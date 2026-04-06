【前橋】＼4/1 NEW OPEN／整体×ピラティスで1度で効果を実感◎女性専用のパーソナルピラティススタジオが前橋に新規オープン！

株式会社La pilates

【La pilates とは】

整体で身体全体の筋肉を緩めますピラティスでインナーマッスルを鍛えます

La pilates（ラピラティス）は、2023年設立の女性専用ピラティススタジオブランド。

独自の「整体（骨膜整体）×マシンピラティス」を融合したメソッドを強みとし、身体の根本から整えるケアを提供しています。

同年10月に第一号店として恵比寿店をオープンし、2026年3月末時点では全国に直営・FC含め78店舗を展開しています。

メソッドの特徴は、整体によって関節可動域を広げ、マシンピラティスでインナーマッスルへピンポイントにアプローチ。

完全マンツーマンでの指導スタイルが、幅広い年齢層の女性に高く支持されています。

この度、群馬県に前橋店が新規オープンしました！

オーナーのこだわり

La pilates 前橋店受付マシンは複数種類用意してます♪レンタルウェアもご用意しております◎更衣室ではメイク直しも行えます

La pilates前橋店では、「日常生活の質を高めるピラティス」をコンセプトにしています。

運動不足の解消やボディメイクだけでなく、肩こりや姿勢の乱れなど、日々の生活の中で感じる不調を整えることもピラティスの大きな魅力です。

当スタジオでは、お一人おひとりの身体の状態やライフスタイルに合わせたマンツーマンレッスンを通して、無理なく続けられるサポートを大切にしています。

また、忙しい毎日の中でも気軽に通っていただけるよう、リラックスできる空間づくりにもこだわりました。



「ここに来ると身体が軽くなる」と感じていただけるような、地域の皆さまにとって身近で通いやすいスタジオを目指しています。

前橋エリアの皆さまの健康的で前向きな毎日を支えられる存在となれるよう、今後も取り組んでまいります。

【店舗情報】

La pilates 前橋店

住所：群馬県前橋市天川原町1丁目20-8 ラベルエキップ1階A号室

地図：https://maps.app.goo.gl/nM5FQoXDAsEpbkey5

アクセス：JR「前橋駅」より車で7分

駐車場：店舗前に３台あり

営業時間：9:00～21:00（最終受付20:00）

支払い方法：クレジットカード決済（VISA / Mastercard / AmericanExpress / JCB）、QRコード決済

【オープン特典】

通常12,000円の体験レッスンが、オープン記念で今なら1,000円にてご予約いただけます！

ウォーターサーバーやレンタルウェアも用意しているので、手ぶらでOK◎

お悩みに合わせたオーダーメイドレッスンを体験できます。

下記リンクからご予約お待ちしております！

https://line.la-pilates.jp/reservations/create?shopId=a14f6281-316d-471c-b8a6-0fe3d40d3473&menuId=RSV0058(https://line.la-pilates.jp/reservations/create?shopId=a14f6281-316d-471c-b8a6-0fe3d40d3473&menuId=RSV0058)

【会社概要】

会社名：株式会社La pilates

代表取締役：渋谷 生夢

事業内容：ピラティススタジオの運営、フランチャイズ本部、研修事業

連絡先：lapilates.official@gmail.com

ホームページ：https://la-pilates.jp/





【求人情報】

全国スタジオにてインストラクターを募集中！

「健康的に、生きよう、働こう。」をテーマに、

全国に展開している女性専用のピラティススタジオにて、パーソナルピラティスインストラクターを募集中です！

未経験の方でも充実の研修制度が整ってます！

募集中の店舗など、気になる方はこちら詳細をご確認ください◎

https://la-pilates.jp/recrui(https://la-pilates.jp/recruit/)