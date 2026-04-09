株式会社マクニカ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：原 一将、以下マクニカ）は、空調のスマート化ソリューションを提供する CoolAutomation Japan合同会社（本社：東京都港区、代表執行役社長：横山 大樹、以下CoolAutomation Japan） と販売代理店契約を締結し、CoolAutomationソリューションの日本における包括窓口として、販売から施工、導入後のテクニカルサポートまで一気通貫で提供開始することを本日発表いたします。また、独自開発の空気質モニタリングソリューションと連携することで、国内のスマートビルディング市場を牽引していきます。

■背景・課題 カーボンニュートラルの実現やGX（グリーントランスフォーメーション）の推進を背景に、ビルや施設におけるエネルギー消費削減は、社会的要請となっています。中でも空調設備（HVAC＊1）は、建物全体のエネルギー消費の中で最も大きな割合を占める一方、メーカーごとに閉じたシステムとして構築されてきた経緯から、建物全体での統合制御やデータ活用が進みにくいといった課題を抱えています。 また、既存建物ではメーカー混在の空調環境が一般的であり、BMS（ビル管理システム）、EMS（エネルギーマネジメントシステム）やクラウドサービスと連携した高度なエネルギーマネジメント、遠隔監視、AIによる最適運転の実現は容易ではありません。このような「閉じられた空調」がスマートビル化のボトルネックとなり、スマートビル市場拡大における大きな障壁となっています。 ■CoolAutomationソリューション、空調を「デジタルインフラ」に変えるオープンプラットフォーム CoolAutomationは、メーカーを問わず空調設備を統合し、スマート制御、可視化、クラウド管理を可能にするHVACオートメーションソリューションを提供しています。主力製品である空調統合ゲートウェイ 「CoolMaster」シリーズ は、さまざまな空調システムの通信プロトコルに対応し、建物内の空調機器を共通のデジタルインタフェースで接続します。その結果、従来は個別に管理されていた空調設備を統合し、一括監視、遠隔制御、運転データの可視化、エネルギー最適化を実現することで、空調設備の高度な運用管理を可能にします。さらに、国際標準オープンプロトコル＊2に対応しているため、BMS、EMS、IoTプラットフォーム、クラウドサービスとの連携も容易です。これにより、空調設備は単なる設備機器にとどまらず、ビル全体のエネルギー最適化を支えるデジタルインフラとして活用することが可能になります。 ＜空調統合ゲートウェイ「CoolMaster」シリーズ＞

■マクニカによる伴走型支援 マクニカは、CoolAutomationソリューションの日本展開における包括窓口として、技術商社ならではの確実な実装力と伴走型の支援をワンストップで提供します。導入初期フェーズにおいては、既存の空調設備や建物環境を踏まえた事前検証から最適なシステム構成の検討までを強力にサポートし 、導入時には施工パートナーとの連携による現地での導入支援や動作確認を徹底します。また、国内のスマート空調ビジネスをより広範に拡大するため、SIerなどのパートナー企業に対する教育支援も積極的に行い、業界全体の技術底上げとエコシステムの構築を推進します。導入後も一次サポートやトラブルシューティングといった技術支援を一貫して引き受ける体制を整えることで、お客様の技術的な不安や運用負荷を最小限に抑え、確実なスマートビル化の実現を強力に後押しします 。 ■可視化と制御の統合による次世代型「スマートビル管理プラットフォーム」の構築を目指す マクニカは、これまで独自開発の空気質モニタリングソリューション「AiryQonnect＊3」を通じて、オフィスや公共施設、工場などにおける空気環境の可視化や、WELL認証取得の支援に取り組んできました。今回、新たにCoolAutomationソリューションをラインアップに加えることで、AiryQonnectによる「空気質の可視化」と、CoolAutomationによる「空調の最適制御」を統合した、次世代型の「スマートビル管理プラットフォーム」の構築を目指します。本プラットフォームでは、温湿度やCO2濃度などの空気質データをもとにAIが空調を自動運転することで、利用者の快適性を維持しながら、最大限の電力消費削減（省エネ）と管理業務の省人化を同時に実現します。 ■今後について マクニカは、CoolAutomation Japanとの連携を通じて、日本市場における空調設備のオープン化を推進し、既存建物を含めたスマートビルディングの普及とGXの加速に貢献していきます。空調を単なる設備ではなく、建物全体のエネルギー最適化と知能化を支える中核インフラとして位置づけ、空調を起点としたスマートビルエコシステムの構築を目指します。 CoolAutomation Japan合同会社 代表執行役社長 横山 大樹氏は次のように述べています。 「日本の建物において、空調は最大のエネルギー消費設備であると同時に、スマートビルディングを実現する上で最も重要な設備の一つです。しかしこれまで空調設備はメーカーごとに閉じたシステムとして構築されることが多く、建物全体のデジタル化やエネルギーマネジメントを進める上での大きな課題となってきました。CoolAutomationは、空調設備をメーカーの違いを超えて接続し、データとして活用できるオープンプラットフォームを提供することで、この課題を解決します。さらに、空調設備の接続やデータ活用にとどまらず、設備の遠隔制御や最適運転まで可能にすることで、空調を建物全体のエネルギーマネジメントや設備運用の中核として活用することを可能にします。CoolAutomation Japanは「空調がスマートになることで、ビルがスマートになる」という理念を掲げています。 空調設備をオープンに接続し、データとして活用し、さらに制御まで可能にすることで、エネルギー最適化、遠隔管理、AIによる設備運用など、これまで実現が難しかった新しいビル運用の可能性が広がります。これまでスマートビルディングの実現において、空調はしばしば「最後のピース」とされてきました。今回、AI・IoT分野で世界最先端の技術力とグローバルネットワークを持つマクニカと連携することで、このラストピースの課題を解決し、日本のスマートビルディングの発展を大きく加速できると確信しています。 CoolAutomation Japanは今後も、空調設備のオープン化を通じて、日本の建物のデジタル化とGXの推進に貢献してまいります。そして、空調が単なる設備ではなく、ビルの知能化を支える中核インフラとなる時代を、日本から実現していきます。」 ＊1：HVAC（Heating, Ventilation, and Air Conditioningの略、エイチバック/ヒーバック）とは、暖房・換気・空調（冷暖房）設備を指す業界用語です。主にオフィスビル、工場、車両、海外の住宅などにおいて、温度・湿度・空気質を統合的に管理するシステムを意味します。 ＊2：国際標準オープンプロトコルとは、特定のメーカーや企業に依存せず、世界中で誰もが自由に使用・実装できる通信プロトコル（手順）の規格です。代表的なものとしてBACnet（空調、照明、防災・防犯などビル内の各種設備をメーカーの枠を超えて相互接続・一元管理するための標準通信規格）、Modbus（1979年にModicon社が開発した、メーカーを問わず産業用機器間のデータのやり取りを可能にするオープンな通信プロトコル）、KNX（照明、暖房、換気、セキュリティ、オーディオビジュアル機器など、建物内のさまざまなデバイスやシステム間の通信を可能にするオープンな通信プロトコル）などがあります。これらに対応していることで、特定のメーカーに依存しない柔軟なシステム連携や、クラウドを活用した高度な管理が容易になります 。 ＊3：AiryQonnect（エアリーコネクト）とは、温湿度、CO2、TVOCガス、PM2.5など空気環境を計測するための高精度センサー端末、センサーで収集したデータをやりとりするためのLTE SIM・BLEルーターの無線通信、取得したデータを可視化するダッシュボード、APIによる外部連携などを提供するトータルソリューションサービスです。 【製品の詳細はこちら】 https://www.macnica.co.jp/business/connectivity/manufacturers/coolautomation/ ※本文中に記載の社名及び製品名は、株式会社マクニカ及び各社の商標または登録商標です。 ※ニュースリリースに掲載されている情報（製品価格、仕様等を含む）は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご承知ください。

CoolAutomationについて

CoolAutomationは、HVACオートメーション分野のグローバルリーダーです。同社のスマート空調ソリューションは、世界100か国以上、5万以上の建物で導入されており、商業ビル、ホテル、医療施設、教育施設、工場など幅広い分野で活用されています。日本法人である CoolAutomation Japan合同会社は、日本市場において空調オープン接続ソリューションを展開し、メーカーを問わない空調統合やクラウド連携を可能にする技術を提供しています。従来、空調設備はメーカーごとに閉じたシステムとして構築されることが多く、建物全体のデジタル化やエネルギーマネジメントの障壁となっていました。CoolAutomationは、空調設備をオープンなデジタルプラットフォームとして接続することで、BMS／EMS／クラウドサービスとの連携を可能にし、ビルのスマート化を加速します。CoolAutomation Japanは、「空調がスマートになることで、ビルがスマートになる」という理念のもと、日本のスマートビルディング市場における空調のオープン化を推進し、多くの日系企業との協業を通じてスマート空調エコシステム の構築を進めています。 CoolAutomationについて：https://coolautomation.com/ja/

株式会社マクニカについて

マクニカは、半導体、サイバーセキュリティをコアとして、最新のテクノロジーをトータルに取り扱う、サービス・ソリューションカンパニーです。世界28か国/地域91拠点で事業を展開、50年以上の歴史の中で培った技術力とグローバルネットワークを活かし、AIやIoT、自動運転など最先端技術の発掘・提案・実装を手掛けています。 マクニカについて：www.macnica.co.jp