【5周年記念】人気No.1シフォンケーキ×濃厚カッサータを一度に。30セット限定の特別セットを4月6日（月）発売｜This is CHIFFON CAKE.

株式会社Sweets HD

お取り寄せ専門スイーツブランド「This is CHIFFON CAKE.」および「This is CASSATA.」は、2026年4月をもちましてサイトオープン5周年を迎えます。

この度、5年間の感謝を込めて、両ブランドの不動の人気を誇るシフォンケーキ「Brulee」とカッサータ「The CASSATA」を組み合わせた「5th Anniversary Set」＜フィフスアニバーサリーセット＞を、2026年4月6日（月）より30セット限定で発売いたします。

5周年の節目に贈る、ブランドの“顔”を揃えた特別セット

2021年の誕生以来、「This is CHIFFON CAKE.」は“いつもそばにある、特別なシフォンケーキ”を、「This is CASSATA.」は“素材の重なりを楽しむ新感覚スイーツ”をテーマに、多くのお客様へ「美味しい」の共感をお届けしてまいりました。

5周年という大きな節目を祝し、それぞれのブランドで最も愛されている代表作をセットにいたしました。通常合計価格 5,940円（税込・送料別）のところ、感謝の気持ちを込め、5,500円（税込・送料無料）の特別価格にてご提供いたします。

■ セット内容のご紹介

「Brulee（ブリュレ）」

ブランドの代名詞ともいえる、キャラメリゼのほろ苦さと、とろけるクリームの甘みが調和したシフォンケーキ。しっとりふわふわの生地に、パリッとした食感のブリュレがアクセントを添える、五感で楽しむシフォンケーキです。

「The CASSATA（ザ・カッサータ）」

イタリア・シチリア伝統のスイーツを、日本人の味覚に合わせて仕立てたカッサータ。北海道産クリームチーズをベースに、色鮮やかなナッツやドライフルーツを贅沢に混ぜ込みました。解凍時間によって変化する食感と、重なり合う味わいをお楽しみいただけます。

商品情報- 商品名：5th Anniversary Set＜フィフスアニバーサリーセット＞- ブランド名：This is CHIFFON CAKE.- 価格：5,500円（税込・送料無料）- 販売数量： 限定30セット（無くなり次第終了）- サイズ・重量：＜ブリュレ＞4号（約12cm）・208g＜ザ・カッサータ＞長さ17cm・高さ6cm・幅6.5cm・320g- 販売開始日：2026年4月6日（月）- 発送開始日：2026年4月10日（金）より順次発送- 販売方法：公式オンラインストアにて販売- お届け形態：冷凍配送- 保存方法・賞味期限：冷凍（-18℃以下）で2ヶ月以上※詳しくは商品表示ラベルをご確認ください。- 商品ページ：https://link.thisischiffoncake.com/eS9nNq

「だから美味しい、これがシフォン」

This is CHIFFON CAKE.は、生地とクリームのバランスを追求する手作りシフォンケーキ専門店です。

しっとりふわふわの生地と、濃厚ながらも軽やかな口溶けのクリームを特長とし、素材と製法に真摯に向き合いながら、一台一台丁寧に焼き上げています。

季節の素材を活かしたシフォンケーキを通して、日常に寄り添う“特別なひととき”を提案しています。

This is CHIFFON CAKE.会社概要

株式会社 Sweets HD

所在地：東京都港区虎ノ門 1-23-1



■お問い合わせはメールにて

info@thisischiffoncake.com



■This is CHIFFON CAKE.オフィシャルサイト

https://thisischiffoncake.com/



■公式Instagram

https://www.instagram.com/this_is_chiffoncake/