厳選されたクラフトビールが大集結！ 2025年は夏に開催した「CRAFT BEER PARK in武蔵小杉」。 今年は春に、さらに磨き上げて開催いたします！ IPA・スタウト・ペールエールなど、さまざまなスタイルを楽しめます。 このイベントでしか出会えないクラフトビールも。 素敵な出会いになること間違いなし！ 大人も子どもも楽しめる、美味しいフードもあります。 ぜひご家族・友人・おひとり様でも、お楽しみください！

開催概要

**■ 名称** CRAFT BEER PARK in武蔵小杉2026 **■ 日程** 2026年4月17日（金）16:00-20:00 プレオープン 2026年4月18日（土）11:00-20:00 2026年4月19日（日）11:00-18:30 **■ 会場** こすぎコアパーク 〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町3丁目1302 **■ 入場料** 入場無料 ※開催時間などは事情により若干変更する場合がございます。 ※雨天決行・荒天中止／中止の場合はSNSにて発表いたします。 ■イベント公式SNS Instagram：https://www.instagram.com/craft_beer_park X(旧Twitter)：https://x.com/craftbeerpark こちらにてイベント詳細を順次更新しております。

店舗一覧

■店舗紹介

ふたこビール ふたこエール/900円 ふたこビールのフラッグシップビール。 3種類のモルトを使用しペールエールながらふくよかな味わい。 フルーティーなアロマ。

羽田ブルワリー クラフトビール/800円 自ら手作りしたビール工場にて、1仕込み150ℓと小さな醸造設備を使い丁寧にクラフトビールを製造しています。 地元大田区にて醸造したクラフトビールです！

浜松ぎょうざのお宮さん お宮さんの浜松餃子/700円 シャキシャキ食感、パリパリの皮、ふんだんに使用している新鮮野菜の旨味、甘みにパンチの効いた青森県田子産にんにくがアクセントに！肉は遠州ポーク使用。

Walk＆I 牛タンフランク）/800円 美味しい牛タンフランク＆クマさんソ－ダを提供します。 ビ－ルのお共にさ最高！外はバリッ！中はジュ－シ－！ 一度食べたらやみつきの美味しさ！

出店者リストはこちら(4/8時点) ふたこビール アルフレンテ 羽田ブルワリー Twin Peaks Mountain Brewing 横濱金沢ブリュワリー MATSURI BREWING / 祭醸造 HK. Lovecraft HAKUBA CRAFT ピーロート・ジャパン 浜松ぎょうざのお宮さん SUNNY SUNNY 韓国トッポギ屋台 ペッカリービール Better life with upcycle インド料理屋JAGA Walk＆I いろり茶屋火処 Erciyes Kebab DREAM BEER PREMIUM WATER

その他コンテンツ

1）LINEお友だち追加でクーポンGET！ 当日会場では、クーポンが**必ず**当たる**無料くじ引き**ができます！ →公式LINE登録で無料くじ引きができます。 https://lin.ee/OTiv3Mi

本件に関するお問い合わせ先

事務局：DotDeli株式会社 担当： 中島 綾乃 所在地：神奈川県横浜市神奈川区栄町2-1 TEL ： 070-2293-8549 Mail：dotdeli.biz@gmail.com