヒー/ホットティー/ホットミルク

●ホットコーヒー 税込690円

オリジナルマグカップで提供するデカフェのホットコーヒーです。

M/Sの2サイズからお選びいただけます。

※Mサイズはサリーのマグカップ、Sサイズはマイクのマグカップで提供します。

●ホットティー 税込690円

オリジナルマグカップで提供するデカフェのホットティーです。

M/Sの2サイズからお選びいただけます。

※Mサイズはサリーのマグカップ、Sサイズはマイクのマグカップで提供します。

●ホットミルク 税込690円

オリジナルマグカップで提供するホットミルクです。

M/Sの2サイズからお選びいただけます。

※Mサイズはサリーのマグカップ、Sサイズはマイクのマグカップで提供します。

ボトル入りドリンク

●【TAKE OUT】

ボトル入りドリンク 税込1,890円

そのままお持ち帰りできるオリジナルボトルで提供します。

中身はアイスコーヒー/ティーからお選びいただけます。

スーベニア

※画像はイメージです。仕様が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

マグカップ（サリー）

●マグカップ（サリー） 税込2,090円

サリーのデザインのマグカップです。マグカップ（マイク）と重ねてディスプレイできます。

全てのドリンクメニューとセットでご購入いただけます。

※1ドリンクにつき1点までご購入いただけます。

マグカップ（マイク）

●マグカップ（マイク） 税込1,980円

マイクのデザインのマグカップです。マグカップ（サリー）と重ねてディスプレイできます。

全てのドリンクメニューとセットでご購入いただけます。

※1ドリンクにつき1点までご購入いただけます。

アクリルマドラー（ランダム8種）

●アクリルマドラー（ランダム8種） 税込990円

モンスターズ・インク、モンスターズ・ユニバーシティのキャラクターのアクリルマドラーです。

全てのドリンクメニューとセットでご購入いただけます。

※1ドリンクにつき8点までご購入いただけます。

ドア型アクリルスタンドコースター（全2種）

●ドア型アクリルスタンドコースター（全2種） 税込各1,430円

扉が開くギミック付きのアクリルスタンドコースターです。

＜サリー&マイク＞デザインはブーの差し込み位置を移動できます。

全てのドリンクメニューとセットでご購入いただけます。

※1ドリンクにつき各1点までご購入いただけます。

※お好きな柄をお選びいただけます

オリジナルグッズ

※画像はイメージです。仕様が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

アクリルキーホルダー（ランダム8種）

●アクリルキーホルダー（ランダム8種） 税込770円

ステッカー（ランダム20種）

●ステッカー（ランダム20種） 税込605円

額縁マグネット（ランダム6種）

●額縁マグネット（ランダム6種） 税込990円

巾着（ピンク）（クリーム）

●巾着（ピンク） 税込1,540円

●巾着（クリーム） 税込1,540円

カードホルダー 、トートバッグ

●カードホルダー 税込1,650円

●トートバッグ 税込2,750円

【コピーライト表記】

(C)Disney/Pixar