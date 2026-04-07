最高品質を、より短時間で。新世代大判インクジェットプリンターTrueVis VG4シリーズ登場

ローランド ディー.ジー.株式会社

デジタル印刷ソリューションの世界的なリーディングカンパニーであるローランド ディー.ジー.株式会社は、最高レベルの出力をよりスマートに実現することをコンセプトに開発された大判インクジェットプリンターTrueVis（トゥルービズ）シリーズの新製品「VG4シリーズVG4-640／VG4-540」の2機種を発表いたします。





TrueVisシリーズは、広告・看板などのサイングラフィック製作に最適な当社大判インクジェットプリンターの主力製品群です。その最大の特長である「見る人の心を動かす圧倒的な表現力」は、2016年の発売以来、世界中のプロの方々から高い支持を得ています。新製品VG4-640／VG4-540は、その優れた表現力にさらに磨きをかけると共に、より正確な色再現性や、先進的な自動化機能と操作性による大幅な作業効率の向上を実現したシリーズ最新モデルとなります。進化したTrueVisシリーズの表現力微細なインク滴を高密度に吐出する新開発のプリントヘッドを搭載。当社独自の印刷設定「True Rich Color（トゥルーリッチカラー）」との組み合わせにより、鮮やかな色彩と、ニュートラルなグレーや滑らかなグラデーション、自然な肌色などを両立したハイレベルな表現を可能にします。使用するインクには、化学物質のガンマブチロラクトンを含まないGBLフリー対応の新しい「TR3インク」を採用。これまでのCMYKLcLmOrGrWhの9色に、新たにライトブラックとレッドを追加。環境に配慮しながらも、ビビッドで豊かな色彩と、難しいブランドカラーも正確に表現する高い色再現性を実現しました。（同シリーズのXG-640にも対応）また、ホワイトインクは従来に比べて※1印刷濃度が約1.3倍、印刷速度は約1.5倍を実現しており、ウィンドウグラフィック製作や、電飾などへの下地印刷も高濃度かつ高速に行うことができます。最高品質を最短のオペレーションでTrueVisシリーズのハイクオリティな出力を、より短時間に効率よく実現するための数々の新機能も搭載。まず、PC側で行っていた出力操作がプリンター本体で行えるようになりました。これにより、プリンター側の作業と、PC側の作業を切り離すことができるため、プリンターとPCを行き来する煩雑さを低減。また、メディアセットからプリントまでの業務と、デザインから出力設定までの業務にそれぞれ集中できる効率的な分業体制も構築可能に。また、プリンターを遠隔操作できる「VersaWorks Remote（バーサワークス・リモート）」にも対応※2。データをクラウド上にアップロードするだけで、在宅勤務中や外出先など、離れた場所からでもオフィスと同じように出力が可能に。さらに、プリンター本体のサブ電源のオン／オフをはじめ、ヒーターのオン／オフやホワイトインクの循環、クリーニング、さらにはテストプリントまで遠隔操作できるため、例えば、出社前に自宅からの操作で必要な準備を事前に済ませておくことで、出力開始までの時間を極力短縮することができます。Print & Cut機能もさらなる進化を遂げました。新開発の巻き取りコントロール機能は、メディアが床に触れないように巻き取りながらPrint & Cutを行うため、大量のラベルやステッカー制作も確実に効率よく行います。さらに、macOSにも対応した最新の出力用RIPソフトウェア「VersaWorks 7」が、難しい色合わせに関する業務を強力にバックアップ。Wizard形式を採用した新しいカラーマッチング機能※3は、同じ機種のプリンター間の色の個体差を簡単に補正できるため、プリンターの経年変化の補正や、複数台のプリンターで分担して大量出力や大判出力をする際にも安定した色再現を実現します。また、他社プリンターとの間でも色合わせが可能に。メディアプロファイルの制作も、従来のように測色機専用のソフトウェアを使わず、測色機本体とVersaWorks 7内容の操作だけで完結するシンプルなプロセスに進化しました。その他にも、直感的で迷わない操作性を持つカラー液晶パネルをはじめ、正確なメディアセットアップ機能や後加工の時間を短縮するミシン目シートカット機能、セルフメンテナンス機能の拡充など、作業の効率化を実現する数々の機能を採用しています。当社グローバルセールス&マーケティング本部 本部長の二村 龍吾は「現在、大判インクジェットプリンターは世界中のサイングラフィック製作の現場に広く普及しており、クライアントからは“質の高い成果物を、より短時間で納品して欲しい”というニーズが年々高まっています。こうした状況を背景にスタートした新しいTrueVisの開発では、単にプリンターとしての高速出力を目指すのではなく、出力前後の工程や、近年のお客様の働き方の変化にも着目し、出力業務全体を俯瞰して、いかに最高レベルの成果物を迅速に提供できるかというテーマに挑みました。こうして誕生したVG4シリーズは、お客様のビジネスに革新と確かな競争力をもたらすソリューションであると確信しています」と述べました。

※1 TrueVis VG3-640との比較

※2 コネクテッドサービス「Roland DG Connect」の有償機能

※3 出力用RIPソフトウェア「VersaWorks 7」の有償機能

主な仕様

ローランド ディー.ジー.株式会社について

ローランド ディー.ジー.株式会社は「世界の創造（ワクワク）をデザインする」をパーパスに掲げ、誰もが手軽に表現やものづくりを行えるデジタルソリューションを通じてより豊かな社会の実現を目指します。主力製品の業務用インクジェットプリンターは、広告・看板からインテリア装飾まで幅広いビジュアルコミュニケーション用途で活用されています。また、個人のニーズに合わせたグッズのパーソナライズや、少量多品種のカスタマイズ生産を実現するプリンターやカッティングマシン、3Dものづくり製品などにより、デジタルファブリケーションの新しい可能性を開拓しています。近年では、プリント業務の生産性向上を実現するコネクテッドサービスや、独自のシステムで中小製造業の生産現場を改善するクラウドサービスを提供し、デジタルトランスフォーメーションの推進に積極的に取り組んでいます。

●報道関係の方のお問い合わせ先

ローランド ディー.ジー.株式会社

グローバルセールス＆マーケティング本部 日本セールス部 国内マーケティングユニット

〒108-0075 東京都港区港南1-6-31 品川東急ビル5F

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