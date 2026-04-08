【松山電設工業株式会社】健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」、「食育実践優良法人2026」に選定されました

松山電設工業株式会社

松山電設工業株式会社（本社：愛媛県松山市、代表取締役：村上 誠）は、このたび、経済産業省が認定する「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」、農林水産省が認定する「食育実践優良法人2026」に選定されたことをお知らせいたします。

当社の取り組み・補助制度

当社は、従業員一人ひとりが最大の資産であると考え、持続可能な「健康経営」の実現に邁進しております。「運動」「栄養」「休養」の三位一体によるアプローチで、従業員の真のウェルビーイングを追求し、以下の項目を重点施策として実施しました。

◼︎ 健康づくり推進アプリの運用- 栄養・食生活改善の推進- 身体活動・運動の推進- こころの健康 休養の推進- 歯・口腔保健の推進- タバコ対策の推進- アルコール対策の推進- 健康診断の推進◼︎ 健康補助制度- 歯科検診費用の補助虫歯や歯周病を予防し口腔衛生を推進するため、 歯科検診費用 (年一回)の全額補助。- 健康診断 オプション検査費用の補助健康診断受診を促進するため、 健康診断オプション検査費用を上限2万円まで補助。- 予防接種費用の補助社内で感染症が拡散するのを防止し、 従業員が健康で安心して働ける職場環境維持を目的として、インフルエンザ予防ワクチン接種を推奨し、 接種者に対して費用の全額補助。- トレーニング費用の補助日頃から体力維持や体力向上に取り組める環境を提供することを目的として、トレーニングジムと法人契約を行い、 利用者に対して月額費用の一部補助。◼︎ スポーツインベント参加

従業員同士のコミュニケーション促進として、 各種スポーツイベントへの参加を推奨しています

松山電設工業株式会社について

1965年の創業以来、 私たち松山電設工業株式会社は、人々の安心・安全・快適な暮らしを支えるため、建物や街の心臓部である電気設備の設計、施工、管理を一貫して担ってきました。

その仕事は、普段、人目に触れることこそ少ないかもしれません。しかし、高品質なサービスの追求こそが、地域社会への最大の貢献であると信じ、この道をひたむきに走り続けて、創業60年になりました。

長年培った確かな技術力。 それに甘んじることなく、 私たちは常に変化を恐れず、 新しい挑戦を続けます。 持続可能な社会の実現 (SDGs) に貢献する企業として、安全と品質の向上に全力を注ぎ、多様なニーズに応えてまいります。

お客様から「お願いしてよかった」と心から言っていただけるように。 地域と共存し、共に成長していくために。私たちは、これからも、未来へと続く道を走り続けます。

◼︎ 電気の仕事に 「興味がある」 から 『挑戦』 にシフトチェンジしませんか？

現在、経験者・未経験者の採用を募集しています。

私たちは、知識や経験以上に「人」を大切にします。仕事を円滑に進めるための知的好奇心と、仲間やお客様と密に繋がるコミュニケーション力。その姿勢こそが、最高の結果を生むと信じているからです。

あなたの「やってみたい」という気持ちを、松山電設工業というフィールドで形にしてください。

求める人物像

POINT01｜挨拶

社内・社外問わず、 気持ちのよい挨拶、 丁寧な対応ができる。



POINT2｜コミュニケーションカ

同僚、取引先など、 関わる人と協力して取り組めるコミュニケーシ

ョン力のほか、お客様の立場で物事を考え交渉を進めることができ

る。

POINT03｜注意力

業務の進捗状況や周辺の環境に常に注意をはらい、 的確な行動をす

ることができる。

POINT04｜向上心

将来のビジョンを持ち、自ら考えて積極的に行動し、 何事にも果敢

にチャレンジすることができる。

私たちは、新しいことに「挑戦する」あなたを全力でサポートします。

採用情報：https://www.emdk.co.jp/recruitment/

採用担当者：徳永、高木

◼︎ 会社概要

会社名：松山電設工業株式会社

代表者：代表取締役 村上 誠

所在地：〒790-0913 愛媛県松山市畑寺4丁目12-20

事業内容：電気設備工事業

URL：https://www.emdk.co.jp/

◼︎ 本件に関するお問い合わせ

会社名：松山電設工業株式会社

担当者：徳永、高木

TEL：089-975-6826

E-mail：saiyo.mr305@emdk.co.jp