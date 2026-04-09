【’47（フォーティーセブン）】春夏らしいシアサッカー素材を採用した「CLEAN UP」キャップが登場。ヤンキース、ドジャースモデルを4月より発売

ニューエラジャパン合同会社

1947年に米国ボストンでスタートしたカジュアルライフスタイルブランドである’47（フォーティーセブン）は、ブランドを代表する定番シルエット「CLEAN UP（クリーンナップ）」より、シアサッカー素材を採用した春夏向けの新作キャップを、公式オンラインストア(https://47brand.co.jp/)、’47長野・沖縄(https://47brand.co.jp/pages/store-list)をはじめ全国の’47取扱店舗にて4月より発売いたします。

定番シルエット「CLEAN UP」に春夏シーズンに適したシアサッカー素材を採用したモデルです。表面に生まれる独特の凹凸によって肌離れがよく、爽やかな着用感が特徴。プレッピースタイルの定番素材としても知られるシアサッカーは、軽やかさと上品さを併せ持ち、カジュアルになりすぎず取り入れやすい素材です。カラーはブルー、ネイビー、ベージュの3色を展開し、なかでもブルーはシアサッカーらしい爽やかなストライプが際立つカラーとして、春夏の装いに軽快な印象を添えます。

デザインは、ニューヨーク・ヤンキース、ロサンゼルス・ドジャースの球団ロゴをフロントに配したモデルを展開。爽やかなストライプ柄のシアサッカー素材とクラシックなMLBロゴの組み合わせにより、スポーツのルーツを感じさせながらも、ファッションアイテムとして取り入れやすいバランスに仕上げています。春夏の軽やかな装いに取り入れやすく、プレッピーテイストのアクセントとしても楽しめるデザインです。

シルエットは、浅めのクラウンとカーブドバイザーが特徴の「CLEAN UP」。やわらかな被り心地と調整可能なストラップ仕様により、性別や年齢を問わず、幅広いスタイルに対応します。

【'47 SEERSUCKER COLLECTION】

ラインアップの一部 ※価格はすべて税込

[’47 CLEAN UP] 各 4,400 円

コレクション一覧はこちら：

https://47brand.co.jp/collections/seersucker

【'47ブランドとは】

’47（フォーティーセブン）は、1947年に米国ボストンで創業したカジュアルライフスタイルブランドです。イタリア移民の双子兄弟アーサーとヘンリー・ディアンジェロが、ボストン・レッドソックスの本拠地フェンウェイ・パーク周辺でスポーツ記念品を販売したことから始まりました。現在はスポーツファンカルチャーを背景に、ヘッドウェアやアパレルを展開するライフスタイルブランドとして世界中で展開し、MLB、NFL、NBA、NHLのアメリカ4大プロスポーツリーグをはじめ、650校以上の大学とパートナーシップを結んでいます。

【’47オフィシャルサイト / SNS】

公式オンラインストア 47brand.co.jp(https://47brand.co.jp/)

Instagram 47japan(https://www.instagram.com/47japan/)

X 47japan_1947(https://x.com/47japan_1947)

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