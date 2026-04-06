Validators DAO 公式 Discord が 4,000 メンバーを突破 - Solana インフラの実運用知見を共有し、プロダクトとオープンソースを通じて世界全体に還元する DAO の成長

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO：川崎文武）および Validators DAO は、Validators DAO 公式 Discord コミュニティのメンバー数が 4,000 人を突破したことをお知らせいたします。

2025 年 11 月に 3,000 人を突破してから約 5 ヶ月での到達です。Solana インフラの開発・運用に携わるプロフェッショナルが世界中から集まり、日々の実運用上のフィードバックと知見を交換しながら共に成長してきた結果です。



メンバーの皆様に、心より御礼申し上げます。



Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

Validators DAO はなぜ存在するのか

Solana は分散コンピューティングネットワークです。その性能は、世界中に分散するバリデータ一つ一つの性能の総和で決まります。高速なブロックチェーンをさらに速く、さらに安定させるためには、個々のバリデータやノードを運用するオペレーターの技術力が不可欠です。

しかし、Solana インフラの運用に必要な知識は広範で深く、ハードウェア選定、ネットワーク経路設計、OS カーネルの最適化、クライアントソフトウェアのバージョン管理、障害対応 - これらを一人で、あるいは一組織で完全にカバーすることは現実的ではありません。

Validators DAO は、この課題に対する回答です。Solana バリデータオペレーター、Solana RPC 運用者、高頻度トレーダー、ボット開発者、インフラエンジニア、リサーチャー - Solana エコシステムで活動するプロフェッショナルが集まり、実運用の知見を共有し、互いの運用品質を高め合う技術コミュニティです。

4,000 人のメンバーが生み出す改善の循環

Validators DAO の価値は、メンバー数そのものではありません。メンバーから寄せられるフィードバックが、プロダクトの改善に直結し、その改善がメンバー全員に還元される - この循環にあります。

メンバーからいただくフィードバックは、特定のリージョンからの接続品質、特定のワークロードにおけるレイテンシ特性、運用上の課題、新しいユースケースへの要望など、実運用に根差した具体的なものです。このフィードバックが、ERPC のプラットフォーム改善、SLV のツール開発、Epics DAO バリデータのチューニングに直接反映されます。

世界 100 カ国以上のユーザーから集まるフィードバックの多様性が、改善の精度と速度を押し上げています。そして、その改善はプロダクトとオープンソースを通じて、DAO メンバーだけでなく Solana エコシステム全体に還元されます。

メンバーが増えることは、この循環をさらに加速させる力です。4,000 人の到達は、この好循環がより大きなスケールで機能し始めていることの証です。

Validators DAO の成果 - 研究開発が結実した現在地

Validators DAO のメンバーと共に積み重ねてきた改善は、具体的な成果として結実しています。

Epics DAO バリデータ - 世界総合 3 位

ERPC の SWQoS エンドポイントおよび Epic Shreds の配信元として運用している Epics DAO バリデータは、全 Solana バリデータの中で世界総合 3 位（スコア 99.93）に到達しています。2 年間の研究開発と日々のチューニングの積み重ねがこの結果を生んでいます。

バリデータの性能向上は、SWQoS エンドポイントの品質向上、Epic Shreds の配信速度の向上、Solana RPC の品質向上にそのまま反映されます。世界 3 位は通過点であり、次の目標はトップです。

ERPC - グローバルトップティア Solana インフラプラットフォーム

ERPC は、Solana RPC、Solana Geyser gRPC、Solana Shredstream（Epic Shreds）、ベアメタルサーバー、ハイパフォーマンス VPS、ERPC Global Storage を同一プラットフォーム内に統合し、すべてが内部ネットワーク経路で接続されたゼロ距離設計を採用しています。

DoubleZero 専用ファイバーネットワークの統合により、アジアリージョン（東京・シンガポール）で P99 約 200ms のレイテンシ短縮を達成。全世界 100 カ国以上のユーザーにご利用いただいています。

ERPC 公式サイト: https://erpc.global/ja

SLV - AI エージェントで Solana 運用を始められるオープンソース

SLV は、Solana 開発者のための AI Agent Kit です。バリデータ・Solana RPC の運用を AI エージェントとの自然言語対話で始められます。ローカルモード、リモート管理、ゼロダウンタイム移行、速度比較ベンチマーク、E2E 暗号化バックアップ - Solana 開発のライフサイクル全体をカバーしています。

私たちの研究開発の成果は、SLV を通じてオープンソースで公開されています。ERPC の実運用で得られた最適化手法やチューニングパラメータが、SLV を通じて誰でも再現できる形で世界全体に還元されています。

SLV 公式サイト: https://slv.dev/ja

SLV GitHub: https://github.com/validatorsDAO/slv

進化するプロダクト、進化するメンバーのアプリケーション

私たちのテーマは進化です。ERPC、SLV、Epics DAO バリデータ - すべてのプロダクトは、研究開発の成果によって日々進化を続けています。AI エージェントの自律的な進化も可能になった今、その改善速度はさらに増しています。

同様に、Validators DAO メンバーのアプリケーションも高速に進化しています。AI エージェントを活用した開発の広がりにより、構想からリリースまでの時間は短くなり、アプリケーションの成長サイクルは加速しています。

私たちは、メンバーのアプリケーションの進化を最大限にサポートするために、インフラのアップデートを続けています。メンバーのフィードバックがプロダクトを改善し、改善されたプロダクトがメンバーのアプリケーションの進化を加速させる。この好循環のループを、DAO メンバーの皆様と共に日々回し続けています。

ブロックチェーンと Web アプリの融合 - x402 が切り拓く次のフェーズ

ブロックチェーン技術と Web アプリケーションの関係は、これまで以上に密接になりつつあります。特に、Coinbase が提唱する x402 プロトコルの整備により、決済レイヤーへのブロックチェーン活用が現実的なフェーズに入っています。

x402 は、HTTP 402（Payment Required）ステータスコードを活用し、API やコンテンツへのアクセスに対してステーブルコインによる即時決済を可能にするオープンプロトコルです。アカウント登録やサブスクリプション契約を必要とせず、HTTP リクエストの中で決済が完結します。人間だけでなく AI エージェントによる自律的な決済にも対応しており、API 利用料金の支払い、AI エージェントのトークン消費、コンテンツのマイクロペイメント - ウォレットを通じたプログラマティックな決済が標準的なインターフェースになっていく流れです。

Solana は、400ms のファイナリティと極めて低い取引コストにより、x402 の決済レイヤーとして採用が進んでいます。私たちは、SLV で構築できるアプリケーションに x402 仕様を標準搭載していく予定です。スキルベース、コードベースの整理を進めており、今夏を目標に、SLV を通じてブロックチェーン決済を組み込んだ Web アプリケーションの開発が可能になる環境を整備します。

ブロックチェーン技術がマスアダプションしていくこのフェーズにおいて、Validators DAO は、インフラの側からその実現を支える存在であり続けます。

5 年連続 WBSO 承認 - AS200261 Solana 特化データセンター

ELSOUL LABO は、オランダ政府の研究開発支援制度 WBSO において 2022 年以降 5 年連続で承認を受けています。Solana RPC インフラ、バリデータ配置・運用オーケストレーション、自動化ツール群に関する継続的な研究開発が評価されています。

この研究開発の集大成として、RIPE NCC より付与を受けた自社 ASN（AS200261）による Solana 特化データセンターの稼働開始準備を今月進めています。最新世代の AMD EPYC 第 5 世代、AMD Threadripper PRO 第 5 世代（9975WX 等）、NVMe 第 5 世代で統一されたハードウェア構成に加え、自社 ASN による最適なネットワーク経路設計を実現する、既存のプレミアムデータセンターを超える最高品質のインフラです。

バリデータとプラットフォームの双方において、さらなる高速化の基盤となります。

Validators DAO がこれから目指すもの

高速な Solana ネットワークをさらにスケールさせること。それが、私たちが存在する理由です。

Solana は分散ネットワークです。ネットワーク全体の性能は、一つ一つのバリデータの性能の総和で決まります。私たちは、ERPC というプラットフォームと SLV というオープンソースを通じて、世界中のバリデータオペレーターとノード運用者の技術水準を押し上げ、Solana ネットワーク全体の処理品質と耐障害性を高めていきます。

メンバーの皆様からいただくフィードバックは、すべて私たちの力となります。そして、私たちはその力を Solana プラットフォームおよび SLV というオープンソースを通じて世界全体に還元していきます。

ブロックチェーン技術がグローバルな金融インフラとして実装されていくフェーズにおいて、インフラの品質はこれまで以上に重要になります。私たちは、世界トップの Solana インフラを構築し、すべての Buidlers が戦略とコードに集中できる環境を提供するために、Buidl を続けます。

4,000 人の皆様と共に歩んできたこの道のりは、私たちにとって大きな誇りです。そして、この道はまだ始まったばかりです。

いつもありがとうございます。これからも Validators DAO をよろしくお願いいたします。

Buidlers Collective - ERPC フルスタック接続への導線

Buidlers Collective（BDLC）は、Epics DAO と Validators DAO のエコシステムの中で、Buidlers が ERPC のフルスタック接続へアクセスできる導線です。BDLC GENESIS は 1,000 体限定の NFT で、所持している間、月額ユーロ698 相当を基本枠とする Bundle Standard 特典 - Solana RPC、Solana Geyser gRPC、Solana Shredstream（Direct Shreds）のフルスタック接続を無料でご利用いただけます。複数枚保有している場合は、保有枚数分の Bundle Standard プランが適用されます。

Buidlers Collective NFT マーケットプレイス（Magic Eden）: https://magiceden.io/marketplace/buidlersc

お問い合わせ

Validators DAO および ERPC に関するお問い合わせは、Validators DAO 公式 Discord にてサポートチケットを作成ください。

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

リンク一覧

ERPC 公式サイト: https://erpc.global/ja

SLV 公式サイト: https://slv.dev/ja

SLV GitHub: https://github.com/validatorsDAO/slv

Epics DAO 公式サイト: https://epics.dev/ja

Buidlers Collective: https://buidlers.epics.dev

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

免責事項

本記事は投資助言を目的としたものではありません。

ステーキング、NFT などの利用には固有のリスクがあります。

ご利用にあたっては、ご自身で十分に調査のうえ判断してください（NFA / DYOR）。