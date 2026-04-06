【広島初出店】Z世代で話題の体験型アートショップ『EDITION SEE? 広島店』が4月4日オープン。創業30年超の父の会社を承継し、アート×アパレル事業へ

キヤプテン株式会社

キャプテン株式会社（所在地：広島県安芸郡、代表取締役：三上成文）は、2026年4月4日（土）、広島市中区に、国内外の気鋭アーティストの作品を、自分で選んだアイテムにプリントし、アートグッズを制作できる体験型ショップ『EDITION SEE?（エディション シー） 広島店』をフランチャイズ加盟店としてオープンいたします。

近年、既製品を購入するだけでなく「自分らしさを表現する体験（コト消費）」へのニーズが急増しています。当店は、神戸のアートギャラリー発のブランド『EDITION SEE?』のフランチャイズ店として、国内外の気鋭アーティストのデザインを、お客様自身の手でTシャツやトートバッグなどにシルクスクリーンプリントできる広島初の体験型ショップです。

創業30年を超える当社の法人を現代表が引き継ぎ、アパレルという父のルーツを残しながら、広島に「アートを身近に楽しむ体験」と「アーティストが持続的に活躍できる仕組み」を提供してまいります。

■ オープンの背景１.：創業30年超の法人を廃業から救い、新たな形へ

【広島初上陸】Z世代で話題の体験型アートショップ『EDITION SEE? 広島店』が4月4日オープン。創業30年超の父の会社を承継し、アート×アパレル事業へ

当社は長年、父がアパレル業界での経験を活かし、洋服のリフォーム業を牽引してまいりましたが、事業売却に伴い法人を廃業する予定でした。しかし、自身も別会社を10年経営してきた現代表が「会社を30年以上存続させることがどれほど凄いことか」を身をもって知っていたため、法人の廃業を惜しみ、承継を決意しました。 「父の代から続く会社の看板を残し、時代に合った新しい価値を提供したい」という思いから、アパレルの新たな形である「アート×アパレルの体験型ショップ」のフランチャイズ加盟を行い、新たなスタートを切ります。

■ オープンの背景２.：日本の「アーティストのサステナビリティ」を実現

日本ではアートに触れる機会が少なく、アーティストが職業として自立しにくいという課題があります。『EDITION SEE?』では、お客様が自らの手でアートを選ぶという体験を提供し、Tシャツやトートバックなど、そのアートを身につけます。プリント体験を通じてアートのファンになり、アーティストは正当な収益を得る。この「アートが広がる好循環（サステナビリティ）」の理念に共感し、広島の地で広めてまいります。

■ 『EDITION SEE?』の3つの特徴

1. 自分の手で刷る、世界に一つのオリジナルアイテム作り

プロが使用する本格的なシルクスクリーンを用い、スタッフのサポートのもとでプリント体験が可能です。インクの擦れやかすれも「自分だけのアジ」となり、愛着の湧く一点モノが完成します。

2. 話題のアーティストの作品を身に纏う

ギャラリー発のブランドだからこそ実現できる、国内外の注目アーティストによる豊富なデザインをラインナップしています。

3. 写真・動画映えするワクワクの体験空間

自分でインクを伸ばし、版を持ち上げた瞬間にデザインが現れる様子は、思わずSNSでシェアしたくなる動画映え抜群の瞬間です。お店のシンボルであるウォールアートなど、店内にはフォトスポットも多数ご用意しております。

■ 今後の展開

30種類以上のアートから、お好みのデザインを選べますインクも15種類以上取り揃えてます。Tシャツやトートバックなどアイテムも多数ご用意してます世界に1つだけのオリジナルアイテムを製作できます

広島は、国内外問わず多くの方が訪れる観光都市です。原爆ドームや平和記念公園からも近いという立地をいかし、広島の定番スポットを目指してまいります。また、広島出身、広島在住アーティストとも連携し、広島店でしか手に入らないアートを制作したり、アーティストコミュニティのコミュニケーションの場としての活用など、広島店ならではの展開を実現したいと考えています。

■ 店舗概要

店舗名 ： EDITION SEE? 広島店

オープン日： 2026年4月4日（土）

所在地 ： 広島県広島市中区大手町2-7-27 NK BLD. 202号

営業時間 ： 10:00～18:00

料金 ： プリント体験 \1,500円（持ち込みの場合は\2,000）※アイテム代別途

ご予約 ： https://airrsv.net/editionsee-hiroshima/calendar

Instagram： https://www.instagram.com/edition_see_hiroshima/

■ 会社概要

社名 ： キャプテン株式会社

所在地： 広島県安芸郡熊野町川角4-8-23

代表 ： 代表取締役 三上 成文

創業 ： 1993年4月