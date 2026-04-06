AIを営業の相棒にし成約率の向上を図る「生成AI研修 営業活用編」の提供を開始：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、最新のAI技術を営業活動に実装するための「生成AI研修 営業活用編(https://www.recurrent.jp/listings/pc-generationai-sales)」の提供を開始しました。本研修は、プロンプト技術の習得から始まり、顧客分析や提案書のレビュー、さらには商談の自動記録まで、営業プロセスの全域でAIを自走させるスキルの獲得を目指します。AIとの協働を通じて業務負荷を軽減し、営業担当者がより本質的な顧客対応に注力できる体制構築を支援します。

生成AI研修 営業活用編【営業プロセスにAIを導入する】 - 社員研修のリスキル

営業現場における生産性向上へのニーズ

デジタル化の進展に伴い、営業現場では短時間での成果創出と、質の高いコミュニケーションの両立が課題となっています。一方で、生成AIをどのように実際の営業フローに組み込むか、具体的な方法論の確立が求められています。セキュリティへの懸念を払拭しつつ、効果的なプロンプトを用いて実務に活用できるスキルの習得が、多くの企業にとって不可欠な要素です。

研修内容の紹介

本研修は、生成AIを営業の「相棒」として活用し、商談の質を向上させることを目的としています。

研修タイトル

生成AI研修 営業活用編(https://www.recurrent.jp/listings/pc-generationai-sales)

受講対象- 若手社員、中堅社員、管理職- 営業担当者身に付くスキルや目的

プロンプト技術を習得し、顧客分析や資料作成など営業活動の全工程でAIを自走させるスキルの獲得が狙いです。AIとの協働により、営業活動のスピードと質を高め、生産性の最大化を追求します。

本研修の特徴- 安全なAI活用方法と効果的なプロンプト作成の習得セキュリティ上の注意点を理解したうえで、意図通りの回答を引き出す高度なプロンプト設計を身に付けます。- AIを用いた高度な顧客分析による提案力の強化ターゲット業界や顧客の課題をAIで深く分析し、根拠に基づいた論理的な提案構成を構築します。- 商談の振り返りと記録の自動化による業務効率化議事録作成やフォローメールの自動生成を実装し、事務作業時間を削減して顧客と向き合う時間を増やします。

生成AI研修 営業活用編【営業プロセスにAIを導入する】 - 社員研修のリスキル

研修カリキュラムの抜粋- 生成AIと営業活動の全体像：営業プロセスでのAI活用点と安全な使い方を理解する- アポイントメント獲得メールの最適化：プロンプト設計の5要素を習得し、効果的なアプローチを作成する- AIを使って業界・顧客理解を深める：DeepResearch等を活用し、業界構造や顧客のビジネスモデルを整理する- AIを使った営業ロールプレイング：AIを顧客役に設定し、商談対応力と想定質問への準備を強化する- 提案資料作成とAIレビュー：AIと協働して論理性・説得力のある提案構成を効率的に作成する- 営業商談のAI活用：文字起こしデータによる振り返りと、フォローメールの自動生成を実装する

株式会社リスキルについて

株式会社リスキルは、「もっと研修を」をコンセプトに、ビジネス研修が料金一律の明瞭な価格体系で一社研修を提供しています。 生成AI研修(https://www.recurrent.jp/categories/pc-generationai)をはじめ、幅広いテーマの研修をオンラインおよび対面で実施可能です。研修のカスタマイズにも追加料金なしで対応し、企業の課題に合わせた最適な人材育成を支援します。

※本プレスリリースの内容は、2026年04月時点のものです。