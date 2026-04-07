【無料 4/21（火）】丸文テクニカルセミナー「はじめての電源シリーズ　データシートの見方・周辺定数の設計編」を開催

丸文株式会社

エレクトロニクス商社の丸文株式会社（代表取締役社長 兼 CEO︓堀越裕史、本社: 東京都中央区、以下、丸文）は、4月21日（火）に電源ICのデータシートの読み方に関してのポイントや注意点などについて解説する無料のオンラインセミナーを開催します。

電源ICのデータシートを見て「このパラメータの意味は？」「このグラフから何が分かる？」「周辺定数の決め方は？」など、にらめっこをした経験はございませんか？本セミナーでは電源ICデータシートの見方・周辺定数の設計について学べます。

電源ICの設計やデータシートを初めて使用・閲覧する方はもちろん、英語のデータシートの読み取りに苦戦している方や、改めて基礎から学び直したいという方にもおすすめです。

【タイムスケジュール】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/166754/table/65_1_ba5faea94ed73dd4fef6ee46d7fdb51d.jpg?v=202604071151 ]

※当日の都合により時間が前後する可能性があります。

【セミナー概要】

アジェンダはこちら :https://www.marubun.co.jp/info/2026/80364/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral[表2: https://prtimes.jp/data/corp/166754/table/65_2_4ad15edb00e1b0cfe7de6524f427866e.jpg?v=202604071151 ]

※Zoomを利用します。

丸文株式会社について

申し込みはこちら :https://intr.marubun.co.jp/l/536762/2026-03-26/3s6ctg7?CustomObject1659479365387=info_mps0421?Custom_URL=https://www.marubun.co.jp/info/2026/80364/&Custom_PageTitle=%E3%80%90%E7%84%A1%E6%96%99%E3%80%91%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%81%A6%E3%81%AE%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%20%E3%80%8C%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE%E8%A6%8B%E6%96%B9%E3%83%BB%E5%91%A8%E8%BE%BA%E5%AE%9A%E6%95%B0%E3%81%AE%E8%A8%AD%E8%A8%88%E7%B7%A8%E3%80%8D%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85%20%7C%20%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%20%7C%20%E4%B8%B8%E6%96%87%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE&_gl=1*1n0sl4y*_gcl_au*OTUxNDc5NzkzLjE3Njc4NTUxNDY.*_ga*MTA5NzAwMDA4MC4xNzEyNTM1NDE1*_ga_4JZKX5B0LG*czE3NzQ4NDMwODUkbzI5OSRnMSR0MTc3NDg0Mzg2NiRqNTYkbDAkaDA.?utm_source=prtimes&utm_medium=referral

丸文は最先端の半導体や電子部品、電子応用機器を取り扱うエレクトロニクス商社です。1844年に創業し、現在はエレクトロニクス市場を事業領域として、グローバルに事業展開しています。

半導体・電子部品のディストリビューションを担う「デバイス事業」、電子機器およびシステムの販売・保守サービスを取り扱う「システム事業」、ICT、ロボットなど先端ソリューションの開発・販売・保守サービスを提供する「アントレプレナ事業」の３事業で推進。

「テクノロジーで、よりよい未来の実現に貢献する」 というパーパスのもと、独自の価値を提供するオンリーワンのエレクトロニクス商社として最も信頼される存在となることを目指します。

本社 ：東京都中央区日本橋大伝馬町 8-1

設立 ：1947 年

代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者（CEO）堀越裕史

URL ：https://www.marubun.co.jp/

お問い合わせ先

本セミナーに関するお問い合わせ先（テクニカルセミナー事務局）

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