「帰国後の不安」や「現地でのマネジメントの悩み」を解消　海外駐在員と帯同配偶者を支えるキャリア伴走サービス「Kakedas for Expats」を提供開始

株式会社ジェイック

企業向けの教育研修事業と若年層向けの就職支援事業を展開する株式会社ジェイックの子会社である、国内最大級のキャリア面談プラットフォーム「Kakedas(カケダス)」を運営する株式会社Kakedasは、海外駐在員とその帯同配偶者を対象としたキャリア伴走サービス「Kakedas for Expats」の提供を開始しました。本サービスにより、海外駐在員のパフォーマンス向上やエンゲージメント強化、離職防止といった企業側の課題解決にも貢献します。

■海外駐在員と配偶者が抱える「キャリアの不安」

海外でのビジネス環境は、言語や文化の違いにより、国内以上にストレスがかかりやすい環境です。さらに近年は、キャリア自律やキャリアの安全性への関心が高まる中、海外駐在員やその帯同配偶者は特有の悩みを抱え込みやすく、相談相手が限られることから「帰国後のキャリアへの不安」を蓄積しやすい状況にあります。

▼キャリアの孤立感

「日本に戻っても自分の席があるのか、正当に評価されるのか不安…」

「この海外での苦労は、自分のキャリアにどう役立つのだろう…」

▼マネジメントの悩み

「日本でも十分なマネジメント経験がない中で、初めての部下が現地メンバー」

「現地スタッフとの摩擦があるが、現地のルールや関係構築の進め方が分からず、相談相手もいない」

▼配偶者のキャリアロス

「仕事を辞めてついてきた妻/夫のストレスが大きい。家庭の不和が業務に影響している」

「駐在への帯同が単なる“ブランク”にならないか不安」

こうした海外駐在に伴う不安やマネジメントの悩みを解消するため、海外で働くビジネスパーソンと帯同配偶者を、「キャリア面談」「社外1on1」を通じて支援するサービス「Kakedas for Expats」を開発しました。

■「Kakedas for Expats」の2つの特徴

1．海外駐在経験を持つキャリアコンサルタントが伴走支援

「Kakedas」には、4,105人（※2026年1月31日時点）の国家資格キャリアコンサルタントが登録しています。 その中から、海外駐在の経験や異文化環境での実務経験を持つキャリアのプロが、相談者に寄り添い支援します。

＜キャリアコンサルタントのプロフィール例＞

Aさん：大手食品メーカーの生産拠点にて合計10年の海外赴任。経営企画～生産管理を担当

Bさん：アジアから米国まで海外駐在を経験。現地法人のトップから海外事業企画を歴任

Cさん：システムエンジニアとして海外駐在を経験。大手製造業の情報システム部門から人事部門まで担当

Dさん：配偶者の海外駐在に帯同し、産休・育休を含め約4年のブランクを経験。帯同者支援の実績多数

Eさん：中国にて5年間の駐在経験。日系企業・現地企業向け法人営業を経験

海外駐在経験者に加え、多様な業種・職種経験を持つキャリアコンサルタントが相談に対応します。

2．駐在員本人・帯同配偶者それぞれに最適化された実践的支援

キャリア面談での支援内容の一例を紹介します。

＜駐在員本人＞

・海外でのスキル（非定型業務・異文化適応）の言語化

・現地メンバーとのコンフリクト解消に向けたコーチング

・帰国後のキャリアパス設計

＜帯同配偶者＞

・「ブランク」を市場価値につなげる戦略設計

・現地での自己研鑽や活動の意味づけ

・帰国後の再就職・復職に向けたアクションプラン設計

■国内最大級のキャリア面談プラットフォーム「Kakedas(カケダス)」について

株式会社Kakedasは「相談のインフラを築く」というミッションのもと、企業の従業員を対象にキャリア自律の促進やキャリアオーナーシップ向上、エンゲージメント強化、離職防止、組織課題の抽出を実現するキャリア面談プラットフォーム「Kakedas」を提供しています。

契約企業の利用者（従業員）は、「Kakedas」上で自分が相談したい国家資格キャリアコンサルタントを選んでキャリアや仕事に関する相談を行うことが可能です。守秘義務が守られる社外の第三者だからこそ安心して本音を話すことでき、感情や思考の整理、内省が促進され、前向きな思考や行動が引き出されます。

Kakedasに登録する国家資格キャリアコンサルタントは4,105人（2026年1月31日時点累計）であり、登録者の中から選抜された国家資格キャリアコンサルタントと契約して、キャリア面談を提供しています。契約キャリアコンサルタントの性別・年代・ビジネス・キャリア・人生経験は多種多様であり、性格特性によるマッチングとキーワード等による検索機能、詳細プロフィールや過去の相談者レビューも踏まえて、「自分が相談したい」キャリアコンサルタントを指名できます。

「Kakedas」に興味をお持ちくださった方は、下記URLより詳細をご覧ください。

https://corp.kakedas.com/product/kakedas/

【お問い合わせ先】 株式会社Kakedas ／ E-mail：info@kakedas.com

■会社概要

会社名 ：株式会社Kakedas

代表者 ：代表取締役社長 竹長 剛

本社所在地：〒150-6027 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号ガーデンプレイスタワー27階

https://corp.kakedas.com/

【お問い合わせ先】

株式会社ジェイック/Kakedas 担当：梅田

E-mail： info@jaic-g.com TEL 03-5282-7600 FAX 03-5282-7607