【インターペット東京】AIでペットライフを切り拓くMOVA、「排泄」「グルーミング」「食事」「水分補給」のペット生活の基本4領域＋「見守り・安全」までをスマート化。

Spacewalker TechnologyJapan株式会社

スマート家電のリーディングカンパニーであるMOVAの日本法人 Spacewalker Technology Japan株式会社（以下、MOVA）は、4月2日（木）～5日（日）にかけて開催された日本最大級のペットイベント「インターペット東京」において、スマートペットケア製品を展示しました。

今回展示した製品は、昨年クラウドファンディングによる先行発売で即完売し、注目を集めたスマート消臭猫トイレ「MOVA LR10 Prime」や、ペットグルーミング掃除機、自動給餌器など6点です。



MOVAは、ペットとの暮らしに欠かせない「排泄」「グルーミング」「食事」「水分補給」といった日常ケアに加え、「見守り・安全」までを一体的に支援するスマートペットケア製品を展開しています。日々のケアを自動化するとともに、データ活用による健康管理や安全対策を通じて、飼い主とペット双方にとってより快適で安心な生活環境の実現を目指しています。

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スマート消臭猫トイレ「MOVA LR10 Prime」

スマート消臭猫トイレ「MOVA LR10 Prime」は、「清掃・消臭・健康管理」までを自動化した次世代型のスマート猫トイレです。

排泄後には内部ドラムが自動回転し、固まった猫砂のみを分離・回収する自動清掃機能を搭載しています。約11Lの大容量ゴミタンクを備えており、使用環境によっては最大約15日間、ゴミ捨ての手間を軽減することができます。また、活性炭フィルターと自動消臭機能による二重の消臭システムにより、排泄後の臭いを抑制し、室内環境の快適性向上にも配慮しています。

安全面では、複数のセンサーによる安全検知システムを採用し、猫の接近や使用を検知した際には自動で動作を停止する設計としています。さらに、専用アプリと連携することで、外出先からの操作や、体重・排泄回数などのデータの自動記録が可能です。日々の排泄状況を可視化することで、健康状態の変化に気付きやすく、ペットの健康管理を支援するスマート家電としての活用が期待されます。

半開放ドーム型の広い内部設計により、大型の猫でもスムーズに動作しやすい構造となっています。工具不要で分解できる設計により、日常的な清掃やメンテナンスのしやすさにも配慮し、衛生的に長く使用できる仕様としています。

https://jp.mova.tech/products/mova-lr10-prime

ペットグルーミング掃除機「MOVA G1 Pro」

ペットグルーミング掃除機「MOVA G1 Pro」は、ブラッシングと掃除機機能を一体化した、ペットの毛のお手入れと室内清掃を同時に行える多機能ペットグルーミング掃除機です。

MOVA独自のインテリジェントケアシステムを搭載し、起動時の騒音は約36dBと低く、音に敏感なペットにも配慮した静音設計を採用しています。さらに、4段階の吸引力モード（最大11kPa）により、毛質や用途に応じたケアが可能で、ブラッシング時の抜け毛や床に散らばったゴミをその場でしっかり吸引します。

また、7-in-1の多機能設計により、ブラッシングや抜け毛処理、隙間清掃など幅広い用途に対応します。コンパクトな本体設計に加え、十分なコード・ホース長を備えることで、さまざまな場所で柔軟に使用でき、回収した毛やゴミの処理も簡単に行える設計としています。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F3242CFH

自動給餌器「MOVA PF10 Pro」

自動給餌器「MOVA PF10 Pro」は、ペットの食事管理を自動化し、安定した食生活をサポートするスマート給餌器です。

3.4Lの大容量フードタンクを搭載し、約2kgのドライフードを収納できるため、頻繁な補充の手間を軽減し、外出時や多忙な日々でも安定した給餌環境を維持します。

内部には4枚羽根構造の給餌機構を採用し、大粒やフリーズドライフードなどさまざまなサイズのフードに対応可能です。フードの詰まりを防ぎながら、安定した供給を実現します。さらに、専用のアプリと連携することで、1日最大20回までの給餌スケジュール設定が可能で、規則的な食習慣づくりや食べ過ぎ防止にも役立ちます。

給餌ボウルには304ステンレス製ボウルを採用し、耐久性と衛生性を両立しています。加えて、フード残量を検知するセンサーにより補充のタイミングを把握しやすく、食事が途切れるリスクの軽減にも配慮しています。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F2MZHQV3

給水器「MOVA WF10 Pro」（日本未発売※2026年4月時点）

給水器「MOVA WF10 Pro」は、ペットに清潔で新鮮な水を安定して供給するために設計された多機能ペット用給水器です。

2段式の広い飲水スペースを採用し、複数のペットが同時に利用しやすい構造となっています。また、多層構造のろ過システムにより水中の不純物を効果的に除去し、清潔な飲料水を維持します。

安全面では、電子部品を飲水エリアから分離した設計を採用し、防滴性能（IPX4相当）にも対応しています。さらに、3種類の水流モードを搭載し、水の流れに変化を持たせることで、ペットの自然な飲水行動を促します。

運転時の騒音は約30dBと低く、静かな室内環境でも使用しやすい設計となっています。本体は分解可能な構造となっており、日常的な清掃やメンテナンスも容易に行えます。

プレミアム給水器「MOVA WF20 Pro」（日本未発売※2026年4月時点）

プレミアム給水器「MOVA WF20 Pro」は、大容量設計と高性能ろ過機能を備え、ペットの健康的な水分補給を長期間安定して支援する高機能ペット用給水器です。

食品グレードの304ステンレス製ウォータープレートを採用し、水が触れる部分の衛生性と耐久性に配慮しています。

内部には多層構造の浄水フィルターを搭載し、ステンレスメッシュ、不織布、イオン交換樹脂、焼結活性炭など複数のろ過素材を組み合わせることで、毛や不純物の除去に加え、塩素やカルシウム成分の低減、臭いの抑制を実現し、清潔な水を維持します。

本体は約3Lの大容量タンクを備え、透明タンク構造により水量の確認がしやすい設計です。水量低下時の通知機能や、電気部品を分離した磁気駆動ポンプによる安全設計を採用しているほか、乾電池とDC電源の両方に対応し、停電時でも給水を継続できます。さらに、3種類の水流モードを搭載し、省電力モードでは最大約10日間の給水維持を想定した運用が可能です。

スマートタグ「MOVA SureTrack Pro」（日本未発売※2026年4月時点）

スマートタグ「MOVA SureTrack Pro」は、多層的な保護機能を備え、愛犬・愛猫の見守りと紛失防止を支援する高機能ペット用トラッキングデバイスです。リアルタイム追跡機能によりペットの位置情報を常時確認できるほか、音声呼びかけ機能を搭載することで、遠隔から声を届けてパニックの軽減や安全確保をサポートします。

さらに、高性能GPSによるメートル単位の高精度ポジショニングを実現し、建物が多いエリアや入り組んだ場所でも位置を正確に特定することが可能です。複数の技術を組み合わせた5-in-1の紛失防止ネットワークにより、万が一の際にも迅速な発見を支援します。

MOVAについて

MOVAは、テクノロジーとデザインを融合させ、より豊かな生活体験を生み出すための家電ブランドです。2024年11月に日本法人として本格参入し、すでに世界60以上の国と地域で展開しています。新しいブランドだからこそ、既存の枠にとらわれず、常に挑戦と改善を続ける姿勢を大切にしています。「Move Ahead（前へ進め、新たな挑戦へ）」という精神のもと、私たちは製品ひとつひとつに「より良いものを届ける」という想いを込めています。MOVAは、革新性と品質、そしてスタイルを兼ね備えたスマート家電ブランドとして、トレンドを追うのではなく、新しい基準そのものをつくり出していきます。

公式サイト・SNS・ストア

・公式WEBサイト：https://jp.mova.tech/

・公式Xアカウント：@mova_jp(https://x.com/mova_jp)

・公式Instagramアカウント：@mova_jp(https://www.instagram.com/mova_jp/)

・公式LINEアカウント：MOVA JAPAN公式(https://lin.ee/KUC57Ak)

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